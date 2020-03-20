率先推出機器人送漢堡到桌邊，更是台灣第一個App點餐的連鎖速食品牌，摩斯漢堡為何如此擁灣，近年餐飲科技風潮興起，在母公司東元的支持下，他們做了什麼？

摩斯漢堡以自創的「米漢堡」系列餐點及講求「現點現做」、維持餐點品質成速食界最大特色，並藉此與市面上其他速食店做出區隔。但現點現做的堅持，也讓摩斯漢堡的消費者必須花更多時間等待出餐，作為一家「速食連鎖店」，等待時長可說是最大痛點。

不過，這也成為摩斯漢堡轉型數位的契機。讓摩斯漢堡成為台灣最早推出行動訂餐App的速食業者。

摩斯轉型數位的佈局，在科技零售硬體的佈局上，也有許多大膽的嘗試。像是自動點餐設備、送餐機器人這些設備，摩斯漢堡都領先業界開始使用在門市中。而這些硬體設備的開發，都是來自母公司東元集團的技術支援。

痛點成轉機！摩斯推出台灣第一個速食訂餐App

摩斯漢堡堅持現點現做的特色，相對帶來的困擾，就是消費者要等待較長的時間。而這也是摩斯漢堡在2012年推出「MOS Order」App的原因。「消費者等很久一直是我們一個很大的問題，我們才會想到先用App點餐，」摩斯漢堡總經理高順興說。

由預約外帶點餐這個功能開始，摩斯「MOS Order」App也陸續導入了外送功能、內用座位點餐，目前也已經累積了90萬會員，未來也將透過App來整合行動支付功能。

另外，他們也觀察到，雖然在2016年導入了店內自動點餐機，但其實使用的人數一直都不多。高順興就說，與自動點餐機的使用頻率相比，使用App點餐的消費者更多。因此，目前已有49間門市開始使用桌邊掃碼點餐功能，未來這個功能會持續推廣到更多門市，「我們相信桌邊點餐會變成主力，」他這樣說。

在1990年，台灣東元集團與日本摩斯漢堡合資成立了安心食品，正式將這塊招牌引進台灣。 侯俊偉攝影

母公司東元撐腰，科技零售設備導入更快

在理解摩斯為何如此積極擁抱科技應用之前，必須先提一下它所隸屬的東元集團。

東元集團是台灣74年老牌企業，最廣為人知的就是馬達、家電這些產品，乍看與連鎖餐飲八竿子打不著邊。不過，近年來，作為摩斯漢堡的母公司，在家電、自動化設備製造上的專長，東元成為摩斯漢堡在轉型「科技餐飲」時的最大靠山。

對於餐飲業來說，冷氣與廚具就是場域中最耗電的設備，這兩大設備該怎麼省電？這是業者都會思考的方向。高順興說，「一般很少有廠商把商用冰箱做成變頻，我們有場域、又有需求，東元做了（商用變頻冰箱）之後，對我們幫助很大。」

對於一般消費者來說，東元的智慧家電已經非常廣為人知。不過，其實東元旗下也推出了需多商用的智慧設備，像是商用冰箱、空調等等。而在這時候，摩斯漢堡就成為東元集團新設備的實驗場域，讓母公司東元能夠更了解第一線的餐飲業者需求；同時，摩斯漢堡的需求也能立刻被滿足。

把商用冰箱轉換成變頻機型只是最簡單的第一步，下一步，是要把店內的設備都連上網。高順興一邊說一邊打開手機App，「IoT（物聯網）對東元來講是很成熟的技術，商用的設備我們也慢慢開始導入。」在高順興的手機畫面中，就是摩斯門市中冰箱的溫度。只透過手機，就可以即時監控冰箱的狀況，並在冰箱故障之前搶先保養、維修。

除了IoT設備監控之外，在2016年開始導入自動點餐機、在2019年開始嘗試用機器人送餐，這些科技設備背後的技術，也都是來自於母公司東元集團，而摩斯的大力科技化，東元集團會長黃茂雄絕對是最大推手，在他一聲令下，集團內的科技開發專案往往幾個月就完成，「機器人一年半就能回本，投資不算高！」黃茂雄說，而最大關鍵莫過於機器人研發完全是操自集團內關係企業之手，才能讓摩斯更無後顧之憂地向科技前進。

在去年，摩斯漢堡開始嘗試用機器人送餐，背後的技術，就是來自於母公司東元集團。 侯俊偉攝影

率先業界佈局之後，如何維持領先是摩斯的最大挑戰

由於東元集團掌握機器人、自動點餐機的製造技術Know-how，這也讓摩斯漢堡在導入這些設備的過程中，少了一些成本上的考量，可以大膽嘗試，持續在科技餐飲佈局上掌握先機。

因此，黃茂雄說，「我們一個生產設計開發、一個在使用，成本我都很清楚，不需要討價還價。」不過，談起送餐機器人的成績，會長黃茂雄也不諱言，目前送餐機器人的成效不是特別理想。

另一方面，儘管摩斯App經營了將近8年，目前累積了大約90萬會員（包含App與摩斯卡），以280間左右的分店規模來說，算是不錯的成績。而來自摩斯卡（包含實體與行動卡）的業績占比也不低，大約占整體20%～30%，但是在行動支付的佈局上，顯然比其他速食業者慢了許多；目前現金支付依然占了60％～70％的高比例。

展望未來，高順興說，「一定要把行動支付整合到App裡，要讓App更完善。」打算透過App整合更多行動支付功能。不過，這樣的策略是否能帶來成效？也還需要持續觀察，但可以想見，在會長黃茂雄大力支持下，摩斯在台灣速食連鎖店中絕對是擁抱科技力最前面的一群。

責任編輯：蕭閔云