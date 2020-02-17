設計社交平台Dribbble，蒐集了世界各地設計師的10件作品，分別以自己的觀點，為這些印象早已深植人心的知名logo提出全新詮釋。

讓星巴克美人魚變可愛、為漢堡王戴上皇冠！如果是你，你會怎麼做？設計社交平台Dribbble，蒐集了世界各地設計師的10件作品，分別以自己的觀點，為這些印象早已深植人心的知名logo提出全新詮釋。

有設計師加強了負空間效果，也有設計師為原設計再做簡化，這些經改造後的logo個個讓人覺得格外新鮮。一起往下看看他們如何發揮創意吧！

編按：以下圖片，左側為改造前，右側為改造後。

NASA

圖片來源／Rafael Serra

設計師Rafael Serra保留NASA如圓形徽章的特色，並透過簡化，增強logo整體識別度。此外，他也巧妙運用紅色斜線，構成2個字母A的橫槓。

Red Bull

圖片來源／Dennis Pasyuk

紅牛能量飲料的2頭公牛，被設計師Dennis Pasyuk大膽精簡成1頭，並嵌入原有的黃色圓形中。雖然視覺上乾淨許多，卻減少了原來logo那種熱血、充滿幹勁的意象。

星巴克

圖片來源／Jahng Hyoung Joon

設計師Jahng Hyoung Joon利用等寬線條組成了這隻「可愛版」的雙尾美人魚。

聯邦快遞

圖片來源／Sergio Joseph

設計師Sergio Joseph大膽將橘色E省略掉，強調字母d與x之間所形成的負空間，其空白的箭頭圖案，呼應了聯邦快遞所提供的物流服務。

Twitter

圖片來源／Myles Stockdale

Twitter的小鳥logo經由設計師Myles Stockdale改造後，弧線更為俐落，也多了顆眼睛。顏色則以正藍色，為品牌形象增添鮮明與活潑感。

Google

Google的G變成小寫了！這是設計師Azzact提出的新設計。雖然logo的輪廓改變，卻保留了讓人印象深刻的紅、黃、綠、藍色。

NIKE

圖片來源／Rafael Serra

字體設計師Rafael Serra為NIKE設計了一款新字體。甚至，連勾勾也有了相當大的改變。

APPLE

圖片來源／Ruslan Babkin

設計師Ruslan Babkin頗有向蘋果1976年的彩虹色、被咬了一口的標誌致敬之意。不同之處，在於他運用漸變色階來呈現科技的未來感。

漢堡王

圖片來源／Tom Brinton

是漢堡「王」就該戴上皇冠！設計師Tom Brinton將麵包與皇冠結合，為漢堡王重新設計了一個與原來版本風格截然不同，視覺上更平面的logo。

Spotify

圖片來源／Dennis Pasyuk

「那3行到底是什麼？是無線電波，還是Wi-Fi？」設計師Dennis Pasyuk乾脆將Spotify的首字S融入其中，讓這個logo看起來合理一點。

責任編輯：蕭閔云

本文授權轉載自：Shopping Design

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