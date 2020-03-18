COVID-19疫情發展日趨嚴峻，不僅對民眾生活帶來巨大影響，全球各地商業活動亦受到很大衝擊，為了更好的因應未知挑戰，有不少企業開始評估具備能自我維運、高容錯、多中心的雙模IT混合雲架構，為協助企業客戶更快、更好的優化資訊基礎架構，Dell Technologies除提供專業諮詢服務，更針對不同企業需求推出可無縫支援雲原生（Cloud-Native）、人工智慧（AI）與傳統核心應用的雙模資訊基礎建設服務，幫助企業客戶簡化基礎建設的維運工作，讓其可以專注在核心業務、或者是有益於開創新業務的創新研發。
以容器技術為核心的混合雲架構成主流趨勢
因應疫情發展，有不少企業開始重新審視資訊服務是否到位。在資訊基礎建設這一塊：首先是提升既有資訊系統架構在高容錯與自主維運等面向的表現，如此一來，不僅能大幅提升資訊服務的服務層級（SLA），還能夠降低企業資訊人員往返資料中心的頻率；其次是開始評估公有雲服務，同時，確保既有資訊系統架構可以視業務需求跟公有雲界接，打造一個業務（應用服務）驅動的混合雲環境。
除了疫情，5G競標出爐也會加速混合雲環境的成形。Dell Technologies技術副總經理李百飛面帶微笑地指出，5G具備的超高速、低延遲與大連結等特色，將催生智慧物聯網、巨量資料、人工智能等產業應用服務的大爆發，在這個狀況下，企業除需要具備輕量、高效特色的容器技術優化底層系統架構，還需要先進雲端技術整合核心(Core)、邊緣(Edge)與雲端(Cloud)以提升企業的強固戰力。
李百飛進一步解釋，容器技術固然有助於企業打造敏捷的混合雲架構，但是，相應而生的挑戰也不少：首先，隨著容器數量增生到成千上萬個，相對應的管理負擔將巨幅攀升，企業需要一個可以因應企業政策與自主維運的管理平台；其次，隨著容器技術被大量應用在企業資訊系統架構，相對應的安全防護機制可不可以做到容器層級就十分關鍵。最後，企業還需要一個可以串聯私有雲跟公有雲環境的混合雲管理平台，例如VMware Cloud Foundation（VCF）。「從技術優勢整體持有成本等角度來看，企業需要的是一個可以整合虛擬主機（VM）與容器技術（Container）的混合雲環境。」
值得特別注意的是，容器技術確實有助企業建立以業務為導向的敏捷混合雲環境，但是，並非每一種服務都適合容器化。李百飛指出，根據雲原生與容器化應用的12要素原則，容器環境比較適合無狀態（Stateless）的應用服務，例如Web與App型態的應用。但是，像資料庫（DB）等有狀態（Stateful）服務就不適合容器化。換言之，企業需要一個雙模（Bi-Modal）資訊系統架構，能整合並管理容器平台與傳統應用，同時具備多資料中心佈署與高容錯維運能力。
Dell Technologies推雙模IT助企業佈署AI、5G等新世代服務
考量企業資訊系統架構不一，Dell Technologies集結集團子公司的系列產品，協助企業建立雙模IT達到穩態IT與敏態IT的兼容能力。
穩態IT是以三層式IT基礎架構為設計核心，用來處理核心系統、資料庫或者是原先運行在大型主機上的應用服務。Dell EMC PowerOne融合式架構（CI）就是整合了業界最先進的PowerEdge MX主機、PowerSwitch網路與PowerMax儲存技術，做到比自動化(automated)更高的自治（autonomous）維運能力，是穩態IT中最領先的解決方案。
敏態IT是以一層式軟體定義為設計核心的IT基礎架構，非常適合需要高度延展性的應用服務，例如，容器化的applications、巨量資料分析、人工智慧、區塊鏈等新世代應用服務。VMware與Dell EMC共同研發的VMware Cloud Foundation on VxRail的超融合（HCI）解決方案是此領域的佼佼者，能輕鬆在私有雲與多雲之間建立企業級安全的混合雲架構，讓企業可以隨需在全球各地布署多中心聯合的IT應用場景。
「混合雲架構的興起，意味著企業需要以更全面的方式構思、佈署應用服務與基礎架構，基於此，Dell Technologies除因應雙模IT推出Dell Technologies Cloud系列產品服務，例如Dell EMC PowerOne、VCF on VxRail、可水平擴展的NAS平台–Dell EMC Isilon、物件儲存系統（ECS）與DPS全面的資料保護解決方案等，更因應混合雲趨勢積極深化系列產品在基礎建設即代碼（Infrastructure as Code）面向的能量。」李百飛特別以Dell EMC PowerOne為例指出，透過該平台內建的自治（autonomous）管理平台，資訊人員只要根據維運SLA規範，能做到應用系統布署自動化，異常事件發生時系統不僅會主動示警，還會依造SLA規範自主維運調校IT架構，確保資訊服務的永不中斷。
展望未來，Dell Technologies將以協助企業優化雙模IT混合雲體驗為核心，除持續不斷的優化產品服務對各種混合雲架構的支援，大幅縮減企業花費在佈署、擴充、安防的資金與資源，還會進一步提供符合產業需求的專業諮詢、佈署與維運服務，成為企業佈署混合雲架構與數位轉型的最佳夥伴。