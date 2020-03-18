因武漢肺炎而成長的產業，可不只有「宅經濟」，免治馬桶、共享單車這兩個看似與防疫無關的領域，都在疫情催化下迎來一波新商機。

武漢肺炎（新型冠狀病毒）在國際間持續升溫，除了帶動遊戲、影音串流平台、外送、電商等「宅經濟」的成長外，也有些你可能從未想過的產業默默迎來一波防疫商機。

隨著疫情在各地蔓延，民眾早已開始瘋搶各種日用品，譬如亞馬遜在上週末（15日）聲稱，許多日常用品都陷入缺貨，送貨服務也難以負荷暴漲需求，必須延長到貨時間。

衛生紙作為每天不可或缺的民生必需品，自然成為首當其衝的採買對象，從台灣、日本到美國，各地掀起一股衛生紙搶購潮。當架上的衛生紙被一掃而空後，許多消費者開始轉向「免治馬桶」，節省衛生紙的消耗。

衛生紙省著用，民眾開始擁抱免治馬桶

雖然可能有些令人難以置信，但免治馬桶業者就在這樣的氛圍下，間接獲得防疫商機紅利卻是不爭的事實。成立於2014年的免治馬桶新創Tushy聲稱，多虧衛生紙搶購潮，其銷售業績短短幾週內成長了3倍之多。

自然資源守護委員會（NRDC）的研究發現，美國平均每人一年可用掉多達141卷衛生紙，幾乎每2.5天就會用光一卷，換算下來重12.7公斤，高居全球首位。Tushy則指出，他們的產品可減少80%的衛生紙消耗，有望改變美國人濫用衛生紙的現況。

衛生紙的搶購風潮，讓免治馬桶因節省衛生紙消耗的需求而銷售攀升。 shutterstock

另外，免治馬桶銷售激增也不是Tushy獨有現象，美國家用設備品牌Brondell對媒體宣稱，旗下免治馬桶產品在疫情期間呈現「指數性」的成長。

其發言人拉里（Daniel Lalley）表示， 疫情升溫後他們平均每2分鐘就在亞馬遜上賣出一個免治馬桶，一天銷售額高達10萬美元（約新台幣300萬元） ；Brondell總裁希爾（Steven Scheer）也聲稱，不光電商平台上熱賣，免治馬桶在一般零售管道的銷量同樣猛增3倍。

Tushy執行長傑森．奧賈沃（Jason Ojalvo）甚至認為，這次的肺炎疫情很可能是免治馬桶在美國普及的轉捩點。雖然免治馬桶在以日本為首的一些亞洲國家相當普及，但對於美國人而言，仍是相對少見的裝置。

奧賈沃表示，他們有關注到衛生紙缺貨現象，之後就看到有人說「要改用免治馬桶」。

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搭公車、地下鐵憂感染，騎鐵馬成為移動往返首選

「共享單車」則是繼免治馬痛之後，另一個撿到疫情紅利的產業。

過去幾年裡，中國共享單車泡沫破滅，以Ofo、摩拜為首的共享單車業者在無法解決的社會問題、鉅額虧損下紛紛挫敗，不是面臨倒閉就是被大企業收購。不少媒體形容，這是共享單車產業的末日。

但中國嚴峻的武漢肺炎疫情，卻讓這近年走向沒落的產業開始回溫。共享單車業者哈囉出行聲稱，疫情引爆後的這段期間，全中國騎行3公里以上的趟數較去年成長一倍有餘，同時往返醫院、超市等地的比例有所增加。

疫情期間人們擔憂搭乘大眾交通工具可能導致感染，因而紛紛改為騎乘共享單車通勤。 shutterstock

乍看之下，共享單車似乎與疫情的封禁狀態格格不入，但在大眾交通工具與密閉空間成為高風險區域時，單車成為許多中國民眾最安全的移動手段。

去年收購了摩拜的美團也透露，騎乘3公里以上的次數較一個月前增加一倍以上。滴滴出行的青桔單車服務，也從2月初開始迎來超過150%的騎乘次數增長。

中國疫情緩和後，共享單車產業的回溫能否持續下去，或許還是未知數，不過類似的情形已出現在遙隔太平洋的美國身上。在紐約、芝加哥等地，共享單車的使用次數進入3月後急遽攀升。

《紐約時報》指出，紐約城市單車Citi Bike在3月1日至3月11日期間，使用次數同比成長67%，達到517,768人次，去年同期僅有310,132使用人次；而芝加哥共享單車的使用人次更是成長一倍有餘。

人們紛紛湧向單車的理由與中國雷同，不斷擴散的疫情令很多民眾不再敢搭乘人擠人的地下鐵，騎乘單車通勤成為許多上班族的首選，甚至出現跑遍數個站點一車難求的場面。

資料來源：Business Insider、CBC、Abacus News、紐約時報

責任編輯：陳映璇