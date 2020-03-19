武漢肺炎衝擊校園，案59的同班同學確診使該校明日起全校停課。教育部也對此做出因應，讓學生繼續遠距上課，也為受影響的高三考生進行額外的安排。

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在台灣的確診案例今（19）日增加8例，來到108例，其中7例為境外移入，1位本土感染。

值得注意的是，這個本土感染的案103與先前確診的高中生案59為同班同學，兩人座位鄰近，依據防疫規定，該高中也成為第一間因武漢肺炎而全校停課的學校。

案59同班同學確診，全台首例高中全校停課

今日一同列席中央流行疫情指揮中心的教育部長潘文忠表示，這所出現兩起確診案例的北部高中將於20日至27日間停課，共影響該校1,650名學生、154名教職員。停課期間將採線上學習模式，照原本課表安排50%線上遠距教學，50％學生自主學習的規劃來維持課程進行。

停課在家的師生，除與確診案例有所接觸者需接受居家檢疫外，其餘師生需進行自主健康管理，而兼任行政職務之教師與職員，則應正常上班。

為維護經濟弱勢學生的受教權，教育部也已提供40組行動載具、8個無線網路網卡，讓學生們都有設備可以遠端上課。至於在學校的檢疫防護方面，教育部也提供了該校十隻額溫槍、一萬個口罩，提升防疫的規格。

由於疫情影響到高三學生升學事宜，大學招聯會已於3月5日公布應變機制，未來高三考生若遇到確診、居家檢疫或自主健康管理等狀況，在學測第二階段甄試時，有兩種情況：

一、受學校停課影響的自主健康管理考生，仍舊依現有規定辦理。

二、確診及居家檢疫考生，再細分兩種情況：

報考一般校系：

第二階段甄試取消面試、筆試，只看學測成績與書審分數。由於這類考生與其餘考生的評比方式不同，這類考生將以外加名額方式錄取。 報考醫牙校系：

由於醫牙校系的競爭激烈，這類考生仍舊依簡章規定進行面試與筆試，並與其他考生一起競爭錄取名額。他們可向校系申請後，經地方衛生機關同意，自費搭防疫車或由親友載送到特別設置的隔離考場來接受考試。

首例高中全校停課，指揮官陳時中強調，給學生、家長做心理建設相當重要。 衛福部

此外，指揮中心也要求該校於今天下午對學生進行自主健康管理期間的關懷與宣導，指揮官陳時中表示，為學生進行心理建設相當重要。他說， （確診）康復的人回到學校裡，如果同學、學生家長沒有做好心理準備，「社會裂痕也會越來越大。」

封關後返國人潮湧現，機場檢疫制度升級

由於昨日宣佈全面封關後，桃園機場湧現大量搶著回國的民眾。副指揮官陳宗彥表示，今日清晨5點到7點尖峰時段有2,700位旅客入境，截至下午1點則共有5,000位旅客。為了增加檢疫速度，第一、第二航廈各增設一個採檢站，目前各航廈都有兩個採檢站來為民眾服務。

此外，指揮中心也加強宣導旅客填寫「入境健康聲明書」的電子表單，提供個人在過去14天內相關症狀與旅遊史，並填寫3個通訊地址、電話等聯絡方式供村里長來掌握，入境時就會收到寫有「PASS」的手機簡訊，並可依此快速通關。陳宗彥表示，採用電子表單旅客已達69%，也使得今日入境人數雖比昨日多，但整體還比昨天快一個小時疏散人潮。

在接送方面，政府也安排400輛防疫計程車、200輛租賃車、50輛國光客運來載送旅客回家。針對坐客運回中南部的旅客，指揮中心也呼籲要由家人來接送，否則也會安排旅客坐上防疫車或排班計程車回家。

口罩實名制2.0開始付費，3月26日開始領口罩

今日也是口罩實名制2.0進入付款階段的第一天，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞提醒，民眾要在今天起到21日晚間8點前完成繳費，才能最快在3月26日憑證到超商領取口罩，領取當下不會有付款動作。

即日起到21日晚上八點前，有線上訂購口罩的民眾，必須完成繳費動作。 衛福部

羅一鈞表示，截至18日晚上8點，共有117.8萬人完成預購，一人三片口罩，相當於535萬片，比當初預估的700萬片來得少。購買族群方面，6成年齡落在30到49歲間，確實打中了當初設定的上班族群。

第二波預購將於下週三，也就是3月25日起開始預購，4月2日開始領取。羅一鈞說，經過第一輪試用，大家熟悉了後，未來便會一週、一週來實施。

責任編輯：陳映璇