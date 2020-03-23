美國疾病管制與預防中心使用微軟的健康管理聊天機器人服務，創建「新冠病毒症自檢聊天機器人」，引導用戶進行自我評估，提供必要的建議及協助，降低民眾恐慌。

新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在美國增溫，包括舊金山、洛杉磯、芝加哥、紐約等大城市陸續宣布「閉關」，美國總統川普甚至呼籲若是生病就在家不要出門。

針對民眾不確定若出現身體不適症狀是否需要就醫，美國疾病管制與預防中心（CDC）使用微軟的健康管理聊天機器人（Healthcare Bot）服務，創建「新冠病毒症自檢聊天機器人」（Coronavirus Self Checker bot），引導用戶進行自我評估，若認定用戶有染病的風險，則會進一步聯繫相關資源或醫療團隊。

「新冠病毒症自檢聊天機器人」根據CDC準則會詢問用戶一系列相關症狀，例如是否出現呼吸急促或頭暈等病徵，以及可能被傳染的因素，例如旅遊史或是否有接觸確診病患的可能等問題，並且為用戶提出下一步建議，包括自我隔離、遠端諮詢醫療專家、或前往急診室。

「新冠病毒症自檢聊天機器人」根據CDC準則會詢問用戶一系列相關症狀。 2p2play via shutterstock

CDC的聊天機器人雖然會提供新冠病毒症狀的相關訊息及當地衛生部門的聯繫方式，但並不會直接提供新冠病毒測試站的訊息；此外，「新冠病毒症自檢聊天機器人」的建議僅有實行居家隔離或撥打119，並不會直接為用戶進行診斷建議或治療計劃。

在因為疫情擴散而人心惶惶之時，「新冠病毒症自檢聊天機器人」為那些擔心自己受感染的民眾提供了即時且中肯的建議，頗有安定人心之效，減少因為擔心自己染病就直奔醫院的民眾，而讓醫療資源能真正使用在需要的病患身上。

根據《The Wall Street Journal》報導，目前「新冠病毒症自檢聊天機器人」已部署至9個醫療系統，後續還會與更多系統串接。醫療保健服務商Providence在3月5日推出「新冠病毒症自檢聊天機器人」，並於3月8日向用戶全面開放， 至今自檢機器人已進行4萬多次的對話，以及6千多次的視訊諮詢。

此外，蘋果也透過更新的語音助理Siri，為用戶提供新冠病毒症狀諮詢建議。用戶若是詢問Siri「我是否得了新冠病毒？」則Siri會詢問用戶是否出現該疾病的症狀，例如發燒、乾咳、呼吸急促等等，若是用戶有嚴重病狀，Siri會建議用戶考慮撥打119尋求援助，但若不嚴重的情況，則會建議用戶進行居家隔離。蘋果表示Siri的建議回答來自公衛部及CDC的資料，但目前這個功能僅提供美國用戶使用。

資料來源：The Wall Street Journal、The Verge、CNBC