曾一毛錢都募不到，庫幣科技為何能兩度獲得SBI集團青睞？創辦人歐仕邁接受《數位時代》專訪，還原他們首度獲投，以及促成SBI第二次注資的關鍵。

換上印有公司Logo的T-Shirt，剛獲得注資的庫幣科技（CoolBitX）創辦人歐仕邁熟練地面對鏡頭擺Pose，這已經是他一周內的第二場媒體專訪。

熱愛健身、有著一張娃娃臉的他，同時也是家族企業、智慧型顯示卡製造商智慧光科技的董事長。看似人生勝利組的簡歷，並非始終左右逢源。

庫幣科技的主力產品冷錢包「CoolWallet」，以智慧光「可視卡」技術（卡面上可以顯示的文字）為基礎，打造出全球第一款，外型薄如信用卡，且能透過藍牙與手機連線的密碼貨幣冷錢包，銷往日本、歐、美等全球各大市場。

庫幣科技目前旗下產品有薄如一張信用卡的數位貨幣硬體錢包CoolWallet，以及虛擬資產交易平台系統「Sygna Bridge」。 蔡仁譯攝影

募資碰壁還被鄙視，團隊撐過低潮找到伯樂

「2014年剛創業時，一毛錢都募不到。」歐仕邁回憶，當時台灣社會聽到比特幣，第一個直覺就是詐騙，也因此，碰壁對他來說是家常便飯，募集資金時，許多人連話都不想跟他說，甚至對產品露出鄙視神情。

但團隊沒有放棄，堅持了下來，「沒有人抱怨，大家都覺得區塊鏈是有未來的，只是時機未到。」

確實如此，CoolWallet在美國募資平台Indiegogo上打出名號，公司成立一年後，資金就陸續到位、產品研發水到渠成，獲利狀況趨於穩定。

為了進一步拓展市場，2018年，歐仕邁首度找上日本金融巨頭SBI集團。回憶初次簡報情景，產品介紹才5分鐘，SBI主管便皺起眉頭，把產品用力摔在桌上並發出清脆聲響，「我當時想，你也太沒禮貌了吧！日本人不是都很有禮貌嗎？跟我想像不太一樣。」

歐仕邁父親的一筆彼特幣產品訂單。開啟他以區塊鏈為發展方向的創業契機。 蔡仁譯攝影

令人意外的戲劇性發展緊接而來，這位日本人激動地指著歐仕邁說：「我想要你公司（股權）的一半。」

歐仕邁當下對這突如其來的發言愣了一下，但隨後慢慢理解，這表示公司產品已經足夠成熟，讓對方在短短5分鐘的簡報中理解價值，促成SBI集團對庫幣科技的第一次策略性投資。

「只要餓不死都能繼續」的信念，讓他再度獲得SBI青睞

2019年初，聯合國旗下防制洗錢金融行動工作組織（FATF），為了打擊洗錢與恐怖份子的資金來源，修訂「轉帳規定」，規範密碼貨幣交易所，必須在交易進行時，搜集並傳送消費者的個人可識別資訊。不過，目前全球交易所的系統架構都不一致，執行上勢必會有難度。

歐仕邁隨即發現，市面上還沒有任何一款產品能滿足聯合國監管需求，「一個都沒有，這是一個大好機會！」團隊花上一年的時間，打造出了庫幣的第二款產品 「Sygna Bridge」。

這是一個能協助全球交易所、虛擬資產服務商認證使用者身分的平台，未來將由參與的交易所共同治理，確保付款人不是恐怖組織、罪犯，且符合FATF規範。

冷錢包CoolWallet使用Sygna 系統，用戶提領資產需通過多層認證關卡才能提領，符合 FATF 反洗錢標準。 蔡仁譯攝影

2020年，歐仕邁拿著產品構想再次找上SBI集團。

事實上，SBI自2016年就開始投資挖礦、交易所等服務，布局密碼貨幣生態系，聽完簡報後，他們發現歐仕邁的系統不只投資事業可用，未來更想參與監管平台的治理，當場對歐仕邁說：「你做這個項目需要多少錢？我全都要投了。」成功促成SBI二度注資。

身兼智慧光科技董事長、庫幣科技負責人兩種身份，歐仕邁已經能熟練地切換自如。

現在，庫幣科技也朝著上市目標做準備，公司運作趨於成熟，從卡片式冷錢包，到Sygna Bridge，歐仕邁總帶著團隊，成為市場的先鋒者，因為他相信：「只要餓不死，就有繼續堅持的理由。」

庫幣科技（CoolBitX）於2014年成立，由畢業於英國新堡大學MBA的執行長歐仕邁一手創辦。 蔡仁譯攝影

創業的3個關鍵問題

Q：當初怎麼開始接觸比特幣？

A：2013年，父親的公司智慧光科技接到與比特幣產品相關的產品需求。雖然最後沒有簽下這筆訂單，卻讓我開始研究加密貨幣，不僅在網路上爬文，還把比特幣的白皮書都讀了一遍。

我在英國念MBA時，主修新創管理，同學都在想畢業後要做什麼題目，我當時認為，區塊鏈是未來十年產業的大方向，因此決定投身其中。

Q：如何兼顧智慧光董事長、庫幣負責人兩種身分？

A：智慧光跟庫幣都有分別找到很強的經營團隊，且團隊組織發展都很完整。現在有智慧型手機，走到哪裡都能做事，有團隊的協助，我比較能在兩邊保持彈性，需要我的時候就在哪邊出現。

Q：你會覺得自己是工作狂嗎？

A：其實我覺得自己不是，但別人覺得我是。創業後，我的休閒不多、社交也變少，工作以外的時間，就是健身、吃美食跟睡覺，社交也都跟業界人士、媒體、股東交流居多。

責任編輯：張庭銉、林美欣