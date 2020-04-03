台灣機車第一季銷售出爐，累積掛牌數18.6萬輛、年減0.5%，但電動機車銷量卻不到2萬輛，出現15％負成長，補助政策、七期燃油機車都是影響因素。

2020年初機車界最熱話題，莫過於七期燃油機車與電動機車的對決，同樣訴求環保，同樣獲得環保署汰舊換新5千元補助，這場油車與電車的大戰，誰能占上風呢？

台灣機車第一季銷售出爐，累積掛牌數18.6萬輛、年減0.5%，整體機車市場雖然沒有太大變化，但第一季電動機車銷量卻跌破2萬台、年減15%，分析背後原因，補助政策、七期燃油機車都有影響。

台灣機車第一季銷售出爐，累積掛牌數18.6萬輛，燃油車與電動車銷售出現變化。 數位時代製表

年初補助政策未明

年初受到總統大選影響，各地方政府的電動機車補助政策未明，影響1月份電動機車掛牌數，跌到2,101輛，占整體機車市佔率不到5%，對比去年每月破萬輛的佳績，顯示「購車補助」仍是消費者主要考量。

補助縮水，更降低民眾的購車意願。今年起經濟部工業局電動機車補助從原本1萬元減到7千元；地方政府補助也跟進調降，以桃園市環保局為例，去年「汰舊二行程加上新購」補助1.8萬元，今年砍半剩9千元，去年桃園申請購買一輛電動機車可領3.3萬元補貼，如今降到2.1萬元，降幅達36%。

七期燃油車擴大補助搶市

此外，行政院環保署從今（109）年開始實施機車七期環保法規，機車大廠光陽、三陽也把重心放在七期燃油機車銷售。

為響應油電平權，今年行政院環保署在汰舊換新補助擴大一至四行程機車，並納入七期燃油車補助。消費者「換購」電動機車、七期燃油機車都享有5千元補助，全台500萬輛老車的汰舊換新市場，就成為業者搶食的大餅。

業者打出「領補助省荷包」宣傳，若以汰舊換新七期最高補助領13,300元。像三陽最新七期活力125，補助後最低只要43,800元；光陽則打車海戰術，陸續推出新款七期燃油機車，為降低消費者購買負擔，祭出36期「三零」購車優惠方案，以零利率、零元交車、現金分期零價差即可購買新車。

因此，買油車也能有政府補助，即便補助沒有電車來得多，但再加上車廠釋出的優惠，以及個人騎乘考量，消費者開始往油車傾斜。

光陽陸續推出多款七期燃油機車。 光陽

電車業者揮舞空汙大旗，倡議「騎機車」防疫

電動機車業者對應油車補貼戰，只好調降售價催買氣，年初Gogoro、宏佳騰紛紛推出平價款電動機車，像是綠牌Gogoro VIVA Lite補助後最低僅需29,980元，3萬元有找。並高舉空汙大旗，近期Gogoro連續3支廣告，暗諷油車引擎故障不穩、排放廢氣，凸顯電動車安靜、不排放廢氣的特點。

電動機車3月銷售10,309輛，較上月大增42%，買氣回溫。 Gogoro

業者也搭上新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情順風車，由於民眾減少搭乘大眾運輸，加上高鐵、台鐵開始實施量體溫、戴口罩規範，被視為庶民經濟指標的機車，就為成為防疫最佳運具。

3月整體機車掛牌數達74,496輛，較上月成長13%，其中電動機車3月銷售10,319輛，較上月大增42%，買氣回溫，業者分析補助到位、疫情都有關聯。

消費者的購買模式也出現改變，在疫情期間，Gogoro宣稱網路報價訂單成長40%，進而鼓勵民眾多多使用網路商店訂車服務，從選購車輛、配件、資費到縣市補助，都能在線上進行，後續再到門市完成付款，過程僅需10分鐘完成，給予民眾更便利的購車服務，減輕外出的心理負擔。

展望第二季，機車業者並非全然樂觀正面。光陽執行長柯俊斌認為，疫情不退，衝擊的層面會擴大，部分公司出現歇業、減薪、無薪假，加上繳稅季來臨，都影響民眾的收入與支出，對第二季機車市場銷售並不樂觀。

或許補助政策是牽動第一季機車市場表現，在面對疫情持續擴散，業者該如何彈性調整銷售策略，也考驗各家的應變力。

責任編輯：蕭閔云