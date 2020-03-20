爆出越來越多來自境外的案例，中央流行疫情指揮中心宣布兩個政策：一是機場將開始販售口罩；二是將全球旅遊提升至警告等級，國人應避免所有非必要出國旅遊。

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增27例新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病例，台灣共135例確診。今日新增的27例確診，其中24例來自境外，3例來自本土。

除此之外，也新增了一個死亡案例（累計兩死），為80多歲的年長長者，本來就有糖尿病、高血壓、慢性腎衰竭，原本就在洗腎中。被診斷出武漢肺炎後，在加護病房也使用呼吸器治療，嘗試過多種藥物，但情況未見好轉，後來敗血症休克過世。

20日新增的27例確診，其中24例來自境外，3例來自本土。 中央流行疫情指揮中心

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也表示，為了因應大量從機場進入的國人，從明日起，機場也將販售口罩。同時，台灣將全球旅遊疫情建議至「第三級」（警告：Warning）， 國人應避免所有非必要之出國旅遊，自國外入境者，需進行14天居家檢疫。

四家免稅商店力挺，台灣機場將販售口罩

中央流行疫情指揮中心表示，為防疫需要，明（21）日起提供國內5處機場免稅商店代為代售徵用之口罩給入境旅客，旅客只要持登機證及護照或購買機票的旅行文件，即可到機場入境免稅商店購買。

為防疫需要，明（21）日起提供國內5處機場免稅商店代為代售徵用之口罩給入境旅客。 William Perugini via shutterstock

口罩價格每份新臺幣50元或美金2元，每人限購1份（成人型3片或兒童型5片）。旅客如為本國籍或有居留證者，其口罩採購紀錄將併入口罩實名制，並與健保署與移民署資訊系統勾稽避免重複購買。機場免稅商店係配合政府代為代售徵用物資，收取費用全數繳納國庫。

目前機場營運之免稅商店業者計有釆盟、昇恆昌、睿姿崴勛、臺灣菸等4家，業者均表達願全力支援防疫作戰，願無償代為代售徵用物資。陳時中也提到非常感謝上述業者，「因為真的沒有賺，收到的錢都要繳庫。」

目前暫訂每周配送桃園機場70,000份成人型口罩、10,000份兒童口罩；松山機場2,000份成人型口罩，200份兒童口罩；台中航空站1,500份成人型口罩，200份兒童口罩；台南航空站500份成人型口罩，50份兒童口罩；高雄國際航空站3,600份成人型口罩，200份兒童口罩，配送數量將視入境旅客人數狀況再做調整。

全球旅遊疫情提升至第三級，避免所有非必要旅遊

武漢肺炎已達全球大流行，包括拉丁美洲、非洲及大洋洲影響範圍不斷擴大，病例數近期快速增加。

中央流行疫情指揮中心宣布除已公布列第三級之亞洲、歐洲、北非、美國、加拿大、紐西蘭及澳洲外，自台灣時間3月21日零時起提升全球旅遊疫情建議至「第三級」（警告：Warning），國人應避免所有非必要之出國旅遊，自國外入境者，需進行14天居家檢疫。

指揮中心提醒，返台民眾務必確實填寫檢疫通知書，如有症狀請主動告知檢疫人員，並配合相關檢疫措施，共同維護防疫安全。

責任編輯：陳映璇