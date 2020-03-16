你的早餐店記憶是什麼？呷尚飽、美而美、拉亞漢堡⋯⋯還是麥味登？如果你的印象還停留在蛋餅配奶茶，及老闆娘驚人的記憶力，那麥味登的轉型可能會顛覆你的想像！

蘿蔔糕、蛋餅、古早味奶茶……創立於1987年的麥味登早餐店，是許多人回憶裡的童年好滋味。

不過，現在隨意走進一間麥味登門市，翻開菜單，看見的已經不僅是「傳統早餐店」會有的餐點，還可以找到美式鬆餅特餐、唐揚雞佐咖哩蛋包飯等異國風味。而且，除了經營早餐時段，現在大多數的麥味登店面都營業到下午2點，搶進咖啡館、簡餐店的市場。

這些以傳統台式餐點為基礎，複合美式、日式風格的綜合型餐點，麥味登稱之為「新台灣味」。

麥味登的「新台灣味」，以傳統台式餐點為基礎，複合美式、日式風格的綜合型餐點為主打。 周書羽攝影

三大系統滿足消費者、加盟主需求

追溯這家傳統早餐店的改變，可以從集團二代、執行長卓靖倫接班後開始說起。

在2014年，卓靖倫擔任副總經理時，大舉調整品牌定位與菜單，同時重新整頓門市，四年之內門市數量自1,500間砍到900間以下，並同步邁開了數位轉型的第一步。

麥味登資訊長、身兼大數據加值中心策略長的劉能成指出，「2014年是一個轉折，我們從新進門市開始改變，導入跟總部連線的POS系統（Point of Sale，俗稱收銀系統）。」這為麥味登往後的大數據發展打下了穩固的基礎，哪間店、什麼品項、在什麼時間賣最好，都可以從後台資料庫找答案。

目前麥味登在全台有800間門市，9成都是加盟。麥味登企業品牌總監翁浩軒表示，「我們的數位布局，就是解決兩大客戶的需求，一個是消費者，一個是加盟主。」

針對消費端，透過麥味登會員App，顧客可預約餐點和取餐時間，且能使用行動支付結帳，到店裡完成取貨。目前，已有5～10％的點餐是透過App完成。

翁浩軒說，開始推會員App，是希望可以同時解決顧客排隊點餐，以及加盟主一邊出餐一邊接電話訂餐的問題，「接下來的挑戰，是讓App留在消費者手機裡，所以要把點數、優惠券帶進來。」另外，今年麥味登也將在會員App裡，導入桌邊掃碼點餐功能。

麥味登資訊長、身兼大數據加值中心策略長的劉能成（右），以及麥味登企業品牌總監翁浩軒（左）。 周書羽攝影

針對加盟主，麥味登則推出了店長門市管理系統與智慧總部系統，以數位工具來協助門市營運。

其中，店長門市管理系統是為了加盟主的管理需求而設計，因為很多店長都不只加盟一間門市，不可能隨時都待在現場查看營運狀況。有了這套系統，只要透過手機就可以查看庫存、物流補貨狀況，以及店面即時的銷售數據。

提到新科技的應用，翁浩軒說，未來還要透過人工智慧（AI）技術，讓門市管理系統自動分析出因地制宜的行銷策略，店長只要按下按鈕，就可以透過會員App推播行銷資訊給相關客群。

至於智慧總部系統的產生，則是便於總公司能夠了解所有門市營運，及消費者購物狀況。

外送平台抽成高，麥味登轉戰開發外帶市場

為了有效串連並維護這三大系統（會員App、店長門市管理、智慧總部）之間的數據，麥味登編制約10人的資訊團隊，也成立了大數據加值中心，協助各部門使用這些系統搜集到的數據，做更精準的人流分析，以描繪出消費者面貌，進而推出相對應的產品和行銷策略。

目前，麥味登營收來源依然以「內用」為主，占整體營收的7成。不過，這幾年外送市場大爆發，麥味登也搭上了這班列車。

「我們不會特別去推廣外送店，但是依照門市所在的商圈屬性不同，各加盟主會有自己的需求，自由加入。」翁浩軒說，麥味登已有137間門市提供外送服務，占整體營收約12～15％。

考量到外送平台的抽成比例不低，麥味登不打算特別衝刺外送店的數量，而是把重心擺在經營「外帶」市場。近期，麥味登已開設第一間「ToGo」店型，預期今年還會再開9間ToGo店。

在ToGo店內，會由消費者自助挑選做好的餐點、拿杯子自行填裝飲料。

翁浩軒強調「我們保留了店員結帳這個流程，重視與消費者面對面互動，畢竟服務人員的微笑很重要，是外送員無法取代的。」

責任編輯：林美欣、蕭閔云