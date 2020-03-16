因疫情在美國情勢越來越嚴重，蘋果決定將WWDC 2020改為線上直播，但具體時間並沒有公佈，只宣布預計會在6月舉行。

蘋果每年有兩個最重要的會議，一個是秋季的硬體新品發布會，該發布會涉及蘋果如今最重要的產品iPhone推出更新，從而推動硬體生態的革新換代。

另一個則是夏季的開發者大會WWDC，這是蘋果一年中軟體生態最重要的會議，會為接下來一年蘋果整個軟體生態的走向奠定基礎。

WWDC 2019 Youtube截圖

每次WWDC都可以說是蘋果開發者的一次朝聖之旅，而且門票也高達上千美元，可以說是一次金錢與精神的雙重洗禮。即便如此，仍然有很多人為了擠進去而搶破頭。

但今年的WWDC要發生一些變化了。由於新型冠狀病毒帶來的疫情在美國變得越來越嚴重，蘋果已經決定將WWDC改為純線上直播的形式。蘋果副總裁菲爾·席勒（Phil Schiller）在一份新聞聲明中表示，與其他許多技術會議一樣，蘋果不得不放棄其在美國聖何塞舉辦5,000人參加會議的計劃。

但是目前蘋果並沒有公佈WWDC 2020的具體日期，只是預計會在6月的某一天進行。可能是因為改成線上之後，主題演講和會議的完整在線時間表都需要進行調整。

由於不能如期舉行線下會議，蘋果還宣布向美國聖何塞當地的組織捐款100萬美元（新台幣3,015萬元），以幫助抵消改成線上對當地所造成的經濟影響。

關於WWDC 2020的官方海報也已經曝光。今年的官方海報從畫面上來看元素比較簡單，左上角是手寫體的「Hello」，右上角有WWDC和2020的字樣，但值得注意的是「2020」的格式採用了Apple Watch錶盤的形式。中間則是蘋果的Logo，背景上看是蘋果近幾年的經典配色深空灰。

由於畫面上元素很少，所以似乎比以往更好猜一些。左上角的「Hello」手寫體應該和Apple Pencil有關，從而會進一步聯想到iPad系列，是不是iPadOS在外設支持方面又有什麼新變化呢？而右上角的「2020」毫無疑問和Apple Watch與watchOS有關。這些可能會是本次WWDC的重點內容，當然最讓人期待的應該還是iOS 14會有什麼新的變化。

另外海報整個背景看起來十分像是MacBook產品線的A面，而上述提到的幾個元素也像貼紙一張分佈在海報上，應該是在暗示MacBook產品線會有新動向。最近已經有傳言MacBook將迎來更新，但是WWDC側重的應該還是macOS的軟體方面。

不過WWDC基本上會將蘋果現有的系統像iOS、iPadOS、macOS、watchOS、tvOS等都會涉及到，只是側重點可能有所不同。同時會後就會有開發人員測試版放出。

愛范兒

此外根據9to5mac的報導，他們最近提前獲得了一份尚未發布的iOS 14系統程式碼，其中提到了iPhone 9，新iPad Pro，還有全新的Apple TV。程式碼中還暗藏了一個全新的頭戴式耳機圖標，或許是蘋果一直在秘密開發的頭戴降噪耳機。

根據習慣和程式碼所示，這應該是蘋果在春季發布會上準備發布的新硬體。但目前的新消息是蘋果已經選擇推遲3月份的發布會。

而我最感興趣的一點就是，蘋果的雲會議到底能做成什麼樣，會不會是今年最出色的一場線上會議？

責任編輯：林芳如、蕭閔云

本文授權轉載自：愛范兒