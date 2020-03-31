「當人們再度旅行時，讓我們攜手合作，再次歡迎數百萬的客人的到來！」Airbnb執行長說。但在那天來臨前，Airbnb要先拿出近百億元協助房東度過難關。

受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）影響，不能出遊、不敢出遊，甚至是許多國家禁止外國人入境，都讓全球旅宿業受到極大的衝擊，就連Airbnb也不例外。

Airbnb共同創辦人、執行長暨社群長布萊恩・切斯基（Brian Chesky）於今（31）日凌晨舉辦了一場對所有Airbnb房東的視訊會議，宣布投入針對房東進行的紓困資金，總額高達2.6億美元（約為新台幣78.7億元）。

除了資金援助外，Airbnb也發揮了企業的社會責任，為全球正在對抗疫情，超過10萬名醫療、救護和第一線急救人員提供住宿，目前已經有超過4萬名房東自願提供協助。

大撒2.5億美元彌補房東虧損，旅客也不得罪

在視訊會議中，布萊恩・切斯基提到，將先提撥2.5億美元（約新台幣75.7億元）救援基金，彌補房東因疫情引發退房潮所損失的成本。

因為疫情關係，許多旅客選擇取消訂房，只要取消的訂房日期於3月14日-5月31日，Airbnb將支付原先房東應收費用的25％。全球的房東都能申請，也包含台灣在內。

旅客方面，只要因為疫情關係取消訂房，且入住日期介於3月14日-5月31日，取消預訂皆可獲得全額退款。

另外Airbnb將設立1,000萬美元的房東紓困基金，提供給有房租、房貸壓力的超讚房東（Superhost），以及Airbnb體驗活動的供應商。（Airbnb Experiences是Airbnb上的體驗活動，如烏龍麵製作、武士體驗等。）

此基金100萬來自Airbnb內部員工的內部籌款，以及Aiabnb三位創辦人拿出了900萬美元。預計從4月開始，房東與體驗活動的供應商能夠申請最高額度達5,000美元的資金，且毋需償還。

而Airbnb也將開放旅客向房東提供財務援助，其正在開發一套新的系統，讓旅客可以發送一小段話以及小額的款項，給曾經接待過他們的房東，預計於4月上線，「即便這些援助可能不多，但我們相信，在此艱困的時期，即便是微薄的捐款，也能帶來正面幫助。」布萊恩・切斯基說。

Airbnb致全體房東的信件原文：

親愛的Airbnb房東，

過去兩個月對我們每一個人來說都非常艱困。你我也許一樣：每天早上起來過著必須遠離朋友、同事的日子，不曉得商店裡還買不買得到我需要的東西。我每天看著新聞，心卻飛到遠方－－飛去不同的國家、飛到不同的社區和家人身邊，這場大型危機把我們每一個人的生活都攪成一團亂。

全球旅遊產業更是嘎然中止。航空公司無法正常營運、很多地方的邊境都被關閉。你我之中更有不少的社群夥伴受到政府的封城指示影響，不能隨意離開家門。我們過去習以為常的旅行，已近乎不可能。

當世界衛生組織（WHO）在3月11日宣佈了疫情全球大流行後，我們開始面對一個棘手的兩難困境。如果讓旅客取消預訂並取得退款，我清楚知道這會對你們的生活帶來多大的影響。但是，我們更不能將旅客與房東置於不安全的環境，並讓社會陷入不必要的公共衛生危害。我們因此決定讓你的客人能夠取消並取得退款，包括所有的平台費用。這不是一個單純的商業問題，而是為了保護大眾的健康。

儘管我相信優先考量健康與安全是個正確決定，但我也對於在公布這個決定前，沒有先聆聽你們的聲音，感到非常抱歉。我聽到這些聲音了，也知道我們的確可以做得更好。

作為合作夥伴，當你的生意受到影響，我們也同樣受苦。我深知許多夥伴們正在經歷艱困挑戰，你們需要的不只是言語上的安慰，更期待實質的行動，期待夥伴能出手相助。

在疫情危機仍在持續的情況下，我們決定採取一些行動，幫助大家一起度過難關。

提撥2億5,000萬美元救援基金，協助房東負擔因COVID-19取消預訂帶來的成本

設立1,000萬美元超讚房東紓困基金

老顧客援助計畫

合作確保美國政府經濟刺激方案涵蓋房東社群

信任是夥伴關係的基石，且需要時間的打磨讓其更為堅固。我們明白，我們可以做得更多，來加強你的信心，這是我們的要務、我們的承諾。

責任編輯：張庭銉