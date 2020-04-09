市調機構Piper Sandler抽樣美國境內5,200位青少年，發現青少年最愛的影音串流平台為Netflix，YouTube則緊追在後。

市調機構Piper Sandler近期針對美國青少年的喜好調查，顯示Z世代青少年最喜歡的串流影音平台為Netflix。Piper Sandler對美國境內41個州、總計達5200人所進行抽樣調查，發現在這些平均年齡達16.2歲的年輕族群中，更偏好使用Netflix觀看內容。

同樣擁有眾多用戶的YouTube同樣也有不少年輕族群支持使用，僅以些微差距緊追Netflix。從報告顯示，年輕族群平均花費33%時間觀看Netflix內容，而在YouTube服務上花費時間則佔31％。

不過，兩個影音平台的使用時間佔比與去年比較，Netflix反而從原本35%下滑2%，而YouTube更是從原本的37%下滑6％，主要因素應該與Apple TV+及Disney+在去年底相繼推出，而瓜分使用者的觀看時長。從Apple TV+與Disney+使用佔比來看，分別各佔2%及7%，後者會有較高佔比的原因，則與迪士尼將部分授權使用內容回收，變成Disney+獨佔內容有關。

此外，Facebook平台上的Watch內容則僅佔1%比例，而Hulu使用佔比則從去年秋季的7%提高至8%，而亞馬遜Prime Video服務則是穩定維持在3%佔比。

至於在有線電視觀看使用比例部分，在年輕族群使用行為仍有11%佔比，顯示不少青少年族群依然會使用家中有線電視服務觀看內容，但這部份也可能與年輕族群個人可支配使用金錢多寡有關，畢竟前述串流影音服務都需要按月訂閱使用，除非是與家人共用帳號，否則多半必須花費個人零用錢訂閱服務。

資料來源：Business Insider、CNBC