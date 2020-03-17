航空產業受武漢肺炎疫情衝擊，交通部向行政院提出300億元專案貸款，希望幫業者度過難關；中油也將補助計程車油料紓困，每輛計程車每月能補貼2000元。

隨著歐美嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續擴大，全球航班紛紛取消，停飛，沒有乘客就沒有收入，航空產業成為重災區。

澳洲智庫亞太航空中心（CAPA）本周提出警告，認為疫情若沒有趨緩，多數航空公司會在五月底前破產。要避免最壞的情況發生，各國政府必須動起來，採取行動幫助業者度過難關。

為拯救交通運輸產業，交通部針對航空業、汽車運輸業、計程車的紓困方案紛紛出爐。

幫航空業者發薪水，交通部提300億專案貸款

最近一個月，桃園機場像是一座空城。據民航局統計，過去一周台灣的國際航班數量減少50%，總體旅客量比去年同期減少超過84%，國籍航空營運遭遇極大困境。

為了協助業者度過難關，行政院本月已經核定紓困振興辦法，針對民航業者，編列42.85億元預算為期一年，補貼包括降落費、房屋使用費、土地使用費、維護機庫使用費、飛機修護棚廠使用費等費用；此外，地勤、空廚同樣享有房屋使用費、土地使用費的補貼。

近期旅客量大減，以華航為例，疫情爆發以來（2月~4月），已經取消將近6,500班次，約七成航線受波及。更急迫的問題是現金流短少，支付員工薪資壓力極大。

交通部政次黃玉霖昨（16）日證實，內部以航空業者「營業支出的25％」估算，打算提出300億元額度的專案貸款。 shutterstock

交通部政次黃玉霖昨（16）日證實，內部以航空業者「營業支出的25％」估算，打算提出300億元額度的專案貸款，提供華航、長榮、華信、立榮、台虎及星宇航空等六家國籍航空申請。

「專案貸款」跟先前交通部所提600億「紓困、復甦與振興方案」不同，主要是提供航空公司短期資金支出，例如：員工薪資、航線取消成本等用途。 據了解，預計周三（18日）行政院副秘書長會召開會議，交通部將提出具體規劃。

紓困方案 專案貸款 編列預算 42.85億元 300億元 用途 針對航空公司、機場服務業者（地勤、空廚），補貼降落費、土地租金、棚廠使用費等費用。 補貼員工薪資、航線取消成本等費用，交通部預計在18日，向行政院提出具體規劃。

全球航空業都需要政府伸出援手，才能度過這次疫情難關。

疫情極為嚴重的義大利政府，正考慮向義大利航空（Alitalia）提供3億歐元（約101億元台幣）資金；德國漢莎航空（Lufthansa），也打算向德國國營銀行貸款，該國政府可能收購部份漢莎航空股權。漢莎航空執行長Carsten Spohr上週呼籲：「正在跟政府討論，期盼政府盡快採取積極的支持行動。」

美國航空協會（Airlines for America）本周也公開呼籲，美國航空業需要約500億美元的補助。美國航空（American Airlines）近期國際航線減班75％，《路透社》報導指出，上周多家業者跟白宮官員會面時就提出警告，呼籲政府盡速採取行動，拯救命在旦夕的航空產業。

汽車運輸業燃料費減半

汽車運輸業營運也受影響！交通部已訂定「交通部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」，針對 小客車租賃業、小貨車租賃業、汽車貨運業、汽車路線貨運業及汽車貨櫃貨運業營業車輛 ，補貼今年汽車燃料使用費50%。

而受到觀光產業衝擊，遊覽車客運業之營業車輛，已自去年10月起免徵其汽車燃料使用費至今年9月，今年冬季再補貼汽車燃料使用費50%紓困措施。

計程車每月補貼油錢2千

因為肺炎疫情，計程車生意也受到衝擊。中油本周宣布，因應交通部發布的「交通部協助受嚴重特殊傳染性肺炎影響計程車油料補貼作業要點」，自16日起，受理計程車業者油料補貼申請，從自4月1日起至9月30日，為期半年的時間，每輛計程車每月可補貼2000元。

據統計，計程車每月平均加油五百公升，這次補貼以五百公升為基準。完成申請後，持專屬優惠卡，包含汽油、柴油、液化石油氣，每公升可補貼四元，換算下來每月可補貼2千元、半年共計可補助一萬兩千元。需要注意的是，每次最多只能折抵20公升，單次最多就是80元。

自16日起，中油受理計程車業者油料補貼申請，從自4月1日起至9月30日，為期半年的時間，每輛計程車每月可補貼2000元。 shutterstock

為了鼓勵使用行動支付，計程車司機如果使用「中油Pay」付款，使用司機專屬信用卡可以回饋6%、現金加值可以回饋3%。

中油指出，自16日起，到中油官網、117座指定加油站、20處直銷中心櫃檯，都能索取表格申請，預計四月份開始發放優惠卡。

責任編輯：陳映璇