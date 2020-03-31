Facebook宣布提撥1億美金支持新聞媒體，減少全球媒體受疫情影響而所施的廣告收入。

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）衝擊全球經濟，廣告減少連帶新聞產業收入下滑，Facebook宣布提撥1億美元（約合新台幣3億元）支持新聞媒體，其中2,500萬美元將透過Facebook新聞計畫 （Journalism Project）捐助美國在地新聞業者，而其餘7,500萬美元則會透過其他行銷項目支出，向全球新聞業者伸出援手。

疫情蔓延形成整體產業風險，太多不確定性使多數企業的業務營收難以預期，紛紛緊縮支出、削減廣告行銷預算，也因此讓不少仰賴網路廣告、內容合作維生的新聞業者收入跟著減少，同時透過Facebook、Google等網路平台投放廣告比例也相對縮減。

Facebook從上星期開始，向美國與加拿大等北美境內50家新聞業者提撥5,000美元費用，用於彌補因疫情產生「損失」。

根據市調機構eMarketer研究報告，目前已將對全球媒體廣告支出成長預測下修3％，而《路透社》報導也指出武漢肺炎大流行，可能使美國廣告業損失數十億美元收入。

打擊不實廣告，幫助媒體從訂閱制站起

新聞媒體與FacebooK合作緊密，透過其社群平台擴散新聞內容，同時透過Facebook廣告內容換取營收。但隨著疫情擴散影響加重下，Facebook必須更謹慎審核可能誤導事實的假消息或新聞內容，同時也著手過濾不合適的廣告內容，例如過分強調療效的藥物、防疫物資等產品的廣告，同時讓與Facebook合作的新聞業者營收逐漸萎縮。

另一方面，雖然愈來愈多人必須在家隔離或工作，使Facebook及Google等網路平台的使用流量明顯增加，但因為廣告商持續縮減預算，廣告業務整體收入表現卻是相對減少。

Facebook也指出，現階段對於疫情危機的可靠訊息相當重要。之前Facebook曾承諾會在3年內投資3億美元，協助在地新聞業者提昇數位內容訂閱人數，而此次提撥捐助1億美元，則是作為原本3億美元投資之外的加碼金額，藉以與新聞業者維持更深層的內容合作關係。

資料來源：The Verge、The New York Times

責任編輯：張庭銉