光陽2019年大舉進軍印度，聯手當地電動車新創22 Motors成立新品牌22KYMCO，販售電動機車，不過近來傳出22KYMCO公告解散了。

為進軍全球最大機車市場印度，光陽自2018年宣佈投資印度當地電動車新創22 Motors，雙方於2019年6月合資成立新品牌22KYMCO，但不到一個月時間，據印度媒體《EXPRESS DRIVES》報導，22KYMCO已於2019年7月公告解散。

對此光陽官方回應：「22Motors原印度創辦團隊內部矛盾，創辦人對公司經營方向產生不同想法， 光陽評估後決定不再給予支持 。」

由於印度電動車市場正處於萌芽狀態，光陽董事長柯勝峯希望藉由22KYMCO搶攻印度電動機車、燃油車市場，如今已幻影。 光陽

與印度合作夥伴22 Motors意見不合，22KYMCO收攤

去（2019）年光陽大動作在印度召開記者會，宣佈與22 Motors在印度哈里亞納邦比瓦迪成立集團全新品牌22KYMCO，並在當地成立年產能達20萬台的製造中心，採油電並行策略，銷售電動車、燃油車，第一段鎖定新德里、班加羅爾、浦那、海德拉巴、加爾各答和阿默達巴德作為起點，喊出3年目標在印度建立300個服務據點，建立印度經銷商網路及橫跨印度全國Ionex車能網。

銷售的產品包括22KYMCO品牌的電動機車iFlow，並引進KYMCO的燃油機車Like200、X-Town 300i ABS，其中iFlow是由22 Motors概念車Flow延伸出來的，將採用光陽ionex車能網系統。由於印度的電動車市場正處於萌芽狀態，ionex電動機車成為光陽最佳突破口，甚至同步藉由22KYMCO搶攻印度燃油機車市場。

原預計2019年9月上市電動機車iFlow，卻遲遲讓消費者、媒體等不到，令外界感到一頭霧水，究竟22KYMCO還有在運作嗎？

驚人的是，22KYMCO早在2019年7月以email方式告知供應商、100多位員工、媒體代理商公告解散公司。外媒指出，雙方在定價有不同意見，原一輛要價9萬盧比（約新台幣35,720元）的電動機車iFlow，對方卻只想要賣一輛4萬盧比（約新台幣15,853元）的電動機車，最後雙方未達成共識，光陽也拒絕注資，公司停止營運。

22KYMCO之所以收攤，主因在於光陽與合作夥伴22Motors在定價上有不同意見。 Twenty Two Motors

一位前員工表示，「有一天狀況良好，我們正準備開始生產，不料隔天，就被告知要找新工作，」至今工廠內的產生工具、機器都放到生鏽了。

光陽：22KYMCO打開印度知名度，已有新合作夥伴上門

22KYMCO的結束，是否意味光陽進軍印度受挫？光陽旗下基金管理公司金庫資本總經理丁學文受訪表示，光陽已在印度找到更適合的夥伴，且去年1月與22 Motors簽署的是Term Sheet（投資意向書），並未正式投資該公司。

光陽官方回應：「光陽因22KYMCO品牌的宣佈，而在印度有高知名度，目前已有許多當地對象主動與光陽洽談印度合作事宜。」

年初光陽才透過金庫資本投資東南亞叫車平台Grab 3千萬美元（約新台幣9億元），拓展光陽電動機車B2B商用市場。丁學文強調，2020年金庫資本會用力投資，繼東南亞之後，「印度」將是下一波投資重點市場。

從22KYMCO的事件，也能看出台灣電動機車業者海外之路顛簸，除了得因應市場有不同策略外，擁有理念一致、長久合作夥伴仍不容易。

資料來源：EXPRESS DRIVES

責任編輯：蕭閔云