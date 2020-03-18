IDC預估，截至2020年底，全球將有93%企業採用多雲環境，你，準備好享受雲端服務帶來的巨大效益了嗎？

根據權威調查機構的最新報告與財富500等全球領先企業佈局，可以清楚看到，混合雲環境是必然的趨勢：企業雖習慣將核心業務存放在私有雲環境，但是，為快速回應市場需求，有越來越多企業透過公有雲服務優化營運績效與深化客戶互動關係，在這個過程中，如何確保各種工作負載可以視業務需求彈性的在不同雲端環境中移動，尤其關鍵。

全球領先的混合雲服務供應商–Dell Technologies–表示，只要能完善的因應下述四個潛在風險，即可大幅降低企業資訊人員花費在維運基礎架構的時間，將心力放在加速創新研發與優化營運績效。

Dell Technologies積極推出系列產品，協助企業建立易於管理、符合規範的雲平台。 shutterstock

多雲環境的四大風險

當企業因應業務需求採用雲端服務時，若是輕忽「更新」、「相容」、「管理」、「合規」帶來的風險，極可能陷入「賠了夫人又折兵」的窘境而不自知。

大家都知道，未來的IT世代是非常顯著的往軟體定義的趨勢前進，不論是採用 laaS, PaaS, SaaS甚至是容器時代的CaaS，意味著在軟體與韌體更新方面頻率會越來越高；而採用多雲或混合雲環境的應用裡，像Kubernetes每季都會有一個大更新，若沒有一個簡單且自動化的更新管理機制，企業資訊人員不僅得花費許多精神壓力來進行軟體更新、甚至是一直沒有被標準化的BIOS及硬體裡眾多元件的韌體匹配性更新與資安升級，這些往往都是IT資訊人員自行要背負的極大責任，且資訊服務效能與企業營運業務都有可能因此受到影響。

在硬體擴充與相容方面，能如何有效保障既有投資，會是企業資訊主管們放在心裡非常注重的，企業資訊人員不僅要能因應業務發展需求快速擴充雲化的硬體資源，還必須時刻確保新舊硬體的相容性及彈性，為發揮運算資源的最大功效把關；但往往因為解決方案的不完整與缺乏彈性，造成無法快速整合及最佳化的TCO，無形中流失許多已然支付出去的企業IT成本，非常可惜。

在維運管理方面，多雲、混合雲環境意味著企業要管理的服務供應商越來越多，包括軟體、硬體、網路等業者，在這個狀況下，若沒有一個統一的聯繫窗口，很容易陷入異常事件發生後，得先花費許多時間釐清問題，才能夠進一步找廠商排除錯誤，拉長整個維運與除錯時程。

最後，同時也是最重要的，由於各國、各產業對雲端服務的法規要求不一，因此，如何建立一個符合各國法規、公司規範的多雲或混合雲策略，尤其關鍵，不僅會影響企業營運的彈性、安全防護能力，嚴重者，將導致企業經營不善。

為協助企業客戶有效降低上述四個風險，享受混合雲架構帶來的效益，Dell Technologies積極推出系列產品服務，協助企業將資訊基礎建設從私有雲無縫擴展到多個雲端環境，實踐真正的多雲混合管理。

Dell Technologies助企業從私有雲無縫擴展到多雲 實踐真正的混合雲管理

為有效降低企業花費在資訊基礎建設的維運成本，打造一個應用服務驅動的混合雲環境，雲端資訊基礎建設龍頭業者Dell EMC與雲端系統管理軟體領先廠商VMware共同研發，推出Dell Technologies Cloud平台，協助企業因應業務需求輕鬆串聯私有雲、邊緣雲與公有雲等多個雲端環境。

Dell EMC與VMware共同研發，推出Dell Technologies Cloud平台，幫助客戶輕鬆串接多個雲環境 VMware

Dell Technologies Cloud以 “VCF (VMware Cloud Foundation) on VxRail” 為核心的一站式方案(Turnkey solution)，透過Dell EMC與VMware共同研發、預先整合的軟體與硬體環境與一致的混合雲體驗，優化企業在基礎架構、系統維運與加值服務等面向的表現，例如，透過導入Dell Technologies Cloud，只需花費原先15%的時間即可完成佈署工作、比純公有雲環境五年下來節省47%的整體持有成本（TCO），以及只需原先40%的時間即可完成系統擴充工作等。Dell Technologies Cloud on VxRail之所以能帶來如此驚人的成效，與以下三點有關：

首先，在硬體層方面，可以透過VxRail Manager，企業資訊人員可以依照營運策略彈性的部署、配置與調整VxRail雲平台（HCI硬體、vSAN、ESXi）的運算、儲存與網路資源，並且自動進行最佳化的韌體相容性更新，這將會非常省卻資訊人員在維運層面的精神壓力，大幅縮短系統維運時間，提升整體維運效率及安全可用性。

其次，在軟體層方面，則可透過SDDC Manager管理與優化vRealize Suite、NSX與vCenter等資源，而且，有跟VxRail Manager非常多的自動化無縫整合，發揮軟硬整合的最大效益。

最後，同時也是最重要的是，Dell Technologies非常關注能提供企業最高的可高用性，除了HCI本身的軟硬體容錯能力之外，更能夠因應企業客戶需求提供各種加值服務，例如保證可還原的秒級備份與備援機制，這套CDP & DR架構不僅能100% 彈性整合在既有的 vSphere環境，降低 CDP&DR成本，同時也協助企業避免因為遭到惡意份子綁架或勒索而營運服務停擺等好處。

除了VCF on VxRail，Dell Technologies Cloud亦適用於三層式架構解決方案(Validated Desgins)，將Dell EMC儲存、運算、連網方案整合到 VMware Cloud Foundation，提供出廠前預先測試的基礎設施。此Validated Designs驗證設計方案讓客戶可以組建自己的混合雲基礎設施，迎合工作負載多變的需求，以便選擇單獨擴充儲存與運算資源。

展望未來，Dell Technologies Cloud除持續不斷攜手VMware並優化自身產品服務，因應企業客戶需求推出更多加值服務，讓企業客戶可以更輕鬆的因應業務需求騰雲駕霧，暢享應用服務驅動的混合雲環境帶來的巨大效益。