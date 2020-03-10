BMW日前釋出新版logo設計，以透明外圈取代原本的標誌性黑環，表示：「新的品牌設計旨在應對品牌數位化所面臨的挑戰與機會。」

知名德國汽車品牌BMW於3月5日發表品牌全新logo，取代自1997年使用至今的舊款logo。原本這個設計是要在日內瓦車展上隨著電動概念車i4一起登場（該展覽因新冠肺炎而取消）。BMW客戶及品牌高級副總裁Jens Thiemer解釋，「新的品牌設計旨在應對品牌數位化所面臨的挑戰與機會。」

設計重點1：以透明外圈取代標誌性黑環

在此之前，BMW曾經歷過5次logo調整，最近的一次是1997年。新款logo有3個主要的設計重點，首先是使用透明的外圈來取代原有的標誌性黑環，這意味著這款logo可以根據不同的放置背景而展現不同的顏色、圖案或紋理，例如，在最新款的電動概念車i4就是呈現其獨特的金屬青銅光澤。

BMW新logo隨最新的電動概念車 i4 一起發表。（不過新款logo還不會實際用在量產車上） 圖片來源／BMW

Jens Thiemer解釋，此舉用意在於呈現出品牌的開放性與清晰度。不過這點也是受到最多爭議的一點，主要的反對意見在於，黑色已成為BMW品牌logo中重要的一部分，另外一些意見則對新款logo在白背景上的表現抱持疑慮，更有網友惡作劇的將其放在白背上，顯示只留下兩個藍色色塊（實際上在白背景的運用，BMW會保留灰色線條。）

BMW 新 logo 在白色背景下的呈現 圖片來源／BMW

BMW 新 logo 在黑色背景下的呈現 圖片來源／BMW

設計重點2：拿掉內圈的陰影層次

第二個變化則是在保留原本徽標的藍、白配色內圈，新款拿掉了原本包圍著內圈的陰影。這個設計跟隨近年來 眾多品牌logo採扁平化設計的趨勢 。不過BMW解釋，這是向BMW過去的歷史致敬，因為回看品牌過往的幾款logo，早期幾代其實也沒有使用陰影。

原本徽標的藍、白配色，是引用自BMW成立所在——巴伐利亞洲——的旗幟顏色，目前BMW的總部也仍設在當地。 BMW

BMW

設計重點3：字體微調

第三個設計重點則是「BMW」3個英文字母的微調，3個字都較小，其中較明顯的地方在於M跟W的中間筆畫變短了。

（詳細的字體微調變化，可參考logonews 标志情报局的報導）

雖然新款logo是隨著最新的電動概念車發表，不過BMW表示目前還不會將其運用在量產車上，而是主要作為溝通使用（communication logo），意即主要用於品牌對外的各種宣傳溝通，例如網站、社群平台等。

在BMW新發表的電動概念車i4上可以看到新款logo的蹤跡。 BMW

BMW

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Jens Thiemer表示希望透過新款logo的靈活性，為品牌在未來的線上和線下交流中提供更多接觸點。新、舊logo的過渡期會在今年5月底前更換完畢。

今年來許多品牌logo紛紛更換成2D扁平化設計且日趨中性，使得各家品牌logo越來越相似。在我們早前轉載的文章中曾整理出幾個關鍵的考量點，包含在資訊爆炸時代，人們接觸到的訊息越來越多，品牌需要一個清晰有力易識別的設計；另一個考量則是，簡化的設計可以幫助品牌在不同的介面（app、網站、互動設計介面）維持極高的一致性。

衍伸的討論重點則在於，logo 之於定義品牌身份的重要性，是否仍如以往呢？許多人認為，用來呈現品牌的，從來都不只是 logo。更多討論可參考此篇「科技公司的logo怎麼都越來越相似了？」。

本文授權轉載自：Shopping Design

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1. 科技公司的logo怎麼都越來越相似了？

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