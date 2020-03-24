今日國內新增20例境外案例，全國達215例確診。此外，中央流行疫情指揮中心宣布，居家檢疫、隔離者等5類人，開放受理每日1,000元的補償金。

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增20例新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病例，全部皆為境外移入的病例。

台灣目前已經215例確診（今日新增案196至215），分別為178例境外移入及37例本土病例。確診個案中2人死亡，29人解除隔離，其餘病況穩定，持續住院隔離中。

除此之外，指揮中心也宣布受隔離、檢疫者，每日將有1,000元的防疫補償金與領取事項。

防疫補償金可在2年內申請，可用網路申辦

指揮中心表示，因武漢肺炎受隔離、檢疫者發給每日1,000元的防疫補償金，已於3月23日起受理申請，而照顧者的防疫補償申請將於3月31日起開始受理。

目前居家隔離、居家檢疫申請者已達2,800多位，總共申請者已經達3,000位。

鑒於目前全球武漢肺炎疫情嚴峻，如非必要應避免出入人多擁擠公共場所，指揮中心呼籲，民眾可多利用網路進行線上申辦。此外，防疫補償金可於受隔離或檢疫結束日之次日起2年內申請，民眾無須急於近期申辦。

指揮中心指出，防疫補償的對象分為五類，包括：

居家隔離者

居家檢疫者

集中隔離者

集中檢疫者

照顧者（為照顧生活不能自理的受隔離或檢疫者而請假或無法從事工作的家屬）

但該期間支領薪資或依其他法令規定性質相同之補助者，不得重複申請。若未遵守防疫相關規定就不能申請防疫補償。

而衛福部社工司司長楊錦青強調：「領取補償金的對象，必須符合法規，若是在檢疫期間趴趴走的人，並不在補償對象中。」

另外，有關照顧生活不能自理者是指：照顧失能等級第2級至第8級者的失能者、持有診斷證明書之失智者、國小學童或未滿12歲的兒童、就讀國高中或五專前3年級的身心障礙者、接受社區照顧或個人助理服務的身心障礙者、所聘外籍看護工經醫師確診罹患嚴重特殊傳染性肺炎或其他因素不能提供服務等情形。

指揮中心建議，民眾可採線上申辦以節省排隊等候時間，申請資訊詳如以下網址：https://topics.mohw.gov.tw/COVID19/cp-4715-52167-205.html ，或可用郵寄或臨櫃方式，向受隔離或檢疫結束時之所在地直轄市、縣市政府申請。

如有防疫補償相關疑問，可於每日上午8時至下午10時撥打免付費的1957福利諮詢專線洽詢。

責任編輯：蕭閔云