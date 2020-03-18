企業資訊系統架構是否夠安全、穩固、彈性與敏捷，不僅會影響企業對這波疫情回應能力，還會左右營運競爭力，準備好透過先進IT技術提升服務能量了嗎？

COVID-19疫情發展日趨嚴峻，不僅對民眾生活帶來巨大影響，全球各地商業活動亦受到很大衝擊，為了更好的因應未知挑戰，有不少企業開始評估具備能自我維運、高容錯、多中心的雙模IT混合雲架構，為協助企業客戶更快、更好的優化資訊基礎架構，Dell Technologies除提供專業諮詢服務，更針對不同企業需求推出可無縫支援雲原生（Cloud-Native）、人工智慧（AI）與傳統核心應用的雙模資訊基礎建設服務，幫助企業客戶簡化基礎建設的維運工作，讓其可以專注在核心業務、或者是有益於開創新業務的創新研發。

企業需要一個可以因應企業政策與自主維運的管理平台與容器層級的安全防護機制 戴爾科技集團

以容器技術為核心的混合雲架構成主流趨勢

因應疫情發展，有不少企業開始重新審視資訊服務是否到位。在資訊基礎建設這一塊：首先是提升既有資訊系統架構在高容錯與自主維運等面向的表現，如此一來，不僅能大幅提升資訊服務的服務層級（SLA），還能夠降低企業資訊人員往返資料中心的頻率；其次是開始評估公有雲服務，同時，確保既有資訊系統架構可以視業務需求跟公有雲界接，打造一個業務（應用服務）驅動的混合雲環境。

除了疫情，5G競標出爐也會加速混合雲環境的成形。Dell Technologies技術副總經理李百飛面帶微笑地指出，5G具備的超高速、低延遲與大連結等特色，將催生智慧物聯網、巨量資料、人工智能等產業應用服務的大爆發，在這個狀況下，企業除需要具備輕量、高效特色的容器技術優化底層系統架構，還需要先進雲端技術整合核心(Core)、邊緣(Edge)與雲端(Cloud)以提升企業的強固戰力。

李百飛進一步解釋，容器技術固然有助於企業打造敏捷的混合雲架構，但是，相應而生的挑戰也不少：首先，隨著容器數量增生到成千上萬個，相對應的管理負擔將巨幅攀升，企業需要一個可以因應企業政策與自主維運的管理平台；其次，隨著容器技術被大量應用在企業資訊系統架構，相對應的安全防護機制可不可以做到容器層級就十分關鍵。最後，企業還需要一個可以串聯私有雲跟公有雲環境的混合雲管理平台，例如VMware Cloud Foundation（VCF）。「從技術優勢整體持有成本等角度來看，企業需要的是一個可以整合虛擬主機（VM）與容器技術（Container）的混合雲環境。」

值得特別注意的是，容器技術確實有助企業建立以業務為導向的敏捷混合雲環境，但是，並非每一種服務都適合容器化。李百飛指出，根據雲原生與容器化應用的12要素原則，容器環境比較適合無狀態（Stateless）的應用服務，例如Web與App型態的應用。但是，像資料庫（DB）等有狀態（Stateful）服務就不適合容器化。換言之，企業需要一個雙模（Bi-Modal）資訊系統架構，能整合並管理容器平台與傳統應用，同時具備多資料中心佈署與高容錯維運能力。

Dell EMC PowerOne 整合業界最先進的運算、網路、儲存技術，達到自治化維運，是穩態IT中最領先的解決方案。 戴爾科技集團

Dell Technologies推雙模IT助企業佈署AI、5G等新世代服務

考量企業資訊系統架構不一，Dell Technologies集結集團子公司的系列產品，協助企業建立雙模IT達到穩態IT與敏態IT的兼容能力。

穩態IT是以三層式IT基礎架構為設計核心，用來處理核心系統、資料庫或者是原先運行在大型主機上的應用服務。Dell EMC PowerOne融合式架構（CI）就是整合了業界最先進的PowerEdge MX主機、PowerSwitch網路與PowerMax儲存技術，做到比自動化(automated)更高的自治（autonomous）維運能力，是穩態IT中最領先的解決方案。

敏態IT是以一層式軟體定義為設計核心的IT基礎架構，非常適合需要高度延展性的應用服務，例如，容器化的applications、巨量資料分析、人工智慧、區塊鏈等新世代應用服務。VMware與Dell EMC共同研發的VMware Cloud Foundation on VxRail的超融合（HCI）解決方案是此領域的佼佼者，能輕鬆在私有雲與多雲之間建立企業級安全的混合雲架構，讓企業可以隨需在全球各地布署多中心聯合的IT應用場景。

「混合雲架構的興起，意味著企業需要以更全面的方式構思、佈署應用服務與基礎架構，基於此，Dell Technologies除因應雙模IT推出Dell Technologies Cloud系列產品服務，例如Dell EMC PowerOne、VCF on VxRail、可水平擴展的NAS平台–Dell EMC Isilon、物件儲存系統（ECS）與DPS全面的資料保護解決方案等，更因應混合雲趨勢積極深化系列產品在基礎建設即代碼（Infrastructure as Code）面向的能量。」李百飛特別以Dell EMC PowerOne為例指出，透過該平台內建的自治（autonomous）管理平台，資訊人員只要根據維運SLA規範，能做到應用系統布署自動化，異常事件發生時系統不僅會主動示警，還會依造SLA規範自主維運調校IT架構，確保資訊服務的永不中斷。

展望未來，Dell Technologies將以協助企業優化雙模IT混合雲體驗為核心，除持續不斷的優化產品服務對各種混合雲架構的支援，大幅縮減企業花費在佈署、擴充、安防的資金與資源，還會進一步提供符合產業需求的專業諮詢、佈署與維運服務，成為企業佈署混合雲架構與數位轉型的最佳夥伴。