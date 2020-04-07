台灣星巴克向來是會員經營的佼佼者，會員黏著度更是高居星巴克亞太市場第一。今年四月又祭出新招，全新「星禮程金星禮」回饋上線，再度攻佔頂級鐵粉的心。

翻開皮夾，裡頭有多少張會員卡？打開手機，又有多少個品牌App？從實體到虛擬，這股「會員經濟」的熱潮席捲全球，當各大品牌費盡心思端出令人驚喜的會員方案時，全球咖啡龍頭星巴克早已深耕會員經營，不僅養出許多忠誠的頂級鐵粉，隨著四月推出的「星禮程金星禮」回饋上線，又再次將會員經營推向另一高峰。在台灣，星巴克究竟如何把會員經營玩出極致？答案就在以下四大策略。

1.優化購物體驗

台灣星巴克走在餐飲市場前端，從早期的隨行卡支付，到2014年後隨著智慧型手機普及，積極導入星巴克APP，鼓勵顧客透過行動裝置介面直接儲值和扣款，2016年再導入「星禮程」（My Starbucks Rewards）熟客經營方案，邀請消費者加入星禮程會員綁定電子隨行卡支付，透過科技大幅提升消費便利性，目前台灣星巴克的行動支付比例，已占實體門市整體交易金額的一半，成效驚人。

2.會員經濟

對消費者來說，行動支付提供的便利性，是加入星巴克星禮程會員的一大誘因，但更多的是為了會員獨享的集星回饋，凡舉商品優惠、會員生日慶賀、或是集星兌換飲料獎勵，都讓會員樂在參與其中，拉高來星巴克消費的頻率。

透過星禮程會員制度的經營，星巴克更能持續追蹤會員的消費行為模式、了解熟客喜好，藉此經驗改善會員回饋獎勵，並設計更個人化的溝通訊息來滿足消費者需求。

掌握用戶數據，就是創造競爭優勢，當會員感覺他們的聲音被聽見了，甚至感覺參與其中，就能拉高他們的滿意度和忠誠度。

3.會員分級

一直以來，星巴克最看重的，便是在線上線下的服務過程中，讓顧客感受到成為「星巴克會員」的價值。自2016年台灣星巴克導入「星禮程」（My Starbucks Rewards）熟客經營方案，根據累積的消費金額將會員分級。

只要下載星巴克App，註冊星禮程會員，就能成為新星級會員，之後每消費35元即獲贈一顆星，累計66顆星成為綠星級會員，累計168顆星成為金星級會員。從新星、綠星到金星，各享有不同等級的優惠回饋，但只有金星會員才能額外享有集星兌換飲料和電子金卡等福利。

為了獲得更多消費獎勵，此舉大幅提升了會員在星巴克持續消費的意願，並提供會員們晉升金星級的誘因。至今台灣星巴克星禮程會員數已突破220萬人，消費金額占總營收一半以上，星禮程會員黏著度高居星巴克亞太市場第一。其中，等級最高的金星會員超過45萬人，貢獻金額更高達整體營收四成以上。這樣的亮眼成績，說明星巴克的會員機制奏效，只要加入會員，星巴克就能更深耕與這些顧客的關係，讓他們不只是過客，而是一訪再訪的友人。

4.點數經濟

針對這群貢獻度最高的金星熟客，台灣星巴克在今年4/7祭出更高規格的消費禮遇，推出全新的「星禮程金星禮」回饋計劃，讓金星會員可以靈活運用帳戶裡的星星，兌換特色商品和報名專屬活動，打造更尊榮的頂級粉絲體驗。

過去金星會員每累積 35 顆星即可兌換一杯飲料，全新金星禮回饋上線後，金星會員的星星也能用來兌換糕點和咖啡豆，還可以兌換專為金星會員設計的特色商品，像是馬克杯、生活用品等，只開放給金星會員兌換，門市不對外販售。

全新金星禮回饋上線後，金星會員的星星不但能用來兌換飲料，還可以換糕點、咖啡豆與換各式特色商品 星巴克

除了特色商品，星巴克也為金星會員打造獨享活動。這次搭配金星禮上線，台灣星巴克就在4/15~4/24推出金星會員專屬的「星運抽」線上抽獎活動，只要使用5顆金星禮星星，就能獲得一次抽獎機會，最大獎是免費中杯飲料一年份。透過金星禮的多元豐富回饋，帶給這群品牌黏著度高的忠誠顧客更尊榮的差異化體驗，讓一路相挺的頂級會員們再度感受獨特的星巴克禮遇，無形中又不斷加強鞏固他們的黏著度，最終再也離不開品牌。

星巴克深耕台灣市場22年，對於會員經營的重視程度為台灣咖啡市場之先例。隨著星禮程金星禮上線，台灣星巴克又進一步把會員經濟玩出新局，在競爭激烈的咖啡市場，為這群頂級鐵粉創造出更有感的尊榮價值。

了解星禮程金星禮：https://goldreward.starbucks.com.tw