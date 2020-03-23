武漢肺炎當前，IBM、Google、亞馬遜、微軟等各家雲端巨頭也放下商場上的競爭，攜手為疫情及病毒研究貢獻運算力加速開發。

匯集全球科技巨頭的美國，在如何應用科技防疫上，自然也不落人後。美國政府攜手IBM成立新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）高性能運算聯盟，將動用境內各大企業、機構的運算力，共同加速對這個肆虐全球病毒的研究。

武漢肺炎爆發至今已經過2個月，然而全球疫情卻絲毫不見衰減，確診案例累計超過33萬人，並有近1.5萬人因此失去性命，美國在3月後疫情持續升溫，目前（23日）確診案例突破3.3萬人，死亡人數也升高至400人以上。

為遏止疫情繼續蔓延，美國政府不光從醫療面著手，曾成立冠狀病毒資料庫，呼籲各方AI研究人員協力利用深度學習、自然語言處理等技術，克服懸而未解的醫療難題，現在更計畫集各大雲端巨頭之力，加速病毒的研究進程。

貢獻超級電腦運算力，IBM揪眾雲端巨頭加速病毒研究

IBM與美國能源部、科技政策辦公室合作成立的運算聯盟，計畫攜手Google、微軟、亞馬遜等雲端巨頭，以及麻省理工學院、橡樹嶺國家實驗室等頂尖學術或研究單位，一共16家機構一齊貢獻運算力尋找疫情解方。

這個聯盟將提供77.5萬個CPU及3.4萬個GPU協助病毒研究運算，預計可產生330 PetaFLOPS（每秒浮點運算次數）的運算力。

IBM稍早曾提供超級電腦Summit運算力，幫助研究人員尋找武漢肺炎可能的特效藥。 shutterstock

「 為了對付新型冠狀病毒，我們將動員前所未見的超強運算力。 」IBM研究總監達利歐．吉爾（Dario Gil）說道，傳統電腦在運算上往往是單打獨鬥，而這些高性能電腦則類似一個團隊，能在系統內彼此分工合作增進運算效率。

吉爾（Dario Gil）表示，這些高性能電腦可以大舉加速流行病學、生物資訊學及分子建模領域的研究，假使徒手計算，這些研究得花費數年光陰，就算使用傳統電腦，也需要幾個月時間才有結果。這勢必跟不上疫情緊湊的腳步。

IBM在運用科技協助防疫上一直相當積極，前陣子才與美國能源部合作，提供超級電腦Summit協助尋找武漢肺炎的特效藥，在短短幾天內篩選8,000多種化合物，從中找出77種可能有助於抑制病毒的分子結構。

科技力防疫！AWS、微軟、Google紛紛獻計

身為聯盟中的一員，亞馬遜網路服務（AWS）國際公共部門副總裁卡爾森（Teresa Carlson）表示，他們為支持這項關鍵任務感到自豪，同時AWS的運算能力已準備好加速研究進程，並呼籲政府、企業界及學界的領袖攜手利用雲端加快科學發現與創新的步調，協助對抗武漢肺炎。

亞馬遜身為最大的雲端業者，也宣佈投入2,000萬美元加速武漢肺炎的研究與藥劑開發。 數位時代

在此之外，亞馬遜還宣佈投入2,000萬美元建立「AWS診斷開發計畫」，同樣計畫借助運算能力加速對武漢肺炎的診斷及篩檢，降低未來傳染病大爆發的風險。

微軟AI for Health計畫負責人卡漢（John Kahan）也表示，過去藉由AI for Health，他們早已親眼見證科技如何給予研究人員力量，並希望這次能利用Azure及高性能運算系統，以及與內部資料科學家的合作，加速這項重要任務。

Google全球公共部門副總裁丹尼爾斯（Mike Daniels）則指出，他們期待與政府、學術領域領袖一同參與這項計畫，提供研究人員更多資源外，還能將Google Cloud的運算功能應用在開發特效藥及疫苗上。

另外，稍早Google旗下人工智慧公司DeepMind，也運用AI估算出新型冠狀病毒的蛋白質結構；旗下另一間生技公司Verily則推出線上初步篩檢網站，協助灣區民眾評估是否有接受篩檢的必要。

資料來源：TechCrunch、CNN、VentureBeat

責任編輯：陳映璇