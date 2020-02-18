光陽（KYMCO）和Grab首波合作將瞄準1.1億輛的印尼二輪市場，從雅加達推動共享電動機車服務，未來會前進新加坡、曼谷，逐步擴展至東南亞11國。

光陽日前宣布透過旗下金庫資本投資3千萬美元（約新台幣9億元）給東南亞共享獨角獸公司Grab，引起市場關注。18日雙方舉辦記者會公布細節，首波合作將瞄準1.1億台的印尼二輪市場，從雅加達推動共享電動機車服務，未來會前進新加坡、曼谷，逐步擴展至東南亞11國。

光陽一口氣投資新台幣9億元給東南亞共享獨角獸公司Grab，引起市場關注。 蔡仁譯攝影

金庫資本總經理丁學文解釋，Grab是2019年投資的十個重點項目之一，從規模來看，Grab落地8個國家、336個城市，擁有200萬名駕駛，估值達140億美元，是非常有潛力的平台型公司。

他說，Grab最早在2018年就想了解Ionex車能網服務，後來還親自飛到上海，體驗光陽與盒馬鮮生的電動機車合作模式。雙方歷經8個月來回，常常到半夜都還在通電話，最終才簽下商務協議，採投資與合作併行；光陽會提供四個方案： 供應鏈、車聯網、電池與充/換電站 。

金庫資本投資的3千萬美元中，由母公司Grab Holding Inc（GHI）佔600萬美元，其餘2,400萬美元是GHI與金庫資本合資成立的GrabWheel A輪資金。

GrabWheel將扮演後勤中心角色，提供Grab整車組裝、電池、能源站等硬體製造統包解決方案。

丁學文指出，投資Grab一方面能延續台灣以製造為基礎的代工服務，同時看好快速發展的股權增值空間，「東南亞非常適合發展電動出行（移動）產業，Grab有規模、又有營運專業，只缺硬體製造整合的最後一塊拼圖。」他說：「我們希望讓台灣成為獨角獸醫生。」

Grab：將快速布局東南亞市場

Grab Ventures負責人Chris Yeo指出，在東南亞建立電動車基礎設施，一直是Grab的運輸願景，希望能減少污染。有了光陽合作，將能更快速布局東南亞電動出行市場。

GrabBike印尼區負責人TJ Tham表示，GrabWheels的旅程才剛開始，公司僅成立一年左右。不過，若從成績來看，GrabWheels已有一定基礎，例如在印尼5個城市投放車輛，已累積50萬會員與100萬趟使用次數。

他說，GrabWheels與光陽有許多綜效，其中一個重點是「換車效應」。

TJ Tham指出，東南亞目前約有2.5億輛機車，其中印尼占1.1億輛，這些都是未來的潛在市場，但希望光陽未來能設計出更滿足東南亞需求、抗潮溼的車輛。

東南亞出行服務市場有多大？金庫資本引用Google與淡馬錫報告，看好至2025年，食物外送業務長期複合年增長率將達48%、市值200億美元，過程中將帶動商用二輪車銷售。

責任編輯：林美欣、蕭閔云