約翰霍普金斯大學製作的疫情地圖，近日因將台灣名稱做更改成為國內媒體焦點。但它也被駭客利用，複製假地圖來散播惡意軟體、竊取個資。

由約翰霍普金斯大學（Johns Hopskins University）製作的新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情地圖，近日由於台灣名稱被校方改為「台北及周邊地區」而在網路上掀起輿論。然而許多人恐怕沒注意的是，除了冠狀病毒蔓延以外，網路病毒也伺機而動。

惡意軟件埋在疫情地圖，竊取重要個資

位於紐約的資安公司Reason Cybersecurity研究中心發現，網路上有駭客複製了約翰霍普金斯大學製作的疫情地圖，開了另一個網址，試圖利用大眾對疫情的關心，騙取不慎點進來的網民的個人資料。

Reason Cybersecurity研究員Shai Alfasi指出，與正版地圖不同，用戶若打開假的地圖，它會以「得到最新即時資訊」為由，要求用戶下載一個App。一旦下載，即便用戶沒有點開來安裝，惡意軟體也已經侵入電腦內。截至目前該惡意軟體還只會感染Windows系統設備，但Alfasi認為駭客應該會推出新版本來感染其他作業系統。

Alfasi表示，這次駭客利用的惡意軟體叫做「AZORult」，是一個專門用來竊取用戶存在瀏覽器內的瀏覽紀錄、帳號密碼、信用卡號碼等重要個資的軟體。它於2016年首次被發現，是俄羅斯地下論壇上時常被拿來販售給駭客的工具。

加裝於假地圖上的AZORult，還特別針對比特幣錢包Electrum與以太坊、Telegram桌面軟體與線上串流遊戲平台Steam，專門要搜刮受害者在這些平台上的帳號密碼。它還可以自動拍攝螢幕截圖、記錄電腦的IP位址等。

要怎麼防範受害呢？最簡單的，就是確定自己所點的連結的正確性。霍普金斯大學疫情病毒的官方網址為此：https://coronavirus.jhu.edu/map.html。

釣魚郵件、網購詐騙...「冠狀病毒」成網路熱門詐騙

事實上，以新型冠狀病毒為由的惡意軟體，早已在網路上滿天飛——畢竟只要是標題上附有「冠狀病毒」一詞的連結或檔案，都可能會有很高的點擊率。

以色列資安大廠Check Point就發現，隨著名字與冠狀病毒有關的網域名稱數量激增，這些新網域藏有惡意軟體的機率，比同期註冊的其他網域還要高上50%。顯然「冠狀病毒」的名義，比以往二月時駭客常用的「情人節」的名義，更容易騙到網民。

武漢肺炎來勢洶洶，各路資訊紛飛，民眾除了防疫，還要留意辨識正確資訊以防受騙。 2p2play via shutterstock

趨勢科技也發現，與疫情相關的垃圾郵件大量增加，部分駭客假冒官方組織的名義寄出釣魚郵件，以提供「預防感染建議」、「冠狀病毒更新狀況」為名，意圖將用戶導向釣魚網站，進而竊取帳號密碼。此外，近期也出現大量與「購物配送」有關的垃圾郵件，不肖份子聲稱貨物遞送因為疫情爆發而延期，隨信提供附件檔案，聲稱裡面記載了新的配送時間資訊，殊不知打開卻是惡意軟體。

而民眾對口罩的需求，同樣也成為不肖份子拿來詐騙的魚餌。趨勢科技「防詐達人」團隊就偵測，台灣近期與網購口罩相關的一頁式詐騙網頁數量大幅增加，詐騙集團趁勢在Facebook上販售各種號稱可以「防範病毒」的商品和服務，一邊在購物粉絲團上與受害買主聊天互動博取信任，買家戒心降低後付了錢卻可能拿不到商品。

其他的詐騙案例，還包括了假借電視名人代言、或是打著貨到付款的方式來兜售口罩的招式。在疫情資訊紛飛的期間，民眾除了防疫要升級，也要留意不被受騙。

資料來源：Forbes、Check Point、Reason Cybersecurity

責任編輯：陳映璇