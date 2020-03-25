雖然武漢肺炎疫情令民眾紛紛上社群平台與親朋好友互動，但由於企業紛紛暫停投放廣告，Facebook、推特等社群巨頭營收正面臨衰退危機。

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球持續肆虐，外出活動、聚會大幅減少的情形下，上社群網站和親朋好友閒話家常、討論疫情現況已是許多人的「每日任務」。

當各界都在高喊「宅經濟」崛起時，以Facebook、推特為首的社群平台業者卻沒有吃到這股紅利，經濟蕭條令許多公司選擇暫停刊登線上廣告，讓各個社群平台廣告營收遭受沈重打擊。

疫情期間用戶活躍大成長，但社群平台一哥仍面臨廣告營收下滑

Facebook本週透露，在許多武漢肺炎疫情嚴峻的國家，用戶活躍度在過去一個月裡有非常顯著的成長，整體發送的訊息數量比前一個月高出50%，Messenger及WhatsApp語音跟視訊通話功能使用也增長了100%以上。

蔓延的肺炎疫情讓許多民眾選擇待在家，進而導致社群平台用量急遽攀升。 Flickr via Chad Davis

Facebook更特別點出義大利，聲稱疫情爆發後用戶使用時間增加了70%，Instagram及Facebook Live影片觀看次數在一週內成長100%，而群組通話功能的使用時間更暴漲1000%。

義大利是目前武漢肺炎疫情最嚴峻的國家，確診案例逼近7萬人，死亡人數約7,000人，並且這些數字仍在持續攀升當中。義大利現時已全國封城，政府強烈要求國民非必要不得外出。

但高漲的使用需求，並沒有令Facebook因此獲利。雖然沒有公佈具體數字，社群龍頭強調，他們的廣告業務正在萎縮。低迷的經濟情況讓許多企業選擇暫時避避風頭，將產品的推出與行銷紛紛往後遞延。

3月初時，研究公司Needham發布的一份報告就預估，武漢肺炎疫情可能打擊Facebook的廣告營收。報告中分析，以旅遊、娛樂為首等多個領域都因為疫情而降低數位廣告投放，這些領域總計占Facebook約30%至45%的廣告收入，並且 10大廣告來源國家有6個正遭受病毒嚴重侵襲 。

Facebook上約有800萬名活躍廣告用戶，不過Needham認為其中大多數都是小型商家，這些中小型企業在業務呈現低迷之際，勢必得降低廣告開銷度過疫情難關。

Facebook營運長桑德伯格（Sheryl Sandberg）上週也提到，行銷產業肯定會受到影響，廣告業務不可能再像往常一樣，但具體變化仍得再繼續觀察。

疫情升溫、奧運延期連番打擊，推特下修2020年第一季營收預期

而就在Facebook透露廣告業務萎縮的前一天，另一間社群巨頭推特也公開表示，武漢肺炎令廣告營收大減，下修了本季營收預期並警告投資者可能會有營運虧損發生。

如同Facebook的情況，推特也發現受疫情影響平台上活躍用戶大增，本季成長幅度達23%，而去年每季平均成長則為16%，但許多企業也顧慮到疫情而縮減行銷預算，減少廣告投放。

由於疫情絲毫不見停歇，奧委會已發出聲明宣佈2020東京奧運將延至2021年舉行。 唐子晴攝影

推特財務長奈德．西格爾（Ned Segal）表示，從亞洲蔓延至全球大流行的武漢肺炎，在過去幾週對推特的廣告營收造成了嚴重影響。

東京奧運延期對推特的廣告收入也是一起沈重打擊，媒體巨擘康卡斯特去年曾與推特締結奧運廣告合作，3月初才宣佈已經銷出12.5億美元的廣告，如今計畫生變肯定會對營收造成影響。

「推特的宗旨是成為公共的發聲平台，在如此艱難的時期，我們的工作比以往任何一刻都來得關鍵。」推特執行長傑克．多西（Jack Dorsey）聲稱，「我們發現推特用戶數明顯增長，而我們的團隊也展現出無比的彈性，適應當下這空前的情況。」

責任編輯：蕭閔云

資料來源：CNBC、Facebook、Reuter