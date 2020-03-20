疫情衝擊世界各國，除了透過新聞或網路等可以知道近期疫情變化，微軟也推出了新冠肺炎疫情追蹤器，方便大家查詢各國狀況。

從今年農曆過年開始，新聞就圍繞著新型冠狀病毒（COVID－19，武漢肺炎），每天都會有來自各國的疫情發展或是台灣又出現多少確診個案，這些資訊會由衛福部「中央流行疫情指揮中心」以記者會形式統一對外說明。

如果要知道目前疫情變化，除了從電視新聞、網路或平面媒體獲得，也有網站以更直覺方式呈現，像是Operations Dashboard for ArcGIS或Worldometer都能即時獲取世界不同國家的新冠肺炎疫情資訊。

前幾天Google宣布要和美國政府合作，共同開發一個更全面、廣泛的新型冠狀病毒資訊平台；微軟Bing搜尋引擎也隨即推出「Bing COVID－19 Tracker」新冠肺炎疫情追蹤器，可以透過地圖方式顯示目前疫情較為嚴重的區域，查看各個國家的確診、治癒或死亡病例，提供當地相關新聞讓使用者參考。

Bing COVID－19 Tracker新冠肺炎疫情追蹤工具採用美國疾病管制與預防中心（CDC）、世界衛生組織（WHO）、歐盟疾病管制局（ECDC）和維基百科（Wikipedia）四個資料來源，在資訊正確性和即時性方面較為理想。同時選擇一些較具權威性的新聞來源，依照選擇的地區顯示相關新聞和影片，有助於讓使用者了解疫情變化。

使用教學

步驟1

開啟Bing新冠肺炎疫情追蹤（Bing COVID－19 Tracker）網站，就能即時得知目前全世界的確診病例總數，包括：確診待治病例、治癒病例、死亡病例，下方顯示的國家會依確診病例數排序。

這個追蹤器只會顯示即時數據，無法查看不同時間新增變化的案例數量。

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第2步

依照疫情嚴重程度在地圖上標示出不同大小的紅色點點，點選後就會顯示該地區的疫情，舉例來說我在寫這篇文章時台灣的確診病例數為77人，相較於鄰近的亞洲國家來說，台灣在這次的疫情防控上做得相當理想。

除了會有確診病例數，下方還會顯示該地區的相關新聞和影片內容。

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步驟3

美國部分除了顯示所有地區，也可以從下拉選單顯示每個州別的確診人數，點選後在地圖上依然會使用不同大小的紅色點點表示疫情嚴重性。

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前面有提到Bing新冠肺炎疫情追蹤採用的資料來源包括CDC、WHO、ECDC和Wikipedia，在資料正確性方面沒什麼問題，也會在網頁標示資料最後更新時間。

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值得一試的三個理由：

1. 微軟Bing搜尋引擎打造新冠肺炎疫情追蹤，以視覺化呈現世界疫情

2. 使用CDC、WHO、ECDC和Wikipedia資料來源

3. 點選地區後會顯示當地相關新聞和影片資訊

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：免費資源網路社群