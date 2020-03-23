新冠肺炎疫情期間，設計師朱爾·托弗里揚為知名品牌：星巴克、奧運、NBA、NIKE、Corona可樂娜啤酒，賦予新的logo形象！

星巴克美人魚戴上口罩、奧運標誌的圓環不再相扣⋯⋯這系列惡趣味的「Coronavirus Logos」出自斯洛維尼亞設計師朱爾·托弗里揚（Jure Tovrljan）之手，他希望藉此呼籲大家：在新冠肺炎疫情蔓延期間，我們要一起堅持下去，可以的話就盡量待在家！（圖左：改造後、圖右：改造前）

NBA打籃球的身影，變成了宅在家看劇的樣子。 圖片來源／Jure Tovrljan

象徵5大洲的奧運圓環，原來緊緊相扣，卻因為這場疫情變了調。 圖片來源／Jure Tovrljan

一週前，因為看到社交平台上滿滿的新冠肺炎貼文，朱爾·托弗里揚（Jure Tovrljan）於是有了想做點什麼的想法。從他腦海首先浮現的點子，便是呼應這段嚴峻的抗疫時期，為知名品牌賦予全新形象。

星巴克美人魚也要記得戴上口罩！ 圖片來源／Jure Tovrljan

有好的一年，當然也會有不好的一年。 圖片來源／Jure Tovrljan

這些黑色幽默的「Coronavirus Logos」雖然玩性十足，卻讓人看了既感傷又無奈。在發布這系列作品後，朱爾·托弗里揚（Jure Tovrljan）同時收到正面與負面回覆，有人覺得他舒緩了緊張氛圍，有人則認爲一點都不好笑。他對此表示，當初的出發點，是想讓更多人知道，保持適當的社交距離是必要的，並且試著減少外出的機會。

因為疫情關係，好多事情都得先忍忍，暫時不能做。 圖片來源／Jure Tovrljan

要保持距離，所以Linkedin被變成了Linkedout。 圖片來源／Jure Tovrljan

因為與新冠肺炎英文同名，而成為熱搜關鍵字的可樂娜啤酒，似乎得考慮新的名稱？ 圖片來源／Jure Tovrljan

人與人之間要保持適當距離，沒戴口罩不能太靠近。 圖片來源／Jure Tovrljan

而這些品牌們，則尚未給予任何回覆及評價。他率先表示，我相信他們不會因為我惡搞了他們的logo而感到憤怒，因為在這段非常時期，我們除了得時時保持警戒外，適時的苦中作樂也是必須的呀！

更新：沒被點到名，麥當勞自動列隊！

跟上這波武漢肺炎防疫logo熱潮，麥當勞也在3月20日換上「防疫版」logo，將原本的招牌M字兩腳分開，竟然變成了一雙瞇瞇眼，為緊張疫情再添一絲幽默。

Jure Tovrljan

https://www.behance.net/gallery/93755381/Coronavirus-Logos

責任編輯：蕭閔云、林芳如

本文授權轉載自：Shopping Design

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