富比士4月初發布一年一度的亞洲傑出青年榜單，今年台灣入圍者眾，連大學生社交平台Dcard創辦人林裕欽也榜上有名。

知名財經媒體《富比士》於4月初公佈「2020年亞洲傑出青年」榜單，從22個泛亞地區中，在10大領域各自評選出30位30歲以下的優秀企業家、推動變革者。

這10大領域涵蓋藝術、企業技術、金融與創投、工業製造及能源、零售與電商、社會企業家、醫療及科學、娛樂及體育、消費者技術。《富比士》表示，這是由多位記者及產業專業人士共同從3,500多個提名清單中，挑選出的傑出入圍者。

今年榜單特別被提及的一項趨勢是「年輕」，本次入圍者中有20位年齡在21歲以下的Z世代年輕人，其中最年幼者為14歲日本賽車選手野田樹潤（Juju Noda），顯然對於當代人而言，年齡已不是邁向成功的先決條件。

隨著網路與直播平台的盛行，任何人都有機會展現自己的才華，就如普普藝術大師安迪．沃荷曾說，未來每個人都能成名15分鐘。入圍本次榜單的印度YouTuber納迦爾（Ajey Nagar）便是一個例子，年僅20歲的他擁有千萬訂閱的頻道，平均每部影片都有700萬至1,000萬觀看數。

台灣5位傑出青年上榜，逆轉入圍人數下滑頹勢

今年《富比士》的榜單裡，台灣也沒有從中落下，今年共有5名青年登上榜單，相比去年僅一人成功登榜，成果相當豐碩。必須提到的是，由於南韓女團TWICE也有入榜，若含其中一員的周子瑜，台灣有6人登上榜單。

回顧前幾年成績，2017年時台灣有5名新創企業家上榜，2018年則為橫跨藝術、社會企業、醫療科學及金融投資等領域的4位優秀女性入圍，到了2019年時，卻沒有任何企業家名列榜單，唯有歐陽娜娜以大提琴家的身份中選。

凝聚百萬年輕人的心，Dcard創辦人林裕欽登傑出青年榜單

今年入圍的5名傑出青年，其中一名為圍棋選手許家元，另外四名則為企業家，領域涵蓋藝術、醫療與科學、消費性科技、金融與投資等面向，其中最為著名是Dcard創辦人林裕欽（Kytu Lin）。

Dcard創辦人林裕欽獲《富比士》選為2020年亞洲傑出青年之一。 Dcard

年約28歲林裕欽，2011年仍在台大就學時，便與好友一同成立大學生匿名論壇Dcard，時至今日已是台灣非常受歡迎的線上論壇之一，會員數達上百萬人，論壇內談論主題從愛情、求職到新聞時事等無所不包。

《富比士》指出，Dcard在Alexa台灣網站排名第14，緊隨維基百科之後，每月網頁瀏覽次數超過15億次，是凝聚台灣年輕人的重要角色。

也因為Dcard廣受時下年輕人青睞，2019年7月時總統蔡英文曾以了解台灣新創、本土社群網站產業狀況為由，特地帶著倫敦政經學院的畢業證書，前往Dcard進行參訪，並親自申辦帳號加入社群。

歸國創辦哿哿設計，張倚奇靠桌遊在國際打響名號

哿哿設計創辦人張倚奇（Yi Chi Chang）也入圍本屆亞洲傑出青年榜單。畢業於英國中央聖馬丁藝術與設計學院的她，曾擔任倫敦3D列印服務業者iMakr的3D列印顧問，並在2015年返回台灣致力於桌遊的設計與開發。

張倚奇於2016年創辦自己的工作室哿哿設計，專為母公司哿哿設計桌遊產品。哿哿目前販售約40款桌遊，其中也包括她所設計的「咕啾咕啾」。《富比士》稱，這是亞洲第一款在美國巴諾書店販售的現代紙牌遊戲，並在日本、澳洲及加拿大等世界各地發行。

27歲創辦兩間公司，靳嚴博要用AI提升醫療準確率

年僅27歲的靳嚴博（Yen-Po Chin），已是兩間醫療技術公司的創辦人，他與台北醫學大學教授李友專攜手建立了醫守科技（AESOP Technology）及皮智（DermAI）。

這兩間公司皆以人工智慧為主軸，醫守科技致力於利用數據與機器學習技術，提升醫生開設處方藥的準確性。醫守科技表示，每兩秒就有一次開藥錯誤的情形發生，並有5分之2的患者因此遭受損害。

皮智也利用類似的AI技術，協助患者分析皮膚上的痣與痘痘的嚴重程度、變化風險，提供患者後續醫療措施的建議。

主管台日投資案，ITIC鄭喬方獲選金融及創投領域傑出青年

另一位上榜的鄭喬方（Cheng Chiaofang），是工研院創辦的創新工業技術移轉股份有限公司（ITIC）的儲備基金經理。ITIC曾孕育出台積電、聯電等台灣半導體巨頭，是台灣科技領域發展的重要推手。

鄭喬方負責管理台灣及日本投資的各個面向，每年審查50多件投資案，並在去年與三菱日聯資本（Mitsubishi UFJ Capital）共同管理一筆5,000萬美元的合作投資基金。《富比士》指出，加入ITIC前，她曾在日本電商樂天擔任大中華區的跨境交易負責人，並只花2年時間就升到當前的職位。

2020年是個艱困的一年，因為新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球肆虐，令世界各地都陷入愁雲慘霧之中，但《富比士》亞洲傑出青年榜單編輯Rana Wehbe表示，這份榜單依舊令製作團隊對前景感到樂觀，「他們（入圍者）是一群堅韌、有活力的人，不畏迎來的挑戰，並積極為實現自己的願望付出努力。」

完整榜單請見：Forbes 30 Under 30 Asia 2020

責任編輯：陳映璇