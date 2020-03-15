台灣插畫家黃立佩，擅長將時事融入作品，她在插畫中將蘇貞昌、陳時中、唐鳳比擬為海象、海獺、海豹，引起熱議，過去的作品也曾把蔡英文畫成貓咪！

台灣插畫家黃立佩，對動物有一份特別的愛，作品中總是充滿貓、狗等療癒人心的小動物。昨天她發表了一張海象、海獺、海豹插畫，畫中的海獸們神似行政院院長蘇貞昌、衛福部部長陳時中、數位政委唐鳳，在網路在引起熱議。黃立佩與《Shopping Design》分享這次創作的靈感和歷程，我們也整理了她過去的作品。

新冠肺炎防疫大將

黃立佩表示，自己常常會突然把某個人和某種動物或東西的形象連結在一起。這次創作最初的靈感，來自「誰來晚餐」影片中的唐鳳，「覺得她太療癒了，心地很純潔的樣子！」便直覺聯想到雪白的海豹寶寶。後來接著想到蘇院長和陳部長的氣場也有點熟悉，自然而然腦中就浮現海象和海獺的模樣。

在黃立佩筆下，海象蘇院長手壓在口罩上，海獺陳時中部長拿著記者會的麥克風，海豹唐鳳委員則抱著電腦。 圖片提供／黃立佩 Lipei Huang

「自從發現他們是海獸系列後，從此看疫情新聞在緊張之餘，都會夾雜 0.5 秒感覺可愛而想笑的微妙心情，忍不住畫出來跟大家分享。」黃立佩將插畫放在臉書上，希望能藉此緩解大家因疫情而緊張的心情。

從有這個想法到實際完成作品，總共花了兩、三天的時間，「本尊和動物特徵的融合是較費心的部分，例如髮型或表情都需要些時間微調。三者放在一起的色調也盡量希望可以和諧。」黃立佩也分享， 她照著真實動物的照片畫完海象，模樣就已經很像蘇院長 ，其中花較多時間觀察的，則是唐鳳的髮型和頭傾斜的角度。

總統大選催票貓咪

圖片來源／黃立佩 臉書

今年總統大選前，黃立佩曾發表過「催票 GIF」，當時也引起許多討論和關注。畫中的貓披著短髮、掛著眼鏡，模樣神似蔡英文，手拿印章蓋下神聖的一票。黃立佩表示，本來想用貓掌投票，但驚覺這樣會變成廢票而作罷。催票貓咪 GIF 也被蔡英文總統分享在她的 Instagram 上。

貓啡因、毛孩冰淇淋

很喜歡動物的黃立佩，從小家裡也養過許多不同動物。在她的 Pinkoi 商店裡，可以看到過去以貓、狗為題的創作。其中「貓啡因」系列，窩在杯裡的貓兒成了拿鐵、摩卡、抹茶、珍奶等一杯杯飲料。「毛孩冰淇淋」系列創作中，則會看到貓咪、狗狗將身體捲起，安穩地睡在冰淇淋甜筒上。

畢業自臺灣師大美術系、紐約視覺藝術學院插畫研究所，黃立佩是《腹語師的女兒》、《夢的顏色》的繪者，個人繪本創作則包括《永遠》、《安靜也可以美麗》，及收錄於漫畫合輯《前線ZA》的短篇《地藏的碎形》。喜歡黃立佩寧靜中帶有詼諧的畫風，可以到臉書或 Pinkoi 追蹤她喔。

黃立佩 Lipei Huang

Facebook：https://www.facebook.com/LipeiHuangIllustration

Pinkoi：https://www.pinkoi.com/store/lipeihuang

本文授權轉載自：Shopping Design

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