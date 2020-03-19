共享三雄激戰！不讓WeMo、GoShare專美，和泰汽車旗下子公司和潤宣佈入股和雲行動服務（iRent），將持續擴大共享汽機車的服務規模。

走在城市街頭，可以發現共享汽機車越來越普及，也成為業者積極搶攻的目標。和泰集團旗下子公司和潤，18日董事會決議斥資3.1億元入股和雲行動服務（iRent），取得50.8%股份。和潤表示，和雲目前為台灣汽車共享事業龍頭，希望能夠整合集團資源發揮綜效。

看好共享交通市場，和潤入股iRent整合集團資源

和雲行動服務是和泰集團旗下和運租車於2019年轉投資成立，和運租車為傳統的租賃服務，包括企業長期租車、短期商務、旅遊及專業司機接送服務，更跨足中古車買賣，在和潤入股後，和運租車持股降至49.18%。

和雲行動服務專攻行動服務，推出24小時iRent共享汽機車服務，透過App就能預約租車。目前會員數已達33萬，車隊數達6,500台（汽車2,500台、機車4,000台），營運佈局遍布全台。

iRent共享汽機車服務，目前會員數已達33萬，車隊數達6,500台。 和雲行動服務-iRent汽機車共享 Facebook

而和潤主要業務為車輛分期車貸，包括新車、營業車、中古車、機車等購車分期服務。之所以投資和雲，和潤發言人廖文忠提到，主要是看好共享事業，希望提供客戶更完整用車行動服務。未來客戶可以選擇是要分期買車，還是說短租車輛，都能滿足客戶的需求。

從財報觀察，去年（2019）受惠台灣車市成長，母公司和泰汽車業績衝高，和潤去年合併營收121.16億元、年增9.32％，稅後淨利22.36億元、年增27.07％，EPS達5.81元，創下歷史新高。

由於共享業者初期都是燒錢搶市占，未來在和潤的加持下，iRent官方表示，今年規劃擴大共享汽機車的服務規模，將增設加盟體制，但相關加盟細節仍在研擬。下週也將釋出共享汽機車的轉乘優惠折扣，由於iRent是目前國內唯一汽機車都有經營的共享業者，將透過更多樣的優惠，提升消費者的黏著度。

WeMo進軍高雄熱門觀光景點，GoShare將有新服務釋出

另外兩家共享機車業者WeMo、GoShare也積極出招。WeMo宣布擴張高雄營運範圍，新增鹽埕區，當地熱門景點包括駁二藝術特區、哈瑪星鐵道文化園區，盼透過搭配大眾運輸串連藝文觀光景點，吸引更多高雄人、觀光客使用共享運具，這也是WeMo在六都營運的第三個城市。

WeMo宣布擴張高雄營運範圍，新增鹽埕區，當地熱門景點包括駁二藝術特區、哈瑪星鐵道文化園區。 WeMo

起跑較慢的GoShare，近來被《DailyView網路溫度計》評選為共享機車品牌聲量第一，透過情人節限定車款、在國際婦女節推出與特定店家優惠合作的體驗行銷，增加社群討論度與熱門打卡，跳脫單純費率與促銷。

GoShare也預計在下週發表品牌記者會，官方表示，主要針對2020新服務體驗。值得注意的是母公司Gogoro在3月11日核准登記設立新公司「睿能數位金融股份有限公司」（GoPocket Taiwan Limited），將跨足經營第三方支付服務，也讓外界好奇共享機車與GoPocket支付服務是否將有更深連結，下週將揭曉。

責任編輯：蕭閔云