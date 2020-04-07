疫情延燒，讓餐廳們面臨轉型。吃到飽餐廳響食天堂也與KLOOK合作討論，推出外帶專屬的個人餐盒。

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情延燒不斷，影響全世界民眾生活各層面。台灣中央流行疫情指揮中心宣布，應避免室內100人以上的活動，消費者也盡量降低外出聚餐的機會，讓過去內用為主的大型餐廳、飯店、火鍋業者不得不轉型，長出外帶或外送的業務。

旅遊體驗電商平台KLOOK在疫情期間，攜手170間餐廳推出外帶服務，包含星級飯店、吃到飽餐廳、火鍋、下午茶和健康料理等，消費者只需「線上預約時段，到店即能快速取餐」。

KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民表示：「全民抗疫期間，我們持續與合作夥伴共同發展新服務來面對大環境的挑戰，聯手餐廳推出外帶餐點便是一種全新的嘗試。」

特別與響食天堂合作，吃到飽餐廳推出「個人餐盒」

170間與KLOOK合作的餐廳中，包含許多知名的星級料理、飯店餐廳，如《台北寒舍艾美酒店 寒舍食譜》米其林餐盤美食、《台北福華飯店珍珠坊》粵式或廣式點心餐盒、《滿堂紅頂極麻辣鴛鴦火鍋》多人組合套餐、《思慕昔（永康街芒果冰）》等；甚至連吃到飽餐廳《饗食天堂》也推出。

上述許多餐飲業者本身已在疫情中發展出「餐盒」、「外帶外送」的形式，KLOOK便與餐廳洽談把商品上架到KLOOK平台上，增加餐廳的銷售管道。也有不少與KLOOK獨家合作的餐廳，如台北寒舍艾美酒店的寒舍食譜 （米其林餐盤）的外帶餐盒就僅在官網和KLOOK開放預訂。

台北寒舍艾美酒店 寒舍食譜 （米其林餐盤），僅在官網和KLOOK平台開放外帶預訂。 KLOOK

原先以內用、聚餐為主打的餐廳，例如像饗食天堂這樣的吃到飽餐廳，KLOOK也主動與業者合作討論，提出外帶餐盒的想法和餐點設計，甚至後續接單順序如何和餐廳既有流程串接等細節，與餐廳共同發展新的服務流程。因此，像是饗食天堂或是果然匯等餐點，就是KLOOK和饗食集團達成共識後一起推出的。

「線上預約時段、到店快速取餐」的形式截圖。 KLOOK

也因為業務發展的不同，餐廳們與KLOOK合作的模式也不同。像是果然匯、饗食天堂、美福大飯店都需要多點時間準備外帶餐盒，避免消費者在現場長時間等待，增加不必要的群聚風險，所以採取線上預約取餐時間，到店就能快速取餐的模式。

下午茶咖啡或是思慕昔（永康街芒果冰）這類的商家過去多半有外帶餐盒的經驗，或是備餐的時間比較快速，消費者到店不需花費太長時間等候，就採取「現場兌換餐點」的方式。

疫情帶來的轉機，加速KLOOK旅遊「一條龍」的腳步

去年11月，KLOOK商務長（Chief Commercial Officer，CCO）范偉能在接受《數位時代》訪問就曾提到KLOOK的未來在於「即時與餐飲」。

即時的部分並不讓人意外，根據瑞士線上預定與支付軟體公司 TrekkSoft 以及知名旅遊指南《孤獨星球》推出的旅遊報告，都提到隨性、即時的「晚鳥商機」是未來重要的趨勢。

KLOOK力求更即時的預定流程也非常合理，目前在KLOOK平台有90%的訂單可獲得即刻確認，「以後沒有 lead time（交貨時間），只有 real time（即時）。」范偉能說。KLOOK如果能做到更高度的即時性，讓旅客再也不用事先預訂，而是在旅途中能隨時下單，就能更密切地接觸旅客。

具體來說，如果從時間線來看一趟旅程，「規劃旅程」即是開端，「到目的地」則是尾端。通常旅客在規劃旅程時，會先決定「要去哪裡玩、有什麼好玩」，這是KLOOK第一個與旅客的接觸點。到了目的地之後，如果能夠隨時即時預訂，KLOOK能夠在旅客的空閒時間有被再次打開的可能性。

這同時也是KLOOK與OTA（Online Travel Agency，線上旅行社）業者的差異點，不管是Airbnb、Booking.com、Expedia，都在訂房的那一刻就幾乎宣告與旅客說再見，KLOOK有機會在整趟旅程中陪伴著旅客。

餐飲則是相當有趣的題目，KLOOK一直有推出餐飲商品，畢竟景點有限、交通方法有限、體驗活動也有限，但餐飲的選擇多到沒有辦法細數，卻是旅遊中不可或缺的部分。

范偉能坦言餐飲領域的競爭對手更多，對KLOOK來說餐飲也只是個經過點而已，未來還會往不同的商品前進，成為一條龍式的旅遊服務 。「KLOOK是電商平台，固定成本相對不高。生意好我們腳步就快一點、生意不好我們就慢慢來囉。」范偉能說。

因應疫情延燒，讓KLOOK發展餐飲的腳步加快，只要流程順了、餐廳數目多了，甚至有機會養成消費者的習慣，在疫情過後成為KLOOK重要的發展養分，更快地完成范偉能口中「旅遊一條龍」的願景。

責任編輯：陳映璇