Uber深陷新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）衝擊，部分重災區載客量衰退達6~7成，讓股價一個月內少了近半。

以運送（delivery）為商業核心的Uber，正深陷新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）衝擊，部分重災區載客量衰退達6～7成；香港載客量一度減少45％，目前仍少了30％業績。

2月20日至今，Uber股價一個月內少了49.93％，自每股40.92美元不斷下跌，直到執行長達拉·科斯羅薩西（Dara Khosrowshahi）本月18日在投資人會議喊話：公司手頭現金仍有約40億美元，這才短暫化解疑慮，使Uber股價隔日出現反彈。

股價重摔一半，武漢肺炎牽動Uber業務發展

「我們有足夠流動性，應對這場危機。」科斯羅薩西強調，即便若全球乘車量真下滑80％，公司除了握有現金，還會有20億美元的貸款額度，重要的是Uber具有多個業務線，能在遭受衝擊後反彈。

乘車（rides）一直是Uber命脈，占2019全年用戶總預訂量（Gross Bookings）76％；2019年每季營收仍是食物外送（eats）的7～9倍。

北美疫情爆發期間，人民減少出門、不搭車，也會擔心自己是否在搭Uber時感染武漢肺炎。

首當其衝的是拚車業務（UberPool）。UberPool是平台上最便宜的汽車乘車方案，演算法會根據不同目的地，讓最多3名乘客，短距離移動至各自的「上車地點」集合，換取低廉的乘車費用。

相較於一般乘車服務，拚車接觸陌生人的機率更高，Uber因此暫停在美國和加拿大提供相關服務。「我們的目標是希望協助各地緩解上升中的傳染曲線，」一名Uber高層表示。

紐約市更祭出行政命令，禁止所有拚車行為，讓司機一次只能服務一個客戶。

疫情期間難載客，Uber在美國可能改主打「載貨」

客戶不搭車、便宜乘車方案暫停營運，Uber除了喊出口袋夠深，還打算怎麼做？

短期作法，很可能是從載一般人，改成載貨。

除了乘車與外送，物流（freight）其實是Uber的第三大業務。2018年，協助醫療院所運送患者的Uber Health服務亦開始營運。

科斯羅薩西也在18日對外表示，Uber和醫療領域的連結比外界想像更深，目前已具備所有合作基礎。包含「藥品、患者、居家快篩試劑」，都可能成為Uber在疫情期間的短期載送項目。

儘管，Uber並未揭露更多合作細節，但其財務長證實，Uber的物流力正在協助美國政府運送關鍵防疫物資。

科斯羅薩西也設法讓旗下近5百萬司機安心，發出具名信件給所有人，表示若任何職業駕駛或合作外送夥伴確診為武漢肺炎病例，或收到衛生主管機關要求實行自我隔離，則在個人帳戶暫時停用期間，最多可獲得14天的財務援助。

另一方面，Uber認為乘車業務雖出現下滑，但外送需求卻明顯成長，讓司機從載客換成送餐，可能會是短期的應變選項。

責任編輯：張庭銉