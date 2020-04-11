南瓜虛擬科技（Pumpkin Studio）結合VR技術與線下的「街機」模式，希望為玩家打造一個全新的VR娛樂體驗。

虛擬實境（VR）技術融入遊戲產業，這當中存在許多不確定性，譬如玩家容易出現疲勞與暈眩的問題、裝備重量不適合長時間配戴、應用場域限制大、遊戲體驗價格高昂、遊戲內容題材相似等等。針對以上難題，「南瓜虛擬科技」（Pumpkin Studio）的創辦人廖翊翔提出一套解方，希望為大眾打造一個全新的VR娛樂體驗。

2016年公司正式成立，團隊同步開發線上遊戲內容與線下坐式體感街機。廖翊翔解釋，將VR遊戲與線下機台結合，將帶來多種好處。第一，消費者能以單次消費模式、相對便宜的價格，輕鬆感受VR的「沉浸式體驗」；第二，「坐式」機台設計能夠減輕玩家疲勞、暈眩的情況；第三，街機化的VR遊戲機台僅安裝幾個簡單的按鍵和傳統搖桿，並無複雜的控制器和功能鈕，也就是使用者只要投幣、配戴VR眼鏡，就能進入遊戲世界，「從業者的角度來看，免除專人協助指導、設備管理的工作，大大降低經營成本，自然會增加導入機台的意願。」

南瓜虛擬科技創辦人暨執行長廖翊翔（Peter）。 侯俊偉攝影

市場先進者優勢：為往後發展建立穩固基礎

回想最初的創業契機，廖翊翔分享，自己並非從一開始就確立要投身這塊領域。

在美國南佛羅里達大學攻讀科技創業理學碩士後，創辦人畢業後並沒有直接回到台灣，而是與好友在佛州開設珍珠奶茶店，主要負責起品牌行銷的業務。「我2015年才回來（台灣）後，跟高中同學陳南宏（南瓜虛擬科技共同創辦人）討論，整合了他的3D室內設計工作室，轉向專注於ＶＲ內容的開發，成立了南瓜虛擬科技。」

2016年被視為「虛擬實境」的發展元年，許多科技人士紛紛投資、開發相關領域，而廖翊翔就是在那一年搭上機會的浪潮，「當時眼見VR技術成熟，決定第一時間進入市場、將工作室改組成為公司，同時不斷思考該往哪個領域發展，最後決定以『遊戲』作為主要切入點。」至於創業的第一桶金來自何方？創辦人笑著回應，就是當年把飲料店賣掉以後得到的錢。

回首一路發展，廖翊翔認為自家的優勢在於時機點搶得快、也搶得好：「國內市場一關注到虛擬實境技術的時候，我們就搶先進入市場，所以現在能比同行都更加掌握趨勢；除此之外，團隊從創業初期就明確鎖定海外市場，期間經由不斷參展的方式，建立起國外多條通路，例如日本、南韓、美國等地，成功為品牌累積一定的知名度。」目前國內HTC、Acer大廠，以及韓國SmileGate、日本SEGA，都是他們的合作對象。

以「遊戲」為主要開發領域，另提供B2B專案服務

綜觀南瓜虛擬科技的服務內容，以開發線上／線下雙版本社群連線遊戲為主軸，包含已經推出的3款遊戲：《禁忌Taboo》、《屍明禁地Forbidden-Z》與《行動代號：鐵門Iron Gate》；其中《禁忌Taboo》於2018年進軍世界遊戲殿堂日本Sega。

「過往的遊戲內容題材相似度很高，大多侷限在射擊類，對玩家來說缺乏新鮮感，所以我們努力創作更多題材，像是正在開發的第三人稱格鬥遊戲《Quantaar》，可以進行多人連線、四人亂鬥，遊戲也加進許多有趣的關卡和創新的角色。」創辦人分享，去年在三創生活園區舉辦線下活動，現場吸引2000人上機體驗。

《Quantaar》預計於明年正式上線。

南瓜虛擬科技開發的VR遊戲機台，融合傳統街機的易玩性，以及VR遊戲的深度沉浸感。 南瓜虛擬科技提供

廖翊翔立下短期目標：「希望開發兩年的VR項目能夠成功發行到線上平台，並成為排行榜前三名且銷售穩定的作品；與此同時，團隊也必須同步觸及更多在線上平台（包含SteamVR、Oculus和PSVR）的玩家，以及拓展線下通路、電子競技市場。」他分析，透過多種管道行銷、提高玩家數量，並且持續開發新型的遊戲模式與內容，才有機會延長玩家的LTV（Life Time Value）。

除了遊戲市場，團隊另提供大型場域建置規劃VR服務，也就是時下正流行的適地性娛樂（LBE, Location-Based Entertainment），專為主題樂園、百貨公司等空間設計VR娛樂體驗。過程中如何獲利？廖翊翔回應，南瓜虛擬科技採「授權分潤」方式進行。由公司授權VR遊戲給合作的通路商，再由通路商向買票進場的民眾收費，「南瓜」則收取授權金與門票抽成。

此外，南瓜虛擬科技承包B2B的客製化開發專案，包含興建廠房模擬、堆高機模擬演練、工廠生產線VR模擬、港灣潛艇模擬駕駛等。團隊補充，已經與勞動部勞研所、國發會和XR EXPRESS Taiwan計畫共同輔導開發「體感互動式堆高機模擬訓練機」，透過VR技術協助工業模擬領域，進而降低勞工的職災風險。

目標成為VR系統整合開發公司

訪談接近尾聲，創辦人分享對於國內VR遊戲市場的看法：「台灣的軟實力（遊戲內容）夠強、即便丟到矽谷還是很有競爭力，但國內礙於硬體設施、資金不足，較難與國外開發商抗衡。」希望未來有更多人力與資源投注這塊市場。

至於團隊整體的長遠規劃，廖翊翔期許往「VR系統整合開發商」的角色邁進，「除了持續開發更多的VR遊戲，也希望能建立固定的互動內容產品線，提供（B端客戶）軟硬體之整合服務。」

創業快問快答

Q：創業至今，做得最好的三件事為何？

1.發展VR遊戲領域，被看見以及肯定。

2.穩定擴充人力，組織出有默契的團隊。

3.從創業初期，目標就明確鎖定海外市場，成功建立起海外通路。

Q：就目前市場狀況，您認為貴公司服務的競爭優勢為何？

1.有2B、2C的產品線，經驗豐富的研發人員、多元的專業背景，可以隨時因應市場不穩定的突發狀況。

2.無人營運的VR街機可以提高VR遊戲在線下的普及率、替傳統室內娛樂場所增加收入來源。

Q：創業，教會了你哪些事？簡單分享創業至今以來的心得感想？

1.堅持當初的初衷以及想法，不要偏差太多。穩住團隊，有團隊在就有希望，想辦法讓公司活下去。要自己去找方式排解低潮，因為不會是一時的，而是會一直伴隨著你的。

2.了解市場、多認識人，關注國際時事。有間接關係的甚至沒有關係的領域都要多注意。整個團隊發展仰賴領導者的市場決策。了解社會及市場發展是非常重要的。

3.這是不歸路，沒準備好不要亂跳坑。

團隊資訊

公司名稱：南瓜虛擬科技

成立時間：2016/10/27

產品名稱：Quantaar: 頭盔的誓言（線上VR遊戲、線下坐式體感VR街機）

上線時間：2021/1/10

團隊人數：18名

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