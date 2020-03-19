電腦協會公布今年的圖靈獎得主，而得獎的兩位學者皆為皮克斯動畫電影工作室的元老，他們在電腦繪圖領域的貢獻，廣泛對娛樂領域產生重大影響。

有「電腦界諾貝爾獎」之稱的圖靈獎，今年頒給了動畫電影工作室皮克斯的兩位元老愛德文．卡特姆（Edwin Catmull）及派翠克．漢拉漢（Patrick Hanrahan），以表彰兩人在電腦生成影像（CGI）領域的成就。

圖靈獎由全球最大電腦專業社群電腦協會設立，每年皆會挑選出對電腦領域有卓越貢獻的學者與技術人員頒布獎項，獎金100萬美元。www發明者提姆·柏納·李（Tim Berners-Lee）、卷積神經網路之父楊立昆（Yann LeCun）等知名學者都曾獲頒圖靈獎。

卡特姆及漢拉漢的貢獻主要在於電腦生成的3D影像領域，這不光為皮克斯的動畫電影定下基調，甚至影響了好萊塢電影特效、電玩遊戲及虛擬實境領域（VR）。

根據電腦協會的新聞稿，兩人的創新自根本上撼動了電腦繪圖領域，從25年前的《玩具總動員》至今，兩人對電影製作產生了革命性的衝擊。且不單如此，他們對GPU的深刻見解，其影響甚至遠及資料中心管理、人工智慧等領域。

電腦協會主席Cherri M. Pancake表示，CGI技術改變了電影製作及體驗的形式，並且深深影響了更廣泛的娛樂產業。

致力3D電腦繪圖領域，影響遠及電影及AI

卡特姆是皮克斯的共同創辦人，1986年剛從蘋果出走的賈伯斯，買下盧卡斯影業的電腦技術團隊後改組皮克斯，便聘請他擔任管理層。卡特姆在皮克斯工作了30餘年，直到2018年才正式退休。

而漢拉漢則是卡特姆在皮克斯初期的一名下屬，他原是一名攻讀生物物理學的學生，然而後續他放棄了對昆蟲的研究，轉而加入皮克斯用電腦製作電影。

雖然現代人對CGI相當熟稔，根據《TechCrunch》報導，漢拉漢透露，最初並沒有電腦繪圖這一門學問，他在研究生時期發現了電腦繪圖，但當時沒有教授、沒有課程，甚至不屬於電腦科學領域。

雖然漢拉漢在皮克斯待的時間不長，然而他在那段期間領導開發的RenderMan渲染系統，卻成為從《玩具總動員》、《海底總動員》、《怪獸電力公司》等作品的基石，甚至被用於《魔鬼終結者2》、《侏儸紀公園》、《阿凡達》等膾炙人口的電影製作。

而卡特姆則建立了深度緩衝及材質貼圖的基礎技術，這是製作寫實3D動畫的關鍵工具。另外，《紐約時報》還提到，3D電腦繪圖領域的眾多基礎技術，皆是出自他或他所指導過的人之手。

卡特姆透露，過去他埋首於經營公司與製作電影，直到美國電影協會頒布獎項表揚他的貢獻時，他才意識到這些年積累的技術，已經普及於各個動畫作品之中。

漢拉漢則在離開皮克斯後，2003年共同創辦了資料視覺化技術公司Tableau。這間公司在全球擁有4,200多名員工，在去年被Salesforce以157億美元的高價收購，締造雲端巨頭有史以來最高的交易紀錄。

資料來源：TechCrunch、New York Times、GeekWire

責任編輯：林美欣