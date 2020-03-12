振興抵用券有望「加碼」，且不用綁定住宿，但更多細則經濟部則表示仍在研議當中。

行政院於今（12）舉辦第3693次會議的會後記者會，記者會上政務委員龔明鑫提到，目前經濟部正研擬「不綁住宿」的振興抵用券。

也就是說在原先23億的振興抵用券之外，將有望「加碼」。

避免替代性消費，「不綁住宿」的振興券研擬中

「不綁住宿」的振興抵用券會是在原先23億振興抵用券之外另立預算，且設計上將盡力避免替代性消費，並遵從「雨露均霑、立竿見影」的大原則。雨露均霑是指受衝擊的產業，政府都能夠照顧到；立竿見影則表示在速度與成效上的效率。

針對「不綁住宿」的振興抵用券，經濟部最主要是擔心國人在不用綁住宿的情況下，拿到消費券後去買民生用品或其他對於「振興」沒有助益的商品，會違背振興券的本意。

因此，經濟部也仍在研擬相關方案中。此外，龔明鑫也提到， 體育賽事的紓困也會投入 ，但不會用目前23億振興抵用券的預算來執行。

綁國旅的23億振興抵用券，每房將發放800元

原先綁定國旅的23億振興抵用券維持不變，「每一房」將發放新台幣800元，針對夜市（包含市場）、商圈、餐廳、藝文活動四大類別各發200元。仍預計於疫情穩定後半年至一年的時間發放，可跨區使用，但會有期限限制。

根據經濟部盤點，振興抵用券預計可用在全台餐飲14萬家、商圈業者28萬家、夜市攤商1萬家、藝文活動與場域1,700家， 全台35萬家業者將受惠 。

龔明鑫也提到，其實不用過度擔心綁定住宿的成效，以過去夜市券的案例來說，目前已經回收70%。且根據觀光局調查，原先旅遊住宿會去夜市的消費者只有10%上下，但在夜市券發放後，比例可以提高至70%。

此外，從經濟部的估算，夜市券回收70%大概涵蓋300多萬房，參與人次超過1,000萬，從台灣的人口來說算是相當廣泛的數字。

責任編輯：陳映璇