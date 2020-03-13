國際非政府組織「無國界記者」為了致力言論與新聞自由，與BlockWorks合作打造一間麥塊虛擬圖書館，裡頭則存放了各國遭審查封鎖的新聞。

並不是全世界的國家都有言論自由，在某些極權國家，記者與民眾的言論都會被政府審查封鎖，而國際非政府組織「無國界記者」（Reporters Without Borders／法語：Reporters sans frontières）為了致力言論與新聞自由，特別與《Minecraft》（我的世界／當個創世神）海外工作室BlockWorks合作，打造了一間超大的麥塊虛擬圖書館，裡頭則存放了各國遭審查封鎖的新聞。

熟悉Minecraft的朋友或許還記得，BlockWorks正是當初打造官方「Minecraft十週年紀念堂」的英國工作室，這次他們與無國界記者組織合作，聚集全球來自16個國家24位頂尖創世神，耗費超過250小時，用超過1,250萬麥塊磚成功打造出主建築近300公尺長的虛擬圖書館。

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這間虛擬圖書館主要共分為6個區域，主要存放來自沙烏地阿拉伯、俄羅斯、墨西哥、埃及與越南等5個國家的記者新聞資料，這些資料在當地都是遭到審查而被封鎖的資訊，還有記者因此入獄、流放、甚至遭到殺害。

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玩家能在圖書館直接透過平台傳送到各個區域，並且點擊書本來觀看那些被審查下架的新聞資訊，而RSF也將這些新聞準備好英文版本供世界各國人們閱讀。而你甚至可以在圖書館聽取記者的語音檔（原文）。

玩家可透過官方網站來下載反審查圖書館，並在《Minecraft》遊戲中以單人模式進入地圖，或是直接連線，在線上伺服器與其他玩家交流。

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身處在自由民主的國家，或許人們覺得言論審查的社會可能離我們很遠，事實上言論審查幾乎無處不在，只是形式上的不同。在到處有著限制甚至壓迫的職場與社會角落，有一款遊戲能讓玩家在那個世界當個無所不能的創世神，哪怕是以虛擬的形式，也守護了每個人心中渴望的自由。

或許，這正是《Minecraft》受到玩家社群如此愛戴的原因之一。

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責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：4Gamers