美國武漢肺炎疫情持續升溫，政府也開始攜手Alphbet、微軟等巨頭，借助科技的力量抑制疫情惡化。

美國武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情持續加劇，為更有效率引導、分流民眾進行篩檢，美國政府攜手科技巨頭Alphabet，在本週推出肺炎篩檢網站，只需十數分鐘，民眾即可知道自己是否應進行篩檢，以及該至何處篩檢。

台灣利用口罩地圖緩解民眾恐慌搶購，以及電子檢疫監控隔離者的「科技防疫」措施，令各界印象深刻。以科技大國自居的美國，自然沒有遺漏這把防疫利器，Alphabet旗下生技公司Verily發布名為「Project Baseline」的防疫網站，提供美國民眾在線上進行初步自我篩檢的管道。

截至今（17）日，美國武漢肺炎確診人數逼近5,000人，並有逾90人死亡，且值得注意的是，近8成病例都是過去一週內爆發，疫情惡化速度可想而知。

這項計畫消息在上週五曝光，美國總統川普透露，Alphabet正緊鑼密鼓開發網站協助民眾瞭解是否應該接受武漢肺炎篩檢，為此他們投入1,700名工程師協助開發。

Verily發布線上自我測試網站，助灣區民眾快速安排現場篩檢

最終這項計畫比原訂美國時間3月16日提早一天上線，不過目前僅限舊金山灣區的兩個城市（聖塔克拉拉郡、聖馬刁郡）的民眾利用，官方預計未來將拓展服務規模至整個加州，至於是否會擴大為全國性服務，暫時還不得而知。

要利用這項服務的民眾，除必須是美國居民、位於服務範圍之內，還得擁有一個Google帳號。根據網站上的描述，只要3個步驟、共計12分鐘就能完成線上篩檢。

按照網頁流程，只要12分鐘就能完成線上篩檢，如有必要安排現場篩檢，將有專人打電話與民眾確認。 Verily

若被線上測試判定為進一步篩檢，民眾便會被引導至Verily與當地政府共同設立的臨時篩檢單位進行採檢，結果會在4天內以電子郵件形式發送至Google信箱。

不過，Verily並不接受重症患者，若開頭的「是否出現嚴重咳嗽、呼吸急促、發高燒等症狀」問題選擇「是」，網頁會直接回絕用戶進行測試。對此，官方在新聞稿中表示，篩檢站點並沒有提供醫療照護服務，無法應對重症患者。

線上篩檢服務一推出就人滿為患，暫時無法再安排新的現場篩檢。 Verily

該服務一上線就人滿為患，目前網頁上已顯示暫時無法再安排更多篩檢，Verily計畫在這幾天內擴大服務規模，提高可接受的篩檢人數，聲稱這項計畫還處於初步階段，未來一段時間裡，他們會先觀察灣區的測試情形，再拓展至其餘地區。

更多資訊落入科技巨頭手中？線上篩檢要登Google帳號惹議

縱使篩檢網頁是美國在科技防疫上的一大步，但安排篩檢需要先登錄Google帳號這點，也令外界抱持疑慮。科技巨頭已經握有太多民眾資訊，防疫背後是否會導致更多個資落入Google手中？

《CNBC》指出，Verily在網站上提到，過程中收集的姓名、住址、電話等資訊將被政府及衛生單位用於防疫任務上，同時可能被Google使用在Verily所需的雲端、資安、資料儲存、網站代管等服務上。

外界擔憂必須登Google帳號才能使用服務的限制，可能導致更多個人資訊落入科技巨頭手中。 Shutterstock

Verily Project Baseline隱私政策也指出，用戶的個人資訊可能運用在商業產品研發、決定篩檢資格，以及計畫期間與用戶的溝通交流上。此外，Verily強調不會將任何肺炎篩檢資訊與個人的Google帳號做連結，

根據《紐約時報》報導，一些隱私專家認為，必須登錄Google帳號的限制，很可能讓一些民眾不得其門而入，甚至出現擔憂醫療資訊外流而不願利用這項服務的情形。作為類比，加拿大政府推出的自我檢測工具，就不必登錄任何帳號。

攜手學界建立冠狀病毒資料庫，呼籲AI技術人員投入病毒研究

除了與Alphabet的合作外，美國政府也聯手微軟研究院、艾倫人工智慧研究所、陳和祖克柏基金會等機構，建立一個武漢肺炎的資料中樞（data hub），白宮科技政策辦公室技術長Michael Kratsios表示，這個資料中樞是有史以來，最適合電腦讀取的冠狀病毒資料集合。

該資料中樞匯集超過1.3萬篇可供電腦讀取的學術研究，美國政府與美國國家學院、世界衛生組織（WHO）合作，總結出數十個與新型冠狀病毒有關的高度優先科學問題，呼籲AI技術人員共同利用這些資料，以機器學習、自然語言處理等技術協助克服難題。

陳和祖克柏基金會科學主管Cori Bargmann指出，科學界與醫學界若能共享重要資訊，將有辦法提升我們應對武漢肺炎大流行的能力。艾倫人工智慧研究所所長Oren Etzioni則強調，AI能加速研究進程，幫我們找出問題的答案，但最終解決問題的依舊是人類，AI無法自己解決問題。

無獨有偶，Google旗下AI研究公司DeepMind也在3月初時，以深度學習技術解析新型冠狀病毒的蛋白質結構，期望加速藥物與疫苗的研發速度。

資料來源：CNBC、New York Times、TechCrunch

責任編輯：陳映璇