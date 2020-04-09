員工喊他「大哥」！歷經台灣股市30～40年變遷，超車精業甩開倚天的三竹資訊，拿下行動看盤8成市佔率，創辦人邱宏哲為何晝伏夜出過了30年？

「不論任何行業，只要給我15年的時間，我就能從零做到最大。」三竹資訊董事長邱宏哲頂著三分頭，眼神流露台灣早期企業家打拚的精悍神情。

這番狂語並不假，40年前邱哲宏創業開銀樓，10年內一路從無到有躍居台灣最大黃金外匯批發商，從南到北3000家銀樓都是他的三竹銀樓客戶，每天光接各地查詢外匯報價就操翻全家人。

「當年三竹銀樓規模大到我自己都怕。」邱宏致為了解決服務問題，一次機會發現可以用B.B.Call報價，立刻吸引他投身研究資訊技術，意外開啟創業「三竹資訊」的契機。

智慧電視是未來！三竹資訊開發31款品牌電腦相容看盤軟體，明年進入百萬家庭。 王郁倫攝影

股票族大神級軟體，三家網銀全來簽約

如今，在股票族眼裡，「三竹資訊」就像網路界的Google大神一樣，無人不知，超過8成股票族手裡的行動看盤軟體出自三竹系統。

但多數人不知道的是，三竹也是簡訊大戶。當消費者在各大電商Yahoo、momo、PCHome因防疫搶購衛生紙，每一筆成交簡訊、貨到領取通知，銀行刷卡簡訊通知、網銀認證一次性密碼（OTP）簡訊，甚至是一般人換手機時，LINE重新認證簡訊，YouBike使用簡訊發送，幕後訊息發送方都是三竹資訊。

三竹2019年總計全台發送了超過17億筆簡訊，比2018年成長2成。不僅網購訊息，當騎YouBike超過4小時未還的提醒簡訊，各品牌會員促銷通知，甚至政黨拜票，都來自三竹資訊服務。三竹身為台灣最大的簡訊發送服務業者，市佔率逼近32%，是第二至四名市佔率的總合。

三竹資訊也是台灣企業簡訊派送龍頭。 王郁倫攝影

數位時代編輯部

由於是龍頭，即將在6月開台的三家網銀業者樂天、將來跟LINE BANK，也都找上三竹資訊簽訂合作，今年，每家業者粗估開台後每月要發送100～200萬封用戶簡訊，成三竹市佔率再升級的底氣。

貓頭鷹老闆，晝伏夜出思索產品開發方向

身為三竹資訊產品研發靈魂級人物，團隊卻不喊邱宏致董事長，而是直喊「大哥」！這個稱號跟邱一頭豪邁俐落三分頭與活靈活現的說話方式十分相稱。

公司上下294人都知道，要找大哥開會不能隨便，必須先懂一套門路。「我作息跟別人有點不太一樣！」邱哲宏每天到公司後，忙到早上6點多才離開公司，下午4點才進公司，固定每天傍晚5點至7點跟同事開會，8點以後是他的研發時間，「夜深人靜我比較能思考如何優化UI（使用者介面）。」他說。

時間匆匆，邱炳宏保持「晝伏夜出」的工作習慣已經30年，學化工的他，當年為了研發B.B Call黃金報價系統而一頭栽入資訊電腦領域，靠著到處問人、自學，每晚一頭鑽入電腦軟體世界興趣盎然，到天亮而不自覺，讓他多年保持習慣，這股意外發掘的濃厚熱情，也開啟他的軟體事業新頁。

三竹資訊創辦人邱宏哲晝伏夜出30年，習慣深夜思考研究產品走向。 王郁倫攝影

但即便真如他所言，每15年就能打造一樣事業拿下台灣第一，但邱宏哲卻又很謙虛地說，一路走來不是他特別聰明，只是運氣好，正好每次轉折都押對了方向。

押對智慧手機看盤大浪，超車倚天、精誠一路亮尾燈

三竹資訊1991年成立後，參與了台灣的那段B.B.Call黃金年代，推出第一套外匯金融機，全台銀樓搶買，邱宏致用月租費「匯價看到飽」方式成功取得第一桶金，也確立了「手持看盤報價」生意模式。

1996年三竹推出台灣第一套股票金融機，然而在中華電信的一次金融廣播資格遴選中，卻意外「敗」給做翻譯機的倚天資訊。

「我們產品技術最完備，直接可以上線用了，但品牌通路知名度不如倚天。」邱哲宏至今念念不忘此次挫敗，但也讓他轉開發「語音下單」，時逢券商電子交易興起，大打折扣戰，三竹意外搭上這波風潮，語音下單業務拿下當年全台9成市佔，25家券商導入，如今竹科人仍十分愛用。

2007年，邱宏致看到iPhone發表後「驚為天人」！直覺那就是三竹報價系統的「終極產品」，立刻號召團隊集中資源開發，他跟團隊直言：「這扇門只會開一下就關起來了，我們要快點擠進來。」

2008年手機世代展開新頁，智慧手機看盤取代桌機跟號子成為熱門載具。 Pixabay

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2008與2009年連續兩年，三竹開發了全台第一套iPhone及Android股市報價系統，就此拉開跟精誠資訊的纏鬥，可以說，當年「精業資訊」或許在桌上終端機（號子）市場拿下半邊天，「倚天股票機」一度呼風喚雨，但當世界進入手持行動世代後，就已經是三竹的天下。

2018年改人頭收費，帶動營收衝新高

如今全台47家券商看盤軟體是三竹所開發，今年2月三竹手機看盤用戶衝上232萬人，是歷年新高。

「台灣是世界奇蹟啊！扣掉老人小孩，台灣每三個人有一個看盤買股票，歐美沒有這麼多散戶的！」，而讓邱宏哲嚇到的是，用戶人數比2019年平均每月180～210萬人數又成長了，「我認為股市有一點過熱。」不玩股票的邱宏致拋出這個冷靜的觀察。

而對三竹資訊本身來說，用戶多收入就多，因為2018年，邱宏哲決定改變券商收費機制，「過去十幾年都是讓券商收月費吃到飽，不管用戶人數，但現在用戶數是當年（2008年）的數十倍，我們準備的機房從一座增至三座，費用增加不少。」

而收費機制一改，三竹資訊營收再度翻升，2017年三竹營收12億元，到2018年增加至14.38億元，而2019年度已經來到16.72億元，EPS4.48元登上近年新高。

而三竹資訊本身也開發自有APP《三竹股市》，匯流台灣20幾家財經媒體消息，與股狗網及Cmoney等股市服務業者合作，利用平台收上架費及分潤，用戶人數到今年2月已經突破100萬人。

下一步5G、海外市場，5年加速奔馳

智慧電視看盤系統、智慧手錶看盤下單、智慧音箱語音下單，三竹一路走在前端，從B.B.Call做到手機都嚴守手持報價定位，但對桌上電腦看盤軟體卻若即若離。

「我們不是不做，一直有在研發，但因為市場已經十分競爭，所以沒有貿然投入，但過幾個月會推出，完備產品線。」邱宏致說。

重押手機看盤，可以看到邱宏哲對科技趨向的眼光敏銳，而大膽開發31家智慧電視看盤系統，跟中華電信愛寶貝智慧音箱合作語音看盤，則可以看到他對新技術的擁抱，三竹AI團隊也已投入自然語意辨識及AI選股研發，只是後者因法令因素還沒推出。

三竹不只是幫企業開發APP，也推出企業即時通訊軟體Qmi，過去5年由中華電信代理銷售，2020年將收回三竹自己銷售，「我們功能跟LINE一樣，但企業會想把資訊都在LINE上傳來傳去嗎？」目前雖已有40家企業客戶，但營收貢獻只有1%，邱宏致仍不滿意。

5G時代速度更快，三竹資訊開發第三代數據中心，交易數據傳輸更快，且互動簡訊也將登場。 Red Tiger via shutterstock

即將開展的5G時代，邱宏哲也早有盤算。鑑於頻寬加大，「雙向互動簡訊」已是三竹開發重點，「我們是台灣唯一參與RCS聯盟的業者！」他說，二代Android TV互動看盤軟體也正在研發中，「智慧電視是未來！」他大膽地說。

邱宏哲的事業野心並未隨2020年第二季上櫃告一段落，已經做到台灣最大，下一步他計畫跨出境外做一番事業。「台灣最大也就這樣了，我計畫5年內要成為第一，因為年紀，時間不能再慢慢來（再花15年）。」邱宏哲沒有透露事業內容，然而從邱宏哲一路抓住的產業浪潮軌跡，可以想見他已經聞到下一波大浪的味道。

編按：2019年10月底Verizon、AT&T、Sprint、T-Mobile等美國4大營運商攜手成立RCS合作聯盟CCMI，計劃2020年以RCS淘汰老舊的簡訊系統，類似iMessage，RCS與一般通訊體最大的差別在於是基於電話號碼而非電子信箱註冊，實名制，可以傳圖片影音。

責任編輯：蕭閔云