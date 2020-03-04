蘋果推出的《Swift Playgrounds》是一款寫程式遊戲，非常適合想學習但卻沒經驗的初學者，而且還提供了各種訓練及挑戰讓用戶們玩的大呼過癮呢！

《Swift Playgrounds》是蘋果官方推出的一款學習寫程式的app，它不要求用戶具備寫程式知識，適合想要學習寫程式的初學者，即使是完全沒有寫程式經驗的人也可以玩得津津有味。

在Apple Store中，你也會發現不乏有抱著iPad正入迷地玩著《Swift Playgrounds》的人，足見這是一款多麼好玩的「遊戲」。

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最近，蘋果基於Catalyst技術將iPad版《Swift Playgrounds》轉換到了Mac平台，與iPad版相同，Mac版也提供了各種訓練和挑戰，幫助用戶了解寫程式基礎。另外，Mac版可以透過鍵盤將程式碼敲到螢幕上，更可以體會什麼叫做「敲程式碼」了。

懶人目錄

真正的Swift，真實的寫程式

解謎、闖關，程式改變世界

邁向你的第一個程式的第一步

真正的Swift，真實的寫程式

《Swift Playgrounds》是一款在遊戲中學習寫程式的app，類似《Human Resource Machine》透過組合指令完成目標任務一樣，《Swift Playgrounds》需要你正確組合程式碼，引導角色在3D世界中遊走以完成指定的任務，如收集寶石或閉合開關等。

Human Resource Machine 愛范兒

但與《Human Resource Machine》不同的是，你體驗的是真實寫程式。

真實的寫程式意味著你將與其他專業開發者一樣，都使用Swift這一Apple創建的寫程式語言。這聽起來可能難，但不必擔心，遊戲中提供的程式碼不是最底層的，而是一條條對應著具體動作的指令。你可以直接從菜單中選擇，也可以配合自動補全透過鍵盤輸入。

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比如讓角色向前走一步就是「moveForward」，向左轉就是「turnLeft」，判斷所在格是否有寶石為「isOnGem」，切換開關為「toggleSwitch」。這樣的指令本質上是一個個函數，既保留了真實的寫程式語法，又大大簡化了寫程式難度。

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除了具體的行動指令，遊戲中更重要的還是函數、參數、變量等概念，以及流程控制語句，比如循環語句、條件語句等。透過弱化對行動指令的寫程式要求，而集中攻克遊戲中的邏輯難題，將重點放在演算法的建立上，能讓玩家更好地體會到寫程式的樂趣所在。

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解謎、闖關，程序改變世界

在遊戲中，你需要控制主角在世界中走動，透過收集足夠的寶石或閉合足夠的開關來完成關卡。最開始，主角只會很簡單的「向前走」或「向左轉」，甚至「向右轉」都需要三次「向左轉」來實現，但隨著闖關的進行，他會逐漸學會「判斷所在磚塊是否有寶石」或「判斷前方是否受阻」等。

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而你能用到的指令也隨著遊戲進行逐漸變多，最開始按著地圖一步步走便能達成目標。隨著難度的增加，地圖中的寶石和開關的出現位置變成了不確定，甚至地形都將變為隨機，這時候就必須配合條件或循環語句，使得程式的通用性提高。

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而程式碼的通用性恰恰是評價一個程式好壞的重要標準，遊戲也正是在向玩家灌輸這樣一個理念：開發者必須應對各種各樣的輸入環境，盡可能考慮到所有的情況。在環境隨機的情況下，如何以不變應萬變，是這遊戲也是實際寫程式的一大難點所在。

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隨著闖關的繼續進行，你能做的也越來越多，這時候你可以透過寫程式來改造世界，而不只是順從現有的地形，完成從闖關者到創造者的轉變。遊戲的最後，已經沒有了任何任務，你需要自己創造關卡，就像《Minecraft》一樣一步步建立起自己的世界，只不過這時候你手中的不是錘子，而是程式碼。

邁向你第一個程式的第一步

《Swift Playgrounds》的教程部分包括基礎、進階以及圖形、坐標、觸碰事件的學習。完成這些簡單的語法學習後，便可以挑戰更高難度的程式了，比如形狀的操作、聲音的創作、繪圖等等。當然，也可以更進一步，試著做出一個小程式或小遊戲，邁向屬於自己的第一個程式的第一步。

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除了內建課程庫，在頂尖開發者和出版商打造的數十個頻道中，還有更多的有趣的全新挑戰。訂閱你喜歡的頻道，就可以在app中收到他們的最新創作。正如其名Playgrounds，在遊樂園中一邊遊玩，一邊提升著自己的寫程式技能。

這才是真實的編程環境Xcode 愛范兒

像遊戲一樣的寫程式，讓初學者不會被充斥著五顏六色程式碼的界面嚇退，而運行程式碼時看著主角在你的控制下慢慢走動何不也是一種享受呢。正是這種即時的反饋，讓敲程式碼和玩遊戲一樣具有讓人上癮的魔力，而在《Swift Playgrounds》中可以體驗到這種雙倍的快樂。

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對於《Swift Playgrounds》這樣「披著遊戲外衣」的教育應用，你既可以將其當做遊戲玩，也可以當做入門Swift語言的工具。或許，你也可以將其視作「工程師模擬器」，在不斷Debug的過程中體驗碼農的辛酸與苦辣。

《Swift Playgrounds》適用於iOS 12.0＋的iPad和macOS 10.15.3＋的Mac，iPad版402.1MB，Mac版155.1MB，完全免費。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

本文授權轉載自：愛范兒