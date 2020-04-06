遠銀宣佈跟金融科技公司「BZNK必可」合作，要打造全台最大企業募資平台，這起合作案背後，能帶來哪些新服務跟改變？

為了搶攻年輕客群，各家銀行紛紛推出數位帳戶產品，不過遠東銀行策略很特別，近來頻頻與新創合作，發展各類型金融創新。

最近，宣布跟金融科技公司「BZNK必可」合作，打造企業募資借貸平台，藉由個人對企業P2B（Person to Business）模式，民眾可以借錢給需要資金的企業賺取利息。

這起合作案的背後，究竟帶來哪些新服務跟改變？

讓民眾參與投資商機，BZNK滿足中小企業資金周轉

許多中小型企業都有資金周轉需求，據調查全台有超過143萬間中小企業，占全體企業97.7%，一般中小企業往往交貨3個月後才拿到貨款，最長甚至可達9個月，有將近20%時常面臨收款時間長、現金流不穩等問題。

因此，通常會尋求銀行取得票據貼現，不過問題是，銀行在辦理徵授信需要的時間較長，出於成本考量，銀行通常不做小金額的票據貼現案。中小企業客戶只能尋求民間企業幫忙。

金融科技新創BZNK必可，是一個企業募資借貸平台，靠兩大優勢提供中小企業、新創貸款融資的另一選擇。

2017年上線的BZNK，是一個企業募資平台。 BZNK

優勢一：小金額也能做

一般銀行，通常只願承作大筆金額的票據貼現案，BZNK必可表示，中小企業若有60萬到80萬的小金額借貸，他們張開雙臂歡迎。

優勢二：速度比銀行快

BZNK必可會負責企業募資信用評審，內部有一套自動化的系統「樹苗信用」，輸入企業的名稱、統編可以做初步篩選，進入到人工評審後，企業主最快可以在三天以內收到資金，超過七成用戶當天可以完成媒合，審核時間大幅縮短，一般銀行需要耗時20~30日，時間長很多。

創辦人林彥君表示，BZNK必可目前平均一個月，約有5千萬新台幣的媒合規模，是目前台灣企業募資借貸平台中規模最大。

對於需要資金的企業來說，可以透過P2B（個人對企業）的方式，在平台轉讓企業「應收帳款」，讓需要短期資金的中小企業快速順利週轉；對一般民眾來說，提供資金給企業，可從中賺取利息是一種新興的投資管道。

曾推掉9成企業客戶！BZNK聯手遠銀擴大市場

遠東銀行旗下的數位帳戶產品Bankee，跟其他銀行的策略很不同，不僅將自己定位成「社群銀行」，更融入平台概念，積極跟許多新創談合作。

像去年10月，就跟新創好好投資合作監理沙盒「新型態網路基金交換平台-FundSwap」順利取得金管會核准進入實驗，基金交換不僅是監理沙盒中唯一擁有全新商業模式的實驗，更是全球首例。

為什麼需要跟遠銀合作？BZNK必可創辦人林滄億指出，從2017年創立以來，成功為超過百家中小企業融資6.4億元，看似很多，事實上BZNK拒絕掉90%的企業客戶，主要原因，是BZNK先前無法做禁背市場，但跟遠銀合作後，突破過去無法承作「禁背支票」的限制。

遠東商銀副總戴松志指出，這次合作遠銀Bankee提供BZNK必可，主要負責禁背支票圈存與金流保管兩大任務。

突破一：支票權利

林滄億解釋，部分企業的應收帳款是禁背支票（禁止背書轉讓），一般來說，只能存入指定個人帳戶，無法債權轉讓。

過去民眾參與P2B募資的風險是，若投資禁止背書轉讓支票，發生違約、被退票的狀況，BZNK自然沒有能力針對發票方進行法律訴追，替投資人追討這筆錢，所以過去BZNK並沒有「禁背支票」募資服務。

與遠銀合作後，BZNK必可未來可以先扣住禁背支票金額，相較過去，投資人增添一層保障；企業主也可使用禁背支票融資，市場比非禁背大很多。至於錢是如何被BZNK扣住？突破過往哪些限制？業者表示：「這部分屬於商業間運作的秘密，不便透露。」

突破二：金流保管

金流部分，會由遠銀負責控管，也就是投資人投的錢會先暫存在遠銀，再由遠銀把錢給需要資金的中小企業。林滄億解釋，無論是融資方企業主或投資者，都不用擔心平台將款項取走等風險產生，對企業主與一般投資大眾都是保障。

未來，用戶投資的錢、賺到的利息，都會由遠銀的數位帳戶Bankee，負責扣款、取款，增加投資人對此服務的信賴程度。

遠東商銀副總戴松志指出，遠銀Bankee以開放型金融平臺（BaaP；Bank as a Platfom）為基礎，提供支票權利、資金保管、API互串金流、客戶互導等四大服務。 攝影 / 侯俊偉

最後，雙方透過API資料互串，篩選遠銀無法承作的客戶，經過BZNK再審，放大可承作企業數；此外雙方的合作可以互導客戶，進而了解、使用對方產品，拓展雙方客群與市場。

藉由遠銀的協助，BZNK必可能夠打破禁止背書轉讓票據巿場，戴松志看好，市場規模至少可再擴大9倍。

P2B募資有哪些風險？

不過，參與P2B募資也有風險。像是借款的企業不還款被退票，有可能追討不回當初投資的錢，導致民眾虧損，投資前仍必須審慎評估。

BZNK表示，為保護消費者，有跟資產管理公司合作，正在規劃平台統一投保機制。

BZNK

BZNK

此外，中小企業在平台上，透過P2B模式募集的資金，BZNK原則上會將用途定位為短期週轉金使用，官方指出：「實際上，企業主真的做什麼用？我們的確無法約束。」

這也是BZNK會選擇「應收帳款」來做募資的原因，因為應收帳款是屬於自償性，且一般天期不會超過180天，對投資者風險較低，對中小企業主來說也不會造成還款壓力。

BZNK

責任編輯：陳映璇