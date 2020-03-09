矽谷科技大廠，包括微軟、亞馬遜、蘋果、Google、Facebook和Twitter陸續表示，針對被要求居家隔離的時薪員工，也將會繼續按小時支付薪酬。

美國科技產業在家工作的人數持續攀升，一向以福利優渥照顧員工著稱的矽谷科技大廠，包括微軟、亞馬遜、蘋果、Google、Facebook和Twitter都陸續表示，針對被要求居家隔離的時薪員工，也將會繼續按小時支付薪酬。

矽谷所在的加州，日前因新型冠狀病毒疫情持續擴大而宣告進入「緊急狀態」，迫使許多企業組織開始要求員工在家遠端工作，保障員工健康安全，降低新型冠狀病毒傳播的機率，然而，部分時薪員工例如廚師、清潔工、接駁車司機，因為工作內容無法遠端完成，讓收入生計陷入危機，但在這幾間科技大廠帶頭表態會持續支付時薪員工的報酬後，這些員工就可以安心在家隔離靜待返工。

雖然科技大廠在時薪員工的福利保障上，希望引起帶頭作用，但在矽谷受疫情影響導致時薪員工失去收入的狀況也不在少數。民主黨參議員馬克·沃納（Mark Warner）正向以零工經濟為商業模式的企業施壓，包括Uber、Lyft、Postmates和DoorDash，希望他們能向受疫情影響生計的員工提供補償。

微軟表示：「我們認為失去工作對時薪員工可能造成家計生活的困難，因此我們決定在家辦公期間，雖然服務需求減少了，但微軟仍將繼續向所有供應商的時薪服務定期付款。」

Facebook在聲明中說：「我們持續與供應商保持聯繫，優先考量就是確保團隊員工的健康與安全。Facebook將繼續支付派遣員工的薪資，不讓他們因Facebook實行在家工作的政策，減少對他們服務的需求而受到影響。」

亞馬遜則表示：「在我們要求員工在家工作的期間，對於在西雅圖及Bellevue園區工作的時薪員工包括保全、清潔工等，亞馬遜都會持續給予薪酬；此外，針對在亞馬遜工作大樓內開設小店的商家，我們也將提供一個月的租金補助，以感謝他們的支持。」

資料來源：The Verge、Tech Crunch

責任編輯：蕭閔云