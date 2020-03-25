蘋果針對美國境內地區用戶免費提供電子書與有聲書的下載，用戶只要重新開啟iOS或macOS內的書籍app，即可在熱門分頁中看見免費內容選項。

受到新型冠狀病毒疫情影響，目前美國境內越來越多的民眾開始配合政府命令而閉關在家或居家遠端工作，減少非必要出門的安排，因此也讓越來越多人待在家中時間大幅增加。

為協助必須長時間在家的解悶需求，蘋果宣布針對美國境內地區用戶免費提供電子書與有聲書的下載，用戶只要重新開啟iOS或macOS內的書籍app，即可在熱門分頁中看見免費內容選項，其中包含系列書籍首本免費內容，或是適合聆聽的有聲書，範圍涵蓋不同年齡層，以及以各分類的書籍與漫畫。

Apple Books

Libby

台灣地區用戶如果想使用相同服務的話，其實也能申請註冊一組美國地區的蘋果帳號，同樣重新開啟裝置內的書籍app，就能在分類項目中發現免費電子書或有聲書內容。而數位書籍租借app Libby目前也與台灣台北市立圖書館數位影音平台合作，讓使用者同樣可透過手上的台北市立圖書館借書證「借閱」各類數位書籍或有聲書內容。

甚至，若是用戶偏好以遊戲來打發時間的話，目前包含Ubisoft、Steam、GOG在內遊戲服務平台都開始提供免費，或是低價促銷內容，讓使用者可以趁著近期比較有時間在家，趕緊補完先前一直沒有時間玩的遊戲作品。

而亞馬遜日前也宣布將在Prime Video提供可免費觀看兒童及家庭節目內容，即便使用者沒有亞馬遜Prime會員身分，只要本身具備亞馬遜服務帳號即可登入觀看，讓需要在家工作的家長可以藉此分散家中小孩的注意力。

此外，包含以提供恐怖片為主的串流影音平台Shudder、體育內容串流影音服務NBA League Pass、NFL Game Pass也開始提供免費觀看，而包含Sling TV與Hulu則是透過旗下服務讓訂閱用戶能觀看即時新聞內容，藉此獲取新型冠狀病毒疫情最新資訊。

資料來源：Engadget、The Verge