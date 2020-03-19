面對武漢肺炎確診人數不斷攀高，以及股市瀰漫不安情緒，總統蔡英文表示，未來14天是疫情的關鍵期，希望民眾配合防疫，並強調各項醫療物資，政府都有充足準備。

台股今（19日）天盤中大跌超過500點，外界關注新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）與經濟的影響，總統蔡英文下午發表談話，提到從發佈第一個確診到現在兩個月以來，台灣在防疫表現上獲國際肯定，但過去半個月第二波境外移入快速，指揮中心升級邊境管制，強調未來14天是疫情的關鍵期；未來也會針對情勢發展，視需求發布緊急並命，提早因應疫情。

團結才能打敗病毒！物資充足準備莫恐慌

蔡英文也向國人提出三點呼籲：

第一， 配合指揮中心防疫規定 。若造成生活不便，也請大眾務必忍耐，保護自己和社區。針對個人行動限制是必要短期措施，把自己跟家人健康照顧好是守護家園最好作法，也減輕醫療負擔。

第二， 不要仇視、不要相互指責 。感謝所有醫療人員在第一線，保護台灣做好把關，「 我們是生命共同體，只有團結才能打敗病毒 」。並感謝所有製造防疫物資的從業人員，放下平常業務、全力生產，展現台灣人民在壓力底下韌性。

第三， 請民眾不要恐慌，協助傳播正確資訊 。對於各項醫療物資都有充足準備，口罩實名制分配則會視需求逐漸增加。

針對近來賣場搶購物資的現象，蔡英文強調，邊境管制原則是管理非必要人員流動，在物流是暢通的，且國家都有足夠的存量。呼籲民眾不需要囤積、搶購物資，若有囤積、炒作價格的人則會重罰。

投入1千億元紓困振興，國安基金備戰

面對全球的經濟衝擊，台灣無法倖免。蔡英文說，台灣和其他國家比較，整體經濟表現穩健，政府有超前部屬。在產業紓困和振興部分，除了有600億元防疫特別預算，另外政府還有約400億元「以緩濟急」的基金，總計可投入1千多億元的紓困計畫，且不排除擴大紓困規模。

對於這次疫情衝擊最深的交通和觀光產業，尤其航空相關產業紓困與振興，政府將專案處理。除預算內的200億元外，會另行籌措100億元，總共300億元協助業者度過難過，這些預算會協助業者獲得500億元規模融資。另外，在基礎建設編列300多億元，協助觀光、交通產業業者轉型和長期發展。

在強化經濟成長部分，將要求行政院落實國營企業投資與採購，預算準備達到逾8,700億，加速推動前瞻基礎建設等擴大內需計畫，並且強力協助民間加速投資。

針對台商回流與台商加速方案，至今累積投資金額超過9千億元，其中去年底到今年底會執行達到5千億規模。將由行政院盤整各項邊境管制對商務往來投資可能的影響，並有效處理這些問題，使得商業投資得以進行。

在金融方面，台股重挫引起市場不安的情緒，蔡英文表示，台灣經濟很好，基本面政府將採取實際行動，維持股市動能；國安基金也會密切注意金融市場動態，所有資源已在備戰狀態，政府會隨時召開國際應變會議。

責任編輯：陳映璇