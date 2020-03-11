新冠肺炎疫情，讓全球航空業進入急凍狀態。華航、長榮陸續公布二月份財報，營收雙雙跌破百億大關，不過，華航因為貨運機隊優勢，貨運營收反倒逆勢成長兩成。

一場新冠肺炎疫情，不僅擾亂全球經濟，更讓全球航空業進入急凍狀態，究竟台灣航空產業受到多大衝擊？

隨著華航、長榮陸續公布二月份財報，答案終於揭曉，這或許是近10年來，最慘的一次二月。

國籍雙雄的二月營收，雙雙跌破百億大關，怕被感染沒人出國，兩者的客運營收，皆較去年同期狂掉37%。不過兩家公司的航線、機隊上的策略略有不同，即便客運數字不好看，華航因為擁有龐大貨運機隊優勢，搭配復工生產需求，貨運營收反倒逆勢成長兩成。

華航七成航線受波及，客運營收狂掉37%

月初的一封內部信件中，華航用「雪崩」形容營運所面臨的挑戰。

本月（10）日，華航公布二月份財報，營收為93.42億元，跌破百億大關，較去年同期衰退24.8%，創下2009年7月以來最慘紀錄。

主要原因，跟航線策略有關，據統計，華航兩岸港澳航線站占比達22%，是客運獲利第二大來源。以二月份來看，共取消23%航班，近1,400班次，其中，兩岸航線約610班次、香港航線520班次、東北亞航線160班次，以及東南亞及部份歐美越洋航線，疫情爆發以來（2月~4月），已經取消將近6,500班次，約七成航線受波及。

高敬原製表

這使得華航2月客運營收，較去年同期大減37%，僅有約56.6億元。華航也做出許多應變對策，包括鼓勵員工休假、放寬留停，以及主管減薪10%等。

小金雞虎航，單月營收史上最慘

此外，華航全資子公司「台灣虎航」，靠著獨家航線的包機策略，從2017年起獲利能力大增，成為華航的小金雞，去年12月已經登錄興櫃，預計將在今年底上市。

台灣虎航二月份營收，，創下史上單月營收最低紀錄。 shutterstock

疫情下，虎航澳門航班從2月~4月，一共取消500個班次，3月底前不再飛韓國，約取消72個班次，日本航線也有多個班次取消。二月份的營收為5.85億元，較去年同期衰退37.2%，創下史上單月營收最低紀錄。

8年來最慘，長榮月營收跌破百億

自2014年4月以後，長榮航空的月營收都在百億以上，尤其去年8月168.3億元的營收成績，更刷新歷史新高。

受疫情衝擊，長榮航2月分營收88.53億元，同樣跌破百億，較去年同期衰退34.6%，這是自2012 年3月以來的新低。

長榮二月份營收跌破百億，是自2012 年 3 月以來的新低。 shutterstock

跟華航不同，長榮的主力航線集中在東北亞、北美及歐洲，兩岸航線僅占比16%，不過受到疫情影響，二月份取消的兩岸航線，也有多達532班次，客運營收同樣較去年同期大減37%，來到52.34億元。

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據統計，長榮受影響的航線約占一半，因此並沒有傳出減薪或無薪假的消息，不過，原本預計在2月開航的米蘭航線、4月開航的普吉島航線，也都因為疫情確定延後。

機隊規模不同，華航靠貨運逆勢成長2成

客運營收驟減，貨運表現反倒成為財報中的一大亮點。

疫情導致全球供應鏈大亂，企業陸續復工後，重要電子零組件、醫材都必須運送，2月份貨運需求開始大增，以台灣到北上廣深的運費為例，就算價格大漲6倍，依舊是一艙難求。

因為兩岸航班大量減少，艙位嚴重不足，形成「客機冷、貨機熱」的反差。

根據官方資料，華航一共有18架全貨機，貨運占比約29%、營收來到28.9億元，較去年同期逆勢成長了20.9%。

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不過，長榮因為只有五架全貨機，貨運占比約15%、營收為17.65億元，跟去年同期幾乎持平，僅些微成長0.2%。

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華航貨機機隊充足，在疫情衝擊下，反倒成為營收表現上的優勢。

最慘狀況還沒到？航空業將面臨洗牌

航空產業前景未明，也讓航空雙雄股價持續下探。華航、長榮的股價，從去年年底的9.06 元、13.75元，跌到10日收盤的8.10元、11.70 元，蒸發超過千億市值。

年初在各界期待下開航的星宇航空，雖然沒有公開財報數據可以參考，營運同樣深受波及。原本的三條航線，目前僅剩一天一班的越南峴港航線持續運作。不過星宇因為沒有中、日、韓航線，加上機隊規模小，相較於華航、長榮，損失應該仍在可承受範圍。

全球航空業前景未明，大韓航空（Korean Air）運量大減八成，韓航代表理事禹基洪（Woo Kee-hong）甚至直言：「韓航處境已是危急存亡之秋。」；法荷航空集團（Air-France KLM）則認為：「未來幾個月的衝擊將更嚴重。」

適者生存，疫情過後，全球航空市場恐將面臨一波大洗牌。