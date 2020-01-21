Netflix用戶又可以回味更多經典作品了，吉卜力工作室日前與Netflix簽訂協議，將在今年上架21部宮崎駿經典動畫。

喜愛宮崎駿動畫的粉絲們可能已經收藏了大師的一整套DVD或Blu-ray，但假如想在任何地方任何時間都能夠重溫，現在只要使用Netflix服務就可以。因為Netflix日前宣佈和吉卜力工作室簽訂協議，將21齣宮崎駿動畫電影上架。

Netflix宣佈和吉卜力工作室簽訂協議，將21齣宮崎駿動畫電影上架。 吉卜力工作室

今次協議雖然屬全球性質，但北美地區和日本市場則未有包括在內，Netflix用戶由今年2月開始，就可以在串流觀看包括《龍貓》、《千與千尋》、《霍爾的移動城堡》、《再見螢火蟲》等21齣宮崎駿經典電影作品。吉卜力工作室的鈴木敏夫表示，現時有很多不同方式可以讓電影接觸到觀眾，他們聽到粉絲的訴求並決定將影片透過串流平台，讓全球各地的觀眾可以體驗吉卜力工作室的世界觀。

責任編輯：蕭閔云

上線時程：

2020年2月1日

《天空之城》、《龍貓》、《魔女宅急便》、《兒時的點點滴滴》、《紅豬》、《海潮之聲》、《地海戰記》

2020年3月1日

《風之谷》、《魔法公主》、《隔壁的山田君》、《神隱少女》、《貓的報恩》、《借物少女艾莉緹》、《輝耀姬物語》

2020年4月1日

《平成狸合戰》、《心之谷》、《霍爾的移動城堡》、《崖上的波妞》 、《來自紅花坂》、《風起》、《回憶中的瑪妮》

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