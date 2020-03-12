Facebook證實內部正在測試讓用戶可將個人限時動態 (Stories)同步分享至Instagram，讓使用者能夠容易分享個人動態。

一文兩PO！Facebook計畫讓個人限時動態同步分享至Instagram

互相拉抬！Facebook限時動態將同步分享至Instagram

過去經常拆解Facebook、Instagram App程式碼的香港逆向工程師黃文津（Jane Manchun Wong），日前於個人Twitter頁面透露，Facebook計畫讓用戶可將個人限時動態（Stories）同步分享至Instagram。

《TechCrunch》向Facebook求證後，Facebook證實內部正在測試相關功能，讓使用者能夠容易分享個人動態，進而協助拉近使用者與親友之間距離。

不過，考量Facebook與Instagram使用模式差異，以及用戶互動方式在兩個平台上的不同，預期Facebook將會提供用戶開關選項，讓用戶自行決定是否將限時動態內容同步分享至Instagram。另一方面，Facebook似乎也會將限時動態內容觀看狀態在不同平台間進行同步，避免使用者親友重複觀看，造成內容瀏覽上的負面觀感。

在此之前，Facebook已經開始構思讓使用者所傳遞訊息，能順利在Facebook與Instagram，甚至在WhatsApp之間無縫存取，讓使用者能減少在不同app間切換，進而增加更深使用黏著度。

這個讓限時動態可以在Facebook、Instagram之間同步分享的計畫，預期也是希望能讓更多藉由這兩款線上社群服務經營個人魅力的網紅、明星，或是品牌藉此增加更多關注觸擊，進而產生更多互動效果，增加商業價值。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Jane Manchun Wong’s Twitter、Tech Crunch