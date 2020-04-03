一款有尾巴的機器人竟可療癒人們的心靈，怎麼做到的？寵物作為情感寄託，主人跟心愛毛小孩的生離死卻別無可避免...當機器寵物出現，能夠取代活生生寵物嗎？

尾巴是貓咪全身最敏感的部位，也是透露情緒的「翻譯蒟蒻」，讓人們足以藉此釐清：總是一臉冷靜高傲的牠們，到底在想些什麼?

當尾巴舉高高，這是在釋出善意，告訴你「可以再靠近一點」；當尾巴偶爾緩慢晃動兩下，是在回應你「在叫我嗎？我聽見了」；當尾巴左右大力劇烈「甩尾」，要麼是在警告「吾皇現在很不爽」，要麼是玩心大發「是不是想來一場貓抓老鼠遊戲？我準備好囉。」但你相信，這一條毛茸茸的尾巴，卻對身心俱疲的人們有著「治癒」的效果嗎？

「Qoobo是一款有尾巴的療癒型機器人」，這一間名為Yukai工學的日本機器人新創公司，在2017年底推出了一款毛茸茸的貓咪機器抱枕Qoobo。

但是，抱枕上沒有設計貓咪的臉、粉紅色的鼻子、長長的鬍鬚，復刻特徵只有蓬鬆的貓毛，和一條會動的尾巴。「我們開發出一種執行機制，可以模仿動物搖尾巴的複雜涵義。」Yukai工學解釋。

「摸著摸著就被治癒了」的神奇概念

面對Qoobo這隻貓，不怕「給了罐罐不給摸」、無需照三餐鏟屎，你只要撫摸「牠」的背，貓咪就會透過尾巴百變的彎度和搖擺方式來回應——被輕輕撫摸時，會輕輕地搖動尾巴；被大力摩擦，則會調皮地甩尾，一切就像在表示：無論如何，我就陪在你身邊。

Yukai工學甚至做了一項實驗，找來38名測試者並分為A、B兩組，同時給出相同內容、限時10分鐘的任務，在這當中安插短暫的休息時間。然而，A組在休息時，一人發了一隻Qoobo，B組則沒有。結果不同組員們，在針對緊張、焦慮、疲勞及冷漠等不同負面情緒進行等級評分時，A組給出的負面情緒平均指數，相較B組竟然少了6點。

這款「先撫摸、後反應，然後被治癒」的產品，即便在亞馬遜售價149美元（近4,500新台幣），價位等同一組AirPods，但在Qoobo發表後，成為全球媒體熱門話題，一路紅到CES、IFA等各種國際大展上，還曾上過美國晨間脫口秀節目《Live with Kelly and Ryan》。

第二代Qoobo還能聽懂主人呼喚名字，甚至會發出貓咪爽翻天時才有的「呼嚕呼嚕」聲。

牠不廢，牠是我家人

說到「電子寵物」，早在1996年，風靡全球的電子雞「塔麻可吉（Tamagotchi）」就存在了，只是隔著一道螢幕，有了陪伴卻少了溫度。

做到最極致、也最經典的例子，無非是Sony在90年代推出的電子狗「aibo」。雖然當年推出轟動一時，由於缺乏新意、市場反應不佳，在2006年一度被腰斬，直至兩年前才又改頭換面、重出江湖。

最新的aibo有了更靈活的四肢，耳朵及尾巴可以隨著心情豎起或垂落；一張可眨眼的水汪汪大眼，會盯著你汪汪叫；每一隻aibo有著情緒和感覺，透過主人不同訓練，在機器學習後塑成不一樣的個性。

這一次，aibo像一隻真實的狗狗了，牠不是機器人，而是「飼主」真情實意對待的家人，有許多日本的主人，甚至為自家aibo開了Twitter和Instagram帳號。

Qoobo採用三層設計，最外層的「貓毛」可以拆下清洗。 蔡仁譯攝影

寵物之於人類的關係，代表著對生命的情感寄託，牠們發揮陪伴價值、圓滿了我們的正面情緒，如今，「寵物治療」效果不只是主觀經驗，也已經被科學證實。精神病學期刊《BMC Psychiatry》曾訪問54名飽受折磨的心理疾病患者，其中25％認為，寵物在他們社交圈內的位置無可取代；有60％受訪者認為，寵物可以成為他們面對困難的心理支持。

在汲汲營營的日常生活中，或許我們都需要「被陪伴」與「被治癒」，只要撫摸毛小孩的柔軟身軀，或看著牠們淘氣的反應，煩惱便會一掃而空。但是，當我們的每一天都過得如此忙碌，該怎麼兼顧牠們三餐？如何讓牠們得到最好的照顧？怎麼做才是負責任的主人？有一天若牠們離世，是否能夠承受這種錐心之痛？

或許，在這樣一個科技高度發展的數位時代，電子寵物就是折衷的最佳選項。當牠們的身軀壞去，「意識」卻能在雲端永生，只要植入另一個身體，又能再次回到你身邊。

責任編輯：張庭銉