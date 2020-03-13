受疫情影響，降低了消費者搭飛機的需求，部分國家航空公司也會減少班次，但在歐盟就算有些航班沒有乘客也會照飛，究竟是什麼原因呢？

隨著COVID－19（武漢肺炎）疫情延燒，全球航班數量大減。然而，有些航班就算沒有乘客也必須飛⋯⋯

就算沒有乘客也要飛

隨著COVID－19（武漢肺炎）疫情全球延燒，民眾紛紛取消出遊計畫，導致來往世界各地的航班數量大減。然而在歐洲，就算有些航班上沒有乘客，航空公司也不會取消航班，原因就出在歐盟的「不用就拉倒」規範。

「不用就拉倒」規範

歐盟執委會表示，為了確保各大航空公司基於公平、透明和不歧視的基礎，得以出入歐盟境內最繁忙的機場，相關單位會幫忙分配[起降時段](takeoff／landing slot)給各大航空公司，也就是在特定的時間內，讓航空公司可以安排航班在特定機場起降。

八成不用就釋出

然而，如果安排好起降時段後，該航空公司有80％沒有使用到被安排的起降時段，該起降時段就會被釋出給其他需要的航空公司。這些航空公司必須證明他們的乘客真的有這個需求，才可以拿到珍貴的起降時段。

說什麼都要守住

雖然嚴格來說，起降時段的分配是免費的，但航空公司們私底下可以互相買賣起降時段，有些特別搶手的起降時段價值甚至高達數千萬英鎊。正因如此，已經拿到起降時段的航空公司說什麼都不願意放棄，寧願讓零乘客的空機往返也要守住起降時段。

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乘客少，照飛不誤

舉例來說，英國維珍航空（Virgin Atlantic）就坦承，他們為了守住起降時段，就算航班上只有兩三個乘客，他們也照飛不誤，尤其是往返倫敦希斯洛機場的起降時段更是要守住。

英國維珍航空執行長韋斯（Shai Weiss）說：「因為COVID－19的關係，乘客的飛行需求大幅下滑，在某些情況下，我們被迫讓幾乎全空的飛機出發，否則就會失去我們珍貴的起降時段。」

另一家不具名的英國航空公司則說，除非這項「不飛就拉倒」的規範改變，否則在接下來的兩周，他們還是必須飛出32個只有坐滿40％的航班，這代表有超過 5,000個空位。

呼籲歐盟放鬆規範

對此，有飛歐洲航線的航空公司們，希望靠著集體遊說的力量，要求歐盟可以稍稍放寬這項規範。

強迫飛空機不合理

英國航空產業組織（Airlines UK）執行長艾德斯萊德（Tim Alderslade）說：「在這樣獨特和充滿挑戰的環境下，逼迫航空公司飛空機是不合理的，這樣做不只浪費錢、浪費油，還會產生碳排放量。」

「我們需要緊急暫停這項規範，就像處於金融危機時期一樣，讓航空公司可以依照乘客的需求，有效率地使用他們的飛機。」

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英國交通大臣抗議

對於這樣的狀況，英國交通大臣夏普斯（Grant Shapps）也去信給相關單位，他在Twitter上寫道：「因為COVID－19的關係，飛行需求大減，但航空公司還是被迫要飛『鬼航班』以免失去起降時段──這對環境、航空公司和乘客來說，都是個壞消息。我已經去信給主管單位，要求緊急重新考慮80％起降時段使用率規範。」（註）

希望可以暫停到秋天

全球航空公司的同業公會「國際航空運輸公會」（IATA）則要求主管機關將爭議規範暫停到秋天，讓航空公司可以對應市場的狀況稍微喘息一下。

註：根據英國和歐盟簽訂的脫歐過渡期協議，在西元2021年1月1日以前，英國的航空公司仍需遵守歐盟對起降時段的規定。

如果疫情繼續傳播

此外，根據IATA的預估，如果疫情繼續在全球傳播，將會造成航空業1,130億美元（約新台幣3.4兆元）的損失。

機場人潮大幅減少

現在到先前人來人往的機場走一遭，都可以看到人潮大幅減少。舉例來說，倫敦向來繁忙的希斯洛機場沒有任何人排隊劃位，德國慕尼黑國際機場也差不多空蕩。

宛如美國911事件

根據航空業專家的觀察，疫情對航空公司造成的影響，與美國911事件時沒有乘客願意搭機很像。美國西南航空（Southwest Airlines）執行長凱利（Gary Kelly）說：「對旅行來說，911事件時乘客人數下滑不是出於經濟問題，坦白說比較是出於恐懼，我認為這個時刻體現了這一點...這一次有911事件的感覺，希望我們能盡快解決這個問題。」

擔憂隨著時間增加

對於拿911事件來和疫情相比，全球商務旅行協會執行董事索洛姆布利諾（Scott Solombrino）表示，在911事件後人們對飛行的信心隨著時間過去逐步回升。然而，COVID－19疫情是另一回事，人們對哪裡安全、哪個時候適合旅行的擔憂隨著疫情蔓延一天天增加。最終，當人們乾脆選擇不搭飛機時，勢必會對整個航空業帶來莫大威脅。

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責任編輯：林芳如

本文授權轉載自地球圖輯隊