Google母公司Alphabet旗下的GV（Google Ventures），是全球最積極投資新創、且最成功的企業創投之一，不只投資組合廣泛，成果也十分豐碩，共有23家新創已IPO（上市），超過120家被併購或合併。 雖然GV強調以財務導向為主，投資標的不受母公司的策略發展影響，但Google的確是GV所投資新創的重要買主之一。過去Google靠著一起又一起的收購打造出了網路帝國，所以也許能從GV的投資領域中稍微窺探Google可能的發展方向，像是長生不死、永續發展、保險科技都是GV近年關注的重點領域。 雖然都只是預測，但唯一確定的是，在未來，Google只會更加無所不在。

想像你在美國矽谷工作，早上出門叫了一台Uber，到公司附近的藍瓶（Blue Bottle）買了一杯咖啡，進到辦公室以後，用Slack與同事溝通即將開始的會議事項。

這些公司的背後，都有Google旗下創投GV的支持。可以說，GV讓Google無所不在，許多人在日常生活中習以為常的服務，Google早已滲透其中。

Google在2009年成立Google Ventures，並於2015年更名為GV，10年來已投資超過450家公司。近年來，GV動作更加積極，每年投資超過1億美元，涵蓋的領域也相當廣泛，包括Uber、電動滑板車Lime、部落格平台Medium到醫療與基因編輯領域等，並連年被調研機構CB Insights選為最活躍的企業創投。

GV管理超過45億美元（1350億新台幣）的資金，投資領域森羅萬象，可說是Google母公司Alphabet集團的事業發展前鋒軍。圖為GV一年一度的烤肉活動（2019）。 GV Facebook

GV最大任務是賺錢，也是Alphabet彈藥庫

在成立創投基金之前，Google一路走來，正是靠著「買買買」的策略，打造出如今的網路巨頭。

2005年，以5,000萬美元收購的作業系統Android，在全球手機系統市占已超過7成；2006年，以16.5億美元收購影音平台YouTube，到了2020年Google首度公布，YouTube年營收約150億美元；2008年，以3億美元收購網路廣告服務商DoubleClick，成為Google廣告業務的核心，每年可以帶來近千億美元的收入。

雖然GV執行長暨管理合夥人大衛・克蘭（Dvaid Krane）強調，「GV的最大任務是獲得財務回報」，意思是GV不會特別為了符合Google的策略性發展，來選擇投資標的，但是從GV過往成功出場（被收購、IPO）的案例來看，Google母公司Alphabet已多次收購由GV投資的新創。

最知名的案例便是GV所投資的智慧家居產品Nest，在2014年被Google以32億美元收購後，與Google Home整合為單一品牌Google Nest。

科技媒體《TechCrunch》在2018年〈窺探Alphabet的投資宇宙〉（A peek inside Alphabet's investing universe）一文中也提到，「Alphabet就是旗下創投最好的客戶。」

GV團隊利用演算法與機器學習來找尋適合的投資標的，在GV近百人員工中，就有19名電腦科學家，其中10位擁有博士學位。 GV

從數據與演算法下手，挖出最有潛力新創

透過企業創投找尋潛力新創，先藉由投資並與其相處、觀察後再考慮收購，是企業設立創投的重要策略之一。而手握45億美元（約1,350億元新台幣）的GV，是怎麼挑選投資新創的呢？

投資就像在黑暗的房間中找尋出路，如果你有火柴，就應該點燃它。 GV的創辦人比爾・馬里斯（Bill Maris）形容企業創投

《紐約時報》曾報導，GV會運用創投相關學術文獻中的數據，建立演算法模型，並用創辦人過去的經歷，包含是否曾成功創業、工作時間等來分析各種可能性；也會利用機器學習，從大方向來確保投資組合的平衡，以及找尋新的投資機會。

如今，在GV近百人的編制中，有19名電腦科學家，其中10位擁有博士學位。

不過，創投投資仍是與「人」息息相關的事業，難以全部倚靠數據，就算在GV中，也時常發生意見衝突。「特別是在續投的投資上，數據與我們的意見會相左，但對我們來說續投很重要，因為這是對新創創辦人的支持。」大衛・克蘭表示。

GV執行長暨管理合夥人大衛・克蘭（Dvaid Krane，圖右）今年3月初推文感謝Google兩位創辦人，表示自己已經在這工作了20年，且度過大半輩子，正朝向下個10年、甚至更久之後邁進。（圖左為日本知名藝術家村上隆） Dvaid Krane Twitter

GV的投資哲學，就是找尋「改變產業，創造產業」的新創，在其網站上也可見到這樣的描述：「我們為嘗試解決全球性問題的創辦人，提供支持。」

因此，GV投資了相當多早期的新創，甚至在投資組合中，還分出一個類別叫做「前沿科技」，投資包含人造肉公司Impossible Foods、讓人類用意志操控電腦的CTRL-Labs（於2019年被Facebook收購）、利用無人機運送醫療產品（如血液）的新創Zipline等。

投資版圖透露網路巨人預見的4個未來趨勢

Google旗下的創投其實不只GV，還有CapitalG和Gradient Ventures，前者專注在金額較大的晚期投資，後者則專門投資AI領域。而案件多、領域廣，投資偏新創早期發展的GV，就成了預測Google未來的望遠鏡。

可以將GV的投資領域更細分為AI、電商、資安、金融科技、健康與生命科學與前沿科技7個領域，從中看出一些趨勢發展。

1.更垂直、深化的技術：各領域都會朝向更加垂直、深入的方向發展。GV投資的Viz.ai，就是利用AI偵測早期中風的徵兆；其他如專注在球鞋交易的StockX、運動衣物品牌Outdoor Voices，改變電商包山包海的業務，更垂直地聚焦在某個領域。

2.值得注意的保險科技：GV在金融科技領域的投資也不少，包含全球最大的金融獨角獸Stripe。成立初期，GV主要鎖定支付與投資平台，近期則投資了幾家保險領域的新創，如以AI取代保險從業人員的Lemonade、線上比較與購買保險新創Young Alfred等。

3.永續食品與農業領域：除了曾經投資人造肉公司Impossible Foods與植物奶公司Ripple之外，GV還投資了多家透過機器人解決農業問題的新創。

4.長生不死：早在2015年，GV創辦人比爾・馬里斯（Bill Maris）2015年登上《彭博市場》封面時，標題就是「Google要你長生不死」，2018年至今短短幾年間，從基因編輯到臨床實驗、臨床研究等領域，GV已投資超過30家新創，可見其對健康與生命科學領域的關注。

未來的模樣也許難以預測，唯一可以確定的是，Google將更加無所不在、無處不在，而GV將是拓展Google宇宙的重要先鋒。

責任編輯：張庭銉、林美欣