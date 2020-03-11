《龍貓》、《神隱少女》、《魔法公主》⋯⋯等吉卜力經典動畫陸續上架到Netflix了。連智慧型手機都不太用的宮崎駿，以頑固出名，到底為何會點頭答應？

宮崎駿多年來出品不少經典動畫作品，隨著近期Netflix陸續將吉卜力工作室（Studio Ghibli）的21套動畫上架，又掀起一股熱潮。

一直以來，吉卜力都以嚴格保護其動畫電影而聞名，宮崎駿甚至為了保護作品曾經大動肝火，到底宮崎駿最後為何同意在Netflix上架他們的作品？原來過程中是有一位功臣，花了不少唇舌才事成。

日本最頑固之一的動漫導演宮崎駿。 吉卜力工作室

宮崎駿出產的動畫佳作，每部都膾炙人口，陪伴多個年代的人成長，細個睇時未必會明當中的意義，隨著年紀增長重看作品，每次都有不同的領會，甚至因為一個情節、一句對白，能悟出更多人生的道理，發現個個故事都很有寓意。

為了保護作品 宮崎駿曾出動武士刀

最近，Netflix相繼把21套宮崎駿經典動畫搬上平台，附上28種字幕及20種配音，結果再次掀起一股宮崎駿動畫的熱潮。

一直相當保護其作品的吉卜力工作室，外媒曾報道指宮崎駿的動畫在美國是由迪士尼代理，哈維·溫斯坦（Harvey Weinstein）被委以重任負責《魔法公主》美國發行時，Harvey要求剪輯《魔法公主》以迎合美國市場時，就曾經收到宮崎駿身邊的製片人鈴木敏夫寄來一把武士刀，並附上「不剪NO CUT」的字，警告他一刀都不能剪。

宮崎駿火爆史，原來曾為了《魔法公主》出動武士刀，警告哈維·溫斯坦不能刪減他的作品。 Shutterstock

宮崎駿多年來出品不少經典動畫作品，近期Netflix陸續將吉卜力工作室（Studio Ghibli）的21套動畫上架，不少影迷都說要重看！

讓Netflix上架的幕後功臣是鈴木敏夫

那到底宮崎駿最後為何同意在Netflix上架他們的作品？尤其宮崎駿曾經還對智慧手機和iPad等電子設備表達過負面意見。

吉卜力工作室的製片人、同時是宮崎駿好友鈴木敏夫，日前在東京澀谷一個活動上，就親自回應指一切都是因為錢，「戲院、DVD影碟是重要，但我覺得發行也很重要。」他透露在說服宮崎駿時，花了不少唇舌。他告訴宮崎駿，讓Netflix上架我們的作品，「所帶來的收益能夠支付電影的製作成本。」

說服日本最頑固之一的動漫導演宮崎駿

鈴木敏夫笑著回應，「宮崎駿現在正在拍電影，但是要花很多時間，因此當然要花很多金錢，我告訴他在Netflix上架他們的作品所帶來的錢，可以支付這部電影的製作成本。當我這麼說時，他就說：『那我無能為力。』」鈴木笑指他如何說服日本最頑固和堅持的動漫導演之一的宮崎駿，去同意他在數位發行的協議。

鈴木敏夫與宮崎駿合作多年，最近鈴木敏夫就大爆如何說服宮崎駿把作品放上Netflix。 Eddie Shannon via Flickr, CC by 2.0

「其實，宮崎駿並不完全了解Netflix這樣的影音平台的運作，他不使用個人電腦，也不用智慧手機。因此，當你向他提及數位發行時，他就是不太明白。」但鈴木作為監製，當然較關心財務及發行；相反宮崎駿也自然對這些問題不那麼感興趣，比較投入在他的創作過程中。

而提到為何選擇Netflix，鈴木就表示「大家開始看到這個串流平台製作的新戲，這點我覺得很有趣。」大讚Netflix嘗試製作一些電影公司從未認同過的新計劃，突破電影製作的界限，這也讓他覺得是很好的風氣。

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本文授權轉載自：香港01，原文刊於「01娛樂」