原先疫情最為嚴重的中國武漢，官方表示在近日情況有所舒緩，在昨日（24）宣布4月8日起正式解封。

部份網站顯示的是車票售罄，而大家最擔心的問題，4月8日後是否真的會有大量來自武漢的中國人會湧入香港？筆者的答案是不知道。本文純粹搜集網站顯示的資料供大家參考，自己可細心思考及衡量以下各網站顯示的資料。

隨著中國疫情情況有所舒緩，位於是次疫情重災區的武漢在今日就宣布將於4月8日正式解封，持有健康碼「綠碼」的人士可離境。今日就查看機票以及旅遊網站，結果發現4月8日及9日從武漢前往香港西九龍站的高鐵車票顯示售罄，但部分網站就顯示從4月10日起相關班次將暫停，也有購票網站卻顯示4月8日早上6時可以開始搶車票，實情到底是有新安排嗎？那就真的不知道了，現在細看各個購票網及鐵路網的情況。

4月8日從中國武漢來港的高鐵車票於網上顯示剩餘0張 Unwire.hk

武漢來港鐵路狀況

筆者在今日曾前往數個國際以及內地知名旅遊網站，以查找4月8日以及其後數天從武漢來港的航班以及高鐵資訊，並在購票網站携程旅行網上發現，當日以及4月9日從武漢前往香港西九龍站的車票已顯示剩餘0張車票，兩日亦將有另一班於當地時間14：20分開往香港的高鐵提供，兩班高鐵亦提供「搶票」以及「預約搶」的選擇，或意味著用戶仍可購買相關班次的車票。而自4月10日起各個旅遊網站所顯示的班次內容則與8日以及9日有所不同，有關高鐵班次狀態則變為「暫停供應」，未知有關班次是否將於10日起暫停，或是有新的班次安排。

4月9日的武漢至香港的情況 Unwire.hk

4月10日的武漢至香港的情況 Unwire.hk

留意：在携程旅行網4月9日的班次顯示車票已剩餘0張，但用戶仍可申請候補；而4月10日的高鐵車票則改變狀況，不再顯示為0張，網站顯示可於4月9日早上6時預約搶票。

綜合幾個鐵路網站顯示情況，值得留意是携程旅行網顯示4月10日的高鐵車票的狀況有變化，不再顯示為0張，那是否意味著4月10日開始，便可以購車票來香港？是有其他新安排？那天的實情是怎樣，筆者不知道也不會作任何推測，只能整理各購票網站及鐵路網顯示的資料情況，到了當日便可知事實到底是如何的了。

武漢來港航班狀況

至於在航班資訊上，筆者就前往早前曾發現提供由武漢飛往香港的中國航空官網上查詢，在尋找4月8日有關航班時就發現並沒有相關資訊，但就在公司的航班時間表上發現當日的確有提供數十班航班由當地飛往香港，未知是否因機票售罄或其他原因而無法訂購相關機票。其後，筆者亦曾前往Skyscanner以及攜程上查找相關航班，結果在前者發現當日合共提供多達13班航班，而後者則沒有提供相關資訊，但就顯示出4月9日有一班航班的機票可以訂購，售價由人民幣$4,299（約新台幣1.8萬元）起。

中國航空官網顯示最早從武漢飛往香港的航班需待到4月15日 Unwire.hk

而在Skyscanner上就仍可以查看到有關航班 Unwire.hk

而在携程旅行網上最快到香港的一班航班則為4月9日 Unwire.hk

總結：4月9日或以後似乎有新安排

綜合武漢來香港的鐵路狀況，似乎4月10日會有新安排，假如旅遊網站携程旅行網資料無誤的話，4月9日朝早6am開始便可買車票來香港；而武漢來香港的航班狀況，若携程旅行網的資料無誤的話，最早4月9日武漢便有航班來香港。現時只能從各網站找資料出來給大家看看，以上資料只能作為參考，4月中的實情到底是怎樣？很快便可知道了。

責任編輯：林芳如

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